Política

Imputan al ex candidato a vice de Luis Juez por una presunta sobrefacturación de $1.400 millones en PAMI

En el marco de la causa, la semana pasada se realizaron allanamientos en su vivienda de General Cabrera y en su oficina del Tribunal de Cuentas de Córdoba.

Por Aldana Farinelli

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Marcos Carasso

Marcos Carasso, dirigente radical que fue candidato a vicegobernador de Luis Juez en las elecciones de 2023, fue imputado en una causa que investiga una presunta sobrefacturación de casi 1.400 millones de pesos al PAMI.

La medida fue tomada por el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, en una investigación que analiza posibles delitos de asociación ilícita y defraudación al Estado. En el marco de la causa, la semana pasada se realizaron allanamientos en su vivienda de General Cabrera y en su oficina del Tribunal de Cuentas de Córdoba.

Según la investigación, Carasso, licenciado en Kinesiología y exintendente de General Cabrera, estaría vinculado a una empresa de servicios médicos que brindaba prestaciones al PAMI. Ese vínculo es uno de los puntos centrales que analiza la Justicia.

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La situación generó repercusiones políticas. Carasso fue compañero de fórmula de Luis Juez y actualmente se desempeña en el Tribunal de Cuentas, organismo donde trabaja con un salario cercano a los cuatro millones de pesos.

Consultado sobre el tema, el diputado Rodrigo de Loredo tomó distancia del dirigente radical y sostuvo: “Por eso, pregúntenle a Juez”.

Mientras tanto, desde el oficialismo provincial avanzaron con un pedido de informes en la Legislatura. La iniciativa fue presentada por el jefe del bloque oficialista, Facundo Torres, quien cuestionó el silencio de sectores de la oposición frente a la situación judicial de Carasso.

En el peronismo remarcan que el dirigente radical integró una fórmula que reunió a gran parte de la oposición cordobesa y consideran que esos espacios deben dar explicaciones sobre el caso.

La causa recién comienza y no se descartan nuevas medidas judiciales en los próximos días. Además, el pedido de informes presentado en la Legislatura también menciona a Claudio Suchecki, cuñado de Luis Juez, quien ocupó distintos cargos públicos vinculados al espacio político del senador.

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