Mafalda cobra vida en Buenos Aires: cómo será la muestra que promete revolucionar la agenda cultural

La histórica creación de Quino dará un salto tecnológico sin precedentes. Desde octubre, el Centro Cultural Recoleta albergará una exposición interactiva que permitirá recorrer el universo de Mafalda con realidad virtual, proyecciones 360° y escenarios a escala real.

Una experiencia para caminar dentro del mundo de Mafalda

La entrañable Mafalda, el personaje creado por Joaquín Salvador Lavado «Quino», dejará las páginas de la historieta para convertirse en una experiencia inmersiva de gran escala. A partir de octubre de 2026, el Centro Cultural Recoleta de la Ciudad de Buenos Aires será sede de «Mafalda Inmersiva», una propuesta que combinará arte, tecnología y entretenimiento para acercar la obra del dibujante mendocino a nuevas generaciones.

La muestra ocupará más de 1.300 metros cuadrados y fue desarrollada por el realizador argentino Damián Kirzner, reconocido por crear proyectos que combinan cultura y tecnología. A lo largo de su carrera impulsó propuestas en las que el público deja de ser un simple espectador para transformarse en parte de la experiencia, mediante herramientas digitales, recorridos interactivos y nuevas formas de participación.

Mafalda revivirá en el Centro Cultural Recoleta de la Ciudad de Buenos Aires

El curioso origen del nombre de Mafalda

Aunque hoy es uno de los personajes más famosos de la cultura argentina, pocos conocen cómo nació su nombre. Cuando Quino comenzó a desarrollar a la pequeña protagonista en la década de 1960, tomó el nombre de una novela del escritor David Viñas titulada «Dar la cara», donde aparecía un personaje llamado Mafalda.

Además, el proyecto original había surgido como parte de una campaña publicitaria que nunca llegó a concretarse. La empresa impulsora pretendía que todos los personajes tuvieran nombres que comenzaran con la letra «M». La idea comercial quedó en el camino, pero Quino conservó a la futura protagonista de la historieta.

Con el tiempo, el nombre adquirió una dimensión propia. De origen germánico, suele asociarse con expresiones como «Mujer fuerte para la paz» o «Mujer poderosa en la paz», una curiosa coincidencia para un personaje que terminó convirtiéndose en un símbolo mundial del pacifismo, la reflexión crítica y la defensa de los derechos humanos.

¿Qué significa una experiencia inmersiva?

A diferencia de una exposición tradicional, donde los visitantes observan objetos o imágenes desde afuera, una experiencia inmersiva busca que las personas se sientan dentro de la historia.

En el caso de «Mafalda Inmersiva», la propuesta permitirá recorrer escenarios inspirados en la historieta, interactuar con contenidos digitales, utilizar realidad virtual y caminar entre recreaciones de los espacios donde transcurrían las aventuras de Mafalda y sus amigos.

La idea es que el visitante no se limite a mirar una muestra, sino que pueda vivirla desde adentro.

Quince salas temáticas y tecnología de última generación

El recorrido tendrá una duración aproximada de una hora y estará dividido en 15 salas temáticas. Allí, los visitantes podrán adentrarse en algunos de los escenarios más emblemáticos de la historieta y reencontrarse con personajes como Manolito, Felipe, Susanita, Miguelito, Libertad y Guille.

La propuesta incluirá: A) proyecciones inmersivas en 360 grados; B) video mapping de alta definición; C) pantallas táctiles interactivas; D) animaciones digitales desarrolladas respetando el trazo original de Quino; E) una banda sonora original creada especialmente para la experiencia.

Hasta el momento, la organización confirmó la existencia de una composición musical exclusiva para la muestra, aunque todavía no informó quién estará a cargo de su creación.

Según adelantaron los organizadores, uno de los principales desafíos fue lograr que los personajes cobraran movimiento sin perder la esencia gráfica que los convirtió en un ícono cultural argentino. La experiencia estará acompañada por música original diseñada para reforzar las distintas atmósferas del recorrido, aunque el nombre del compositor o compositora aún no fue revelado oficialmente.

La presentación será hecha por el realizador argentino Damián Kirzner, reconocido por crear proyectos que combinan cultura y tecnología

¿Mafalda hablará con los visitantes?

La exposición contará con animaciones digitales, recursos interactivos y experiencias tecnológicas diseñadas para acercar a los visitantes al universo creado por Quino. Sin embargo, hasta el momento los organizadores no informaron que Mafalda vaya a mantener conversaciones con el público mediante inteligencia artificial o sistemas de diálogo en tiempo real.

La información difundida hasta ahora se concentra en la recreación visual y sensorial de la historieta, por lo que la posibilidad de interactuar verbalmente con los personajes no forma parte de las características confirmadas de la muestra.

Realidad virtual para ingresar al universo de la historieta

Uno de los grandes atractivos será la incorporación de estaciones de realidad virtual multiusuario. Mediante cascos especiales, grupos de visitantes podrán recorrer versiones tridimensionales de espacios históricos de la tira, como el living de la familia de Mafalda o las calles que inspiraron sus aventuras.

La propuesta apunta a generar una experiencia compartida entre distintas generaciones, permitiendo que quienes crecieron leyendo las historietas redescubran sus mensajes mientras los más chicos se acercan al universo creado por Quino a través de herramientas digitales.

Esculturas, juegos y espacios para toda la familia

Además de las instalaciones tecnológicas, la muestra contará con esculturas de los personajes en tamaño real para fotografías y espacios interactivos especialmente diseñados para niños.

Los organizadores explicaron que el objetivo es que cada visitante pueda experimentar la obra desde distintos enfoques: A) el humor; B) la crítica social; C) la política internacional; D) la infancia; E) las relaciones familiares que marcaron a varias generaciones de lectores.

Cuándo abrirá y cuánto tiempo permanecerá en Buenos Aires

«Mafalda Inmersiva» abrirá sus puertas en octubre de 2026 y permanecerá en el Centro Cultural Recoleta hasta marzo de 2027.

Hasta el momento, los organizadores difundieron las fechas, los horarios y las características generales de la exposición, aunque todavía no informaron cómo será el sistema de ingreso. Tampoco se confirmó oficialmente si la muestra será gratuita, si requerirá reserva previa o si se implementará algún mecanismo de entrega o venta de entradas.

Los horarios previstos serán de martes a viernes de 12 a 21, mientras que los sábados, domingos y feriados funcionará de 11 a 21.

Una muestra con proyección internacional

La iniciativa ya recibió reconocimiento internacional tras obtener el premio «Orillas Nuevas», otorgado conjuntamente por el Instituto Français d’Argentine y la Embajada de Francia en Argentina.

Una vez finalizada su temporada porteña, la exhibición iniciará una gira internacional por distintos países de América Latina y Europa, con el objetivo de llevar el legado de Mafalda a nuevos públicos mediante formatos tecnológicos de última generación.

A más de 60 años de su nacimiento, la niña que cuestionó al mundo desde una simple tira cómica vuelve a demostrar que sus reflexiones siguen vigentes. Esta vez, no desde una viñeta, sino a través de una experiencia capaz de hacer que los visitantes caminen literalmente junto a ella.