Zappulla calificó el comunicado oficial sobre la narco funcionaria como una «vergüenza institucional»

La concejala Analía Zappulla calificó como una «vergüenza institucional» el comunicado difundido por el Municipio de Morón tras el allanamiento vinculado a la narco funcionaria Luna Ortigoza y sostuvo que el mensaje fue elaborado «deliberadamente» para distorsionar los hechos y proteger políticamente al intendente Lucas Ghi frente al escándalo.

El comunicado oficial, publicado en las redes sociales y canales institucionales del Municipio, afirmaba que los allanamientos habían sido «impulsados desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana para combatir el delito en el distrito» y además identificaba de manera expresa a la funcionaria involucrada en la investigación.

Este fue el primer párrafo del comunicado: «En el marco de los allanamientos impulsados desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana para combatir el delito en el distrito, fueron hallados estupefacientes en una propiedad perteneciente a una funcionaria municipal del área de Políticas de Género.»

Y este fue el segundo párrafo: «Ante esta situación, el Gobierno municipal dispuso de manera inmediata la desvinculación de la empleada involucrada, Luna Ortigoza.»

Durante la interpelación realizada en el Concejo Deliberante, el Secretario de Seguridad, Damián Cardoso, reconoció que el Municipio no impulsó ni tuvo intervención previa en la denuncia que dio origen al procedimiento judicial. Según explicó, la investigación comenzó a partir de un llamado anónimo recibido a través de la línea de emergencias 911 y fue desarrollada por las autoridades competentes.

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Bueno, ahora me toca a mí. Siempre ocurre lo siguiente. Se llama al 911, se investiga, y ante alguna presunción del Fiscal, deriva al caso a la Policía Bonaerense o Federal. Supongo y solo eso, que el Fiscal olfateó perfume de la Bonaerense y le dio el caso a la Policía Federal para que nadie se ponga a salva. Pese a esa precaución, hubo un solo detenido después de ocho allanamientos. De nuevo: 8 allanamientos x 1 detenidos. Bajísimo el scort. Y Luna Ortigoza prófuga con laptop municipal en el hombre. Hummmmm. Fracaso total, eh?

Sigamos. El Secretario de Seguridad, Damián Cardoso, aclaró que el comunicado cuestionado no fue emitido ni redactado por la Secretaría de Seguridad, lo que debe traducirse como un yo no fui. Y agregó: sino por la Secretaría de Comunicación, encabezada por Martín Molinari, lo que se traduce como fue él.

En su exposición intentó justificar la utilización del término «impulsados», argumentando que había sido empleado de manera genérica para describir la política habitual de promoción de allanamientos contra el narcomenudeo. Sin embargo, admitió que, en el contexto específico del caso, la redacción resultó confusa.

No doctor Damián Cardoso, perdone, pero no resulta confusa. Resulta muy clara, cuando se indaga es errónea. Pero confusa puede ser la Teoría de la Relatividad o la Física Cuántica. No un comunicado de prensa. Cuando dice que los allanamientos fueron impulsados por la Secretaría que usted conduce uno piensa que la Secretaría que usted conduce impulsó, instruyó, encomendó, propuso, empujó, activó, los ocho allanamientos cuando usted se enteró de éstos y los resultados por los partes policiales.

Lo quiere cubrir a Martín Molinari, okey. Es un muy buen tipo, sencillo, simple, correcto y austero. Pero el comunicado no fue confuso. Quién se lo redactó sería bueno saber.

Ahora volvemos con la concejal de LLA. Para Zappulla, la explicación oficial no alcanza para justificar lo ocurrido. La edil sostuvo que el texto no puede interpretarse como un simple error de comunicación ni como una equivocación de redacción, sino como una construcción deliberada destinada a generar una versión de los hechos distinta de la que efectivamente ocurrió.

