Duro informe de la CC ARI Morón: Tasas por encima de la inflación y un déficit de hasta $28.000 millones

Los números surgieron de la Rendición de Cuentas correspondiente al Ejercicio 2025 tratada este año. Sin embargo, lo que debería ser materia de consulta, no conmovió a la oposición. Pero desde la Coalición Cívica ARI, encabezada por Francisco Mones Ruiz, cuestionaron tanto la evolución de las tasas municipales como la situación financiera reflejada en los números oficiales.

Hoy, el déficit anual de Morón alcanza el 10% del Presupuesto Anual Nominal que trepa a $270 mil millones de dólares. Pero teniendo en cuenta que a causa de la crisis, la recaudación bajó, ese 10% podría llegar a un 18%. Por lo tanto, alguien va a dejar de cobrar.

Según el análisis presentado por el espacio opositor, durante 2025 las principales tasas municipales registraron aumentos muy por encima de la inflación, mientras que el Municipio habría cerrado el ejercicio con déficit operativo, déficit financiero y obligaciones pendientes trasladadas al año siguiente.

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Tasas que crecieron más que la inflación

De acuerdo con los datos difundidos durante el debate, la inflación acumulada durante 2025 fue del 31,5%.

Sin embargo, la tasa de Seguridad e Higiene registró un incremento del 49,6%, es decir, 18,1 puntos porcentuales por encima de la inflación. En tanto, la tasa por Servicios Generales aumentó un 53,15%, ubicándose 21,6 puntos por encima de la suba general de precios.

Los números muestran que las dos principales tasas municipales experimentaron aumentos reales durante el último año, ya que crecieron por encima de la inflación. Para la oposición, esta situación representa un incremento de la presión fiscal sobre vecinos, comerciantes e industrias. Desde el oficialismo podrían argumentar que los aumentos estuvieron vinculados a la necesidad de sostener servicios y afrontar mayores costos operativos.

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Déficit operativo y financiero

Otro de los puntos observados por la Coalición Cívica ARI fue la situación de las cuentas municipales. Según sostuvo Francisco Mones Ruiz, la Rendición de Cuentas 2025 reconoce por primera vez un déficit operativo de aproximadamente 13.600 millones de pesos y un déficit financiero cercano a los 18.500 millones.

De acuerdo con la interpretación realizada por el espacio opositor, estos resultados reflejan un desequilibrio entre ingresos y gastos durante el ejercicio 2025.

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Una deuda que podría superar los $25.000 millones

La fuerza política también señaló que, al incorporar gastos reimputados al ejercicio 2026, las obligaciones acumuladas podrían ubicarse entre los 25.000 y los 28.000 millones de pesos.

Según explicaron, parte de los compromisos generados durante 2025 no habrían sido cancelados dentro del mismo ejercicio presupuestario, por lo que quedarían trasladados al año siguiente.

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El eje de la crítica

La principal observación formulada por la oposición combina ambos fenómenos: por un lado, una recaudación impulsada por tasas que crecieron entre 18 y 22 puntos porcentuales por encima de la inflación; por otro, un resultado financiero que, según su interpretación de la Rendición de Cuentas 2025, terminó mostrando déficit y obligaciones pendientes.

Para la Coalición Cívica ARI, el debate de fondo no pasa únicamente por cuánto recauda el Municipio, sino por cómo se distribuyen los recursos y cuáles son las prioridades fijadas para el gasto público.

La discusión sobre las cuentas municipales promete seguir ocupando un lugar central en el escenario político de Morón durante los próximos meses, en un contexto donde la situación económica y la prestación de servicios aparecen entre las principales preocupaciones de los vecinos.

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Conclusión

Según el análisis realizado sobre la Rendición de Cuentas, el Municipio de Morón cerró 2025 con aproximadamente 13.600 millones de pesos de déficit operativo, cifra que surge de comparar los gastos corrientes con los ingresos efectivamente percibidos durante el ejercicio.

A ese número se le suman compromisos pendientes de pago que elevan el déficit financiero a alrededor de 18.500 millones de pesos. Se trata de facturas presentadas por proveedores y obligaciones que quedaron pendientes al cierre del ejercicio.

Sin embargo, existe otro componente que dificulta establecer con precisión el monto final de la deuda acumulada. Entre el 1° y el 15 de enero de cada año se realiza la denominada reimputación de gastos, mediante decretos que trasladan al ejercicio siguiente compromisos presupuestarios generados durante el año anterior. Según el planteo opositor, esas reimputaciones se realizaron sin anexos detallados, por lo que no resulta posible determinar con exactitud cuál fue el volumen total de obligaciones trasladadas a 2026.

Por ese motivo, el cálculo final combina tanto las facturas efectivamente presentadas como una estimación de gastos comprometidos pero aún no cancelados. De allí surge la proyección de un pasivo acumulado que podría ubicarse por encima de los 25.000 millones de pesos.

El análisis también distingue entre dos miradas sobre las cuentas municipales: una vinculada a los números nominales de la recaudación y otra relacionada con la cobrabilidad efectiva de los tributos. Desde esta perspectiva, el problema principal no estaría en los ingresos del Municipio sino en la estructura del gasto.

Según esta visión, Morón no enfrenta una crisis de recaudación, sino un problema de asignación de recursos. La crítica apunta a que una parte importante de los fondos públicos no retorna a la economía local, ya que muchos de los proveedores contratados por el Municipio no pertenecen al distrito, pese a la existencia de mecanismos orientados a favorecer el «Compre Morón» y la contratación de empresas locales.

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