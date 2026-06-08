Crean en Ituzaingó el Foro de la Comunidad para acercar a los vecinos al Concejo Deliberante

El Concejo Deliberante de Ituzaingó aprobó la creación de un nuevo espacio de participación ciudadana impulsado por Juan Manuel Álvarez Luna. La iniciativa busca fortalecer la vida democrática local e incorporar la voz de los vecinos en la elaboración de normas municipales.

Un nuevo canal de participación vecinal

El Concejo Deliberante de Ituzaingó aprobó el pasado 3 de junio de 2026 la creación del programa Foro de la Comunidad, una herramienta impulsada por el presidente del cuerpo legislativo, Juan Manuel Álvarez Luna, integrante de Fuerza Patria, con el objetivo de generar una mayor interacción entre el Estado local y los habitantes del distrito.

La propuesta apunta a ampliar los mecanismos de participación ciudadana y fomentar el intercambio de ideas entre representantes y vecinos antes de la aprobación de proyectos o normativas municipales.

Según se informó, el foro tendrá como finalidad principal promover el debate público en torno a las políticas locales, incorporando al proceso legislativo el conocimiento territorial, las experiencias cotidianas y las necesidades específicas de cada barrio.

Desde el Concejo destacaron que la iniciativa surge de la convicción de que la participación vecinal debe constituirse en una política de Estado a nivel local, fortaleciendo los vínculos entre las instituciones y la comunidad.

Los concejales debatieron y aprobaron el proyecto de Juan Manuel Alvarez Luna

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Cómo funcionará el Foro de la Comunidad

La iniciativa se basa en los principios de transparencia, gratuidad, publicidad y libre acceso, permitiendo que cualquier vecino, institución u organización de la sociedad civil pueda presentar propuestas, reclamos, opiniones o sugerencias sobre temas de interés comunitario.

El funcionamiento estará organizado en cuatro etapas: preparación, convocatoria, sesión vecinal y clausura.

Entre los aspectos más destacados se encuentran: A) la posibilidad de que los vecinos se inscriban como foristas para hacer uso de la palabra de manera presencial o virtual; B) la promoción de la participación de jóvenes, adultos mayores y organizaciones comunitarias; C) la generación de ámbitos de diálogo que permitan anticipar conflictos y construir consensos antes de la toma de decisiones legislativas; D) la elaboración de expedientes públicos e informes finales con los aportes realizados durante cada encuentro.

Los vecinos atentos escuchan de qué se trata el Foro para comenzar a participar

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Transparencia y representación territorial

De acuerdo con la normativa aprobada, Juan Manuel Álvarez Luna tendrá la responsabilidad de presidir las sesiones vecinales, ordenar el desarrollo de los encuentros y garantizar una distribución equilibrada de las intervenciones, contemplando criterios de género, edad y representación territorial.

Al referirse al alcance de la iniciativa, el titular del Concejo Deliberante sostuvo: «Nos proponemos abrir las puertas de la institución a la comunidad para consolidar un vínculo de confianza y legitimidad entre los representantes y sus vecinos».

Más vecinos escuchando cuál será la dinámica del Foro. Juan Manuel Alvarez Luna abrió el juego y ahora se armará un vínculo de participación

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El desafío de fortalecer la democracia local

Desde el cuerpo legislativo consideran que el nuevo espacio permitirá mejorar la calidad de las decisiones públicas, acercando las discusiones institucionales a las preocupaciones concretas de los vecinos y generando un ámbito permanente de participación ciudadana directa.

La creación del Foro de la Comunidad representa un nuevo intento por profundizar los mecanismos de participación ciudadana en Ituzaingó, promoviendo una relación más cercana entre quienes elaboran las normas y quienes viven diariamente la realidad de cada barrio.

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