En ese sentido, planteó la necesidad de determinar cómo se elaboró el comunicado, quiénes participaron de su redacción y si su difusión respondió al objetivo de influir en la percepción pública del caso (Analía Zappulla: obvio). Según expresó, el mensaje oficial presentó como una iniciativa municipal un procedimiento que, de acuerdo con las propias explicaciones brindadas durante la interpelación, se originó a partir de una denuncia anónima y sin intervención previa del gobierno local. Esta última línea es lo concreto, lo cierto, lo verdadero, lo único real y comprobable.

La concejala consideró que el episodio reviste gravedad institucional porque involucra la utilización de canales oficiales de comunicación para informar sobre una investigación judicial en curso mediante una narrativa que, según afirmó, no se corresponde con los hechos posteriormente reconocidos por los propios funcionarios municipales.

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Los errores de prensa

Las noticias vinculadas a la gestión municipal

Tomamos Infobae ya que al intendente parecen gustarle los medios nacionales. De los resultados relevados, se seleccionaron únicamente aquellas publicaciones donde Lucas Ghi aparece en su rol de intendente o donde la administración municipal de Morón es protagonista directa del hecho informado. Se excluyeron internas partidarias, actividades del PJ, campañas electorales y reuniones políticas provinciales.

Esto son los temas que aparecen.

Tema Información 1) Narcofuncionaria Interpelaron al secretario de Seguridad municipal por el escándalo derivado del hallazgo de cocaína en la vivienda de una funcionaria de la gestión. 2) Interpelación El Concejo Deliberante aprobó la interpelación de Lucas Ghi por el caso de la funcionaria acusada de narcotráfico. 3) Perfil Investigación periodística sobre la empleada municipal vinculada a una presunta organización narco. 4) Allanamiento La Policía Federal secuestró más de 500 gramos de cocaína en una vivienda vinculada a una funcionaria municipal. 5) Escuelas El Ministerio de Capital Humano cuestionó actividades realizadas en establecimientos educativos dependientes del municipio. 6) Tasas Morón apareció entre los municipios involucrados en la discusión por las tasas comunales impulsada por el Gobierno nacional. 7) Seguridad Lucas Ghi desplazó al secretario de Seguridad tras el asesinato de un policía en Castelar. 8) Incendio Un siniestro de gran magnitud movilizó recursos municipales, bomberos y equipos de emergencia locales. 9) Robo Caso de inseguridad con repercusión pública por involucrar a un familiar directo del intendente. 10) Delincuente Un candidato opositor cuestionó una dependencia municipal utilizada para asistencia a personas liberadas. 11) Museo Inauguración de la Casa Museo María Elena Walsh, uno de los proyectos culturales más importantes impulsados por el municipio. 12) Alcohol Cero Morón comenzó a implementar la normativa local de tolerancia cero de alcohol para conductores. 13) Salarios La gestión anunció una recomposición salarial de hasta el 85% para trabajadores municipales. 14) Folleto Fuerte polémica nacional por una campaña municipal vinculada al consumo problemático de drogas. 15) Chano Marina Charpentier cuestionó públicamente la campaña impulsada desde el municipio. 16) Denuncias Presentaron denuncias judiciales contra Lucas Ghi por la difusión del material sobre consumo de cocaína. 17) Obispado El obispo Jorge Vázquez cuestionó la estrategia comunicacional adoptada por la administración municipal.

La revisión muestra que los momentos de mayor presencia mediática de Lucas Ghi vinculados específicamente a la gestión de Morón se concentraron en dos grandes períodos: abril de 2022, por la polémica campaña de reducción de daños sobre drogas, y mayo-junio de 2026, por el escándalo de la funcionaria municipal acusada de narcotráfico. En ambos casos, hechos de impacto negativo.

Entre ambos episodios aparecen temas de seguridad, administración municipal, cultura y políticas públicas locales. En conjunto, el cuadro permite observar cuáles fueron los hechos de gestión que alcanzaron mayor repercusión mediática nacional durante los últimos años.

