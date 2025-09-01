Sobreprecios y corrupción en el PAMI fue la comprobación que hizo la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y divulgó Todos Noticias, el cable informativo del Grupo Clarín.

Por por la compra de lentes a un valor mucho mayor que el de mercado. Los sobreprecios se encuentran en la adquisición de lentes intraoculares para la operación de cataratas.

«Desde el sindicato hemos comprobado la existencia de sobreprecios y el pago de retornos en la adquisición que la obra social hizo de lentes intraoculares para la operación de cataratas. Así se puede advertir en la Licitación Pública 12/25, con compras a Implantec, MSZ, Centro Óptico Casin, Visión Médica y VSA Alta Complejidad, que alcanzan los $80.730.354.421 de pesos, multiplicando enormemente el valor de mercado», asegura el comunicado de ATE.

La situación se agrava a partir de la confirmación de contratos de PAMI también con la Droguería Suizo Argentina, involucrada en casos de corrupción con la ANDIS.

“Esto es un escándalo. Tienen que ir todos en cana. Los valores son 5 veces más caros que los de mercado. Los lentes que tienen un costo de 35 mil pesos, se pagaron a 150 mil y en algunos casos hasta 230 mil pesos. Además, los insumos adquiridos son de menor calidad. Son miles los jubilados que ya denunciaron haber sufrido afecciones graves a partir de utilizar estos productos”, denunció Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

Y agregó: «El bochorno es mayúsculo a partir que en provincias como la mía, Río Negro, por estas horas los dirigentes libertarios hacen proselitismo a través de la Campaña Visión. Están vinculando su imagen a una política pública oftalmológica corrupta. Hasta el mes de julio los lentes los compraba cada profesional médico. A partir del 1 de agosto el PAMI cambió el mecanismo para comprar de manera directa. Centralizaron las compras para robar las compras para robar», agregó el dirigente gremial.

“No es casual que desde que asumiera este Gobierno, en la gestión de PAMI hayan eliminado todos los controles y las auditorías. Acá hay mucho más que un 3% en vueltos”, concluyó Rodolfo Aguiar.