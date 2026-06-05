Guerra de rivales: Morón recibe a Almirante Brown

Deportivo Morón volverá a presentarse este domingo en el Nuevo Francisco Urbano cuando reciba a Almirante Brown por una nueva fecha de la Primera Nacional. El clásico promete un gran marco de público y enfrentará a dos equipos unidos por una de las rivalidades más históricas del ascenso argentino.

El conjunto dirigido por Walter Otta llega en un gran momento futbolístico y buscará aprovechar la localía para seguir consolidándose en los puestos de vanguardia del campeonato. Del otro lado estará Almirante Brown, que intentará quedarse con un duelo que siempre se juega con una intensidad especial dentro y fuera de la cancha.

La expectativa entre los hinchas crece con el correr de las horas y todo indica que el Nuevo Francisco Urbano presentará un gran marco para uno de los encuentros más atractivos de la fecha.

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Un clásico con historia

Deportivo Morón y Almirante Brown volverán a enfrentarse este domingo en una nueva edición de uno de los clásicos más tradicionales del ascenso argentino.

Dato Registro 1) PJ 90 partidos 2) Morón 26 victorias 3) Almirante 30 victorias 4) Empates 34

La estadística muestra una marcada paridad entre ambos equipos, aunque con una leve ventaja histórica para el conjunto de Isidro Casanova.

Cada nuevo enfrentamiento suma un capítulo a una rivalidad que atraviesa generaciones y que volverá a tener al Nuevo Francisco Urbano como escenario de una verdadera guerra de rivales.

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Los hechos más graves en la historia del clásico

El episodio más grave ocurrió el 16 de diciembre de 2000, durante el clásico entre Deportivo Morón y Almirante Brown en Isidro Casanova. En medio de incidentes en la tribuna visitante, un efectivo policial disparó munición de plomo contra hinchas del Gallo.

Las víctimas identificadas fueron:

Dato Víctima 1) Fallecido Mariano Guaraz, 17 años 2) Herido José Luis Chammah 3) Herido Miguel Ángel Lobato

Mariano Guaraz recibió dos disparos, uno de ellos en la zona renal, y murió cuando era trasladado al Hospital Paroissien.

José Luis Chammah sobrevivió pese a recibir múltiples impactos de bala. Según los testimonios recogidos años después, sufrió heridas en la espalda, el cuello y los brazos.

Miguel Ángel Lobato también resultó herido por disparos y debió ser internado.

Por el hecho fue condenado el policía bonaerense Alfredo Silva, quien recibió una pena de 18 años de prisión por el homicidio de Mariano Guaraz y las tentativas de homicidio contra Chammah y Lobato.

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Entradas a la venta

La institución informó que la preventa de entradas con precios promocionales estará disponible hasta las 23:59 de este jueves a través de la plataforma Global Fan.

A partir del viernes, la venta continuará tanto por ese sistema como de manera presencial. Los interesados deberán seleccionar el sector deseado, completar sus datos y realizar el pago correspondiente. Una vez abonada la entrada, recibirán un código QR que será el único medio habilitado para ingresar al estadio el día del partido.

La venta física se realizará en la boletería del club el viernes de 14 a 21 horas y el sábado de 10 a 20 horas.

Beneficio exclusivo para socios

Además, Deportivo Morón lanzó una promoción para socios y socias con la cuota al día, quienes podrán adquirir hasta dos entradas para acompañantes.

Los valores fueron fijados en $15.000 para la Platea Capelli y $10.000 para la Popular. Estas entradas se venden exclusivamente en la Administración del club.

Estacionamiento habilitado

Para el encuentro del domingo también estará disponible el estacionamiento del club, con ingreso por Quintana y Santa María de Oro.

Los precios establecidos son de $10.000 para socios y socias y de $15.000 para no socios.

Atención en la sede

Por otra parte, el club informó que la sede social permanecerá abierta este sábado de 9 a 17 horas para la atención de socios, socias y simpatizantes.

La institución aclaró que durante esa jornada la atención se realizará exclusivamente de manera presencial por ventanilla, sin atención mediante WhatsApp ni correo electrónico.

Con una gran convocatoria esperada, promociones para socios y todos los preparativos en marcha, Deportivo Morón y Almirante Brown volverán a verse las caras este domingo desde las 15 horas en una verdadera guerra de rivales.

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