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Balance de las noticias sobre su gestión en Morón

Al analizar las publicaciones vinculadas directamente a la gestión de Lucas Ghi en Morón, se observa un predominio de noticias relacionadas con conflictos políticos, seguridad y polémicas públicas. Sin embargo, también aparecen iniciativas de gestión, obras culturales y medidas municipales que tuvieron repercusión positiva o institucional.

Balance Cantidad 1) Favorables 4 2) Neutras 4 3) Negativas 9

La mayor concentración de noticias críticas se registró durante dos períodos específicos: la controversia nacional por la campaña de reducción de daños vinculada al consumo de drogas en 2022 y el caso de la funcionaria municipal investigada por narcotráfico durante 2026. Ambos episodios generaron múltiples publicaciones, denuncias, cuestionamientos institucionales y repercusiones políticas.

Por otro lado, las notas favorables estuvieron asociadas principalmente a medidas de gestión como la implementación de Alcohol Cero al Volante, la recomposición salarial para trabajadores municipales y la inauguración de la Casa Museo María Elena Walsh. Esto permite observar que, dentro de la muestra analizada, la presencia mediática de Lucas Ghi estuvo impulsada en mayor medida por situaciones conflictivas que por anuncios de gestión o iniciativas institucionales.

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Por qué ocurre esto

¿Por qué sucede? Porque en 2026 no existe una verdadera estrategia de comunicación. Y un gobierno sin estrategia de comunicación es como un barco sin brújula: puede avanzar durante un tiempo, pero inevitablemente termina a merced de las corrientes.

La comunicación no sirve solamente para exhibir los logros. También sirve para administrar las malas noticias. Muchas veces, anunciar con anticipación una medida impopular no elimina el problema, pero reduce el impacto, amortigua el golpe y prepara a la sociedad para recibirlo. Gobernar también es explicar.

Con todo el respeto que me merece Martín Molinari, la gestión de prensa es deficiente. Los periodistas no reciben información, no existen conferencias de prensa periódicas, los comunicados son escasos y la relación con los medios parece construida sobre el silencio. Y el silencio, en política, nunca es neutral. El silencio siempre es ocupado por alguien más.

Lo más preocupante, sin embargo, es otra cosa. Da la impresión de que no comprenden qué es una noticia. Porque una noticia no es simplemente aquello que alguien cuenta. Una noticia es aquello que modifica una percepción, que ilumina una expectativa, que abre una posibilidad. Es encontrar significado donde otros sólo ven datos. Es leer lo que todavía no está escrito. Y ese oficio no se aprende en un curso acelerado ni en una agencia de marketing. Requiere décadas de observación, de calle, de redacciones, de experiencia acumulada.

El Municipio comenzó contratando a Nuevo Visión, un proyecto que terminó representando un fracaso de 168 millones de pesos. Ahora apuesta por Ninja Contenidos, por un monto cercano a los 58 millones de pesos, y todo indica que recorrerá un camino similar. Ninguna de las dos estructuras comunicacionales demostró capacidad para sostener una gestión en momentos de crisis, que es precisamente cuando la comunicación deja de ser un adorno para convertirse en una herramienta de gobierno.

Porque comunicar no es diseñar piezas gráficas ni acumular publicaciones en redes sociales. Comunicar es construir sentido cuando la realidad se vuelve incómoda. Y cuando esa tarea fracasa, cuando se reemplaza la estrategia por el silencio, la consecuencia es inevitable: la gestión queda expuesta a una lluvia de cuestionamientos que ella misma ayudó a generar.

La comunicación no resuelve los problemas de gestión. Pero la ausencia de comunicación los multiplica. Y en Morón parece haberse instalado una peligrosa convicción: creer que el silencio evita las crisis. La experiencia demuestra exactamente lo contrario. Las crisis no desaparecen cuando no se hablan. Crecen. Y cuando finalmente explotan, siempre terminan siendo más grandes que el problema original.

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