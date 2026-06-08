Morón: detuvieron a cuatro ladrones, uno de 15, tras un intento de robo en una vivienda de Haedo

Cuatro personas fueron detenidas durante la madrugada de hoy, lunes 8 de junio de 2026, luego de intentar ingresar a robar a una vivienda ubicada sobre Conesa al 700, en Haedo. Entre los sospechosos hay un adolescente de 15 años.

El hecho fue descubierto cuando los propietarios de la casa escucharon ruidos provenientes del frente de la vivienda y advirtieron que desconocidos estaban forzando las rejas de protección. De inmediato realizaron un llamado al 911, lo que permitió la rápida intervención policial.

Según la investigación, los sospechosos llegaron al lugar a bordo de un Renault Kwid rojo y descendieron para ingresar al patio delantero de la propiedad tras romper el perímetro de seguridad utilizando herramientas de corte.

El Renault Kwid rojo con que operaba la banda juvenil. Sin patente.

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La fuga frustrada

Al advertir la llegada de los móviles policiales, los delincuentes abandonaron el intento de robo y escaparon corriendo hacia el vehículo con el que habían arribado. Sin embargo, un operativo cerrojo desplegado en la zona impidió la fuga.

El automóvil fue interceptado en la intersección de Congreso y Juan B. Justo, donde los efectivos lograron aprehender a los cuatro ocupantes. Los investigadores constataron además que el rodado circulaba sin patente.

Herramientas, guantes y pasamontañas

Durante la requisa del vehículo, la Policía secuestró herramientas de corte, guantes y pasamontañas, elementos habitualmente utilizados para cometer robos bajo la modalidad conocida como «escruche».

Además, el Renault Kwid quedó secuestrado para determinar su procedencia y establecer si registraba algún pedido de captura o denuncia por robo.

Finalmente quedaron los cuatro detenidos.

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La investigación judicial

Los detenidos tienen 21, 19, 23 y 15 años. De acuerdo con las actuaciones, tres de ellos poseen domicilio en Fuerte Apache, mientras que el restante reside en Isidro Casanova.

Los investigadores también intentan determinar si los detenidos participaron en otros hechos similares ocurridos recientemente en la región, entre ellos una entradera registrada días atrás en Castelar Sur.

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