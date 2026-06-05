Emanuel Iñiguez: quién es el lateral derecho que llega a Deportivo Morón hasta 2027

Deportivo Morón cerró la incorporación de Emanuel Iñiguez, un lateral derecho de 29 años que llega procedente de Aldosivi y firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2027. Con experiencia en Primera División, dos ascensos en su carrera y una extensa trayectoria en el conjunto marplatense, el defensor se transforma en una de las apuestas de jerarquía para el plantel que conduce Walter Otta.

De General Pirán al fútbol profesional

Emanuel Iñiguez nació el 16 de septiembre de 1996 en General Pirán, localidad ubicada en el partido de Mar Chiquita, al sudeste de la provincia de Buenos Aires. Sus primeros pasos en el fútbol los dio en clubes de su ciudad natal antes de incorporarse a las divisiones inferiores de Aldosivi, institución con la que construiría prácticamente toda su carrera profesional.

Diestro, de aproximadamente 1,77 metros de altura, puede desempeñarse como lateral derecho, marcador central e incluso como volante de contención, una versatilidad que le permitió adaptarse a distintas necesidades tácticas a lo largo de los años.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Un símbolo de Aldosivi

La historia futbolística de Iñiguez está estrechamente vinculada a Aldosivi. Su debut profesional llegó en abril de 2018, en una temporada histórica para el club marplatense que terminó con el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

Con el correr de las temporadas logró consolidarse como titular y transformarse en una referencia dentro del plantel. Su regularidad, compromiso y conocimiento de la institución lo llevaron a convertirse en uno de los jugadores más representativos de los últimos años y en uno de los futbolistas con mayor cantidad de presencias de Aldosivi en Primera División.

Dos ascensos en su carrera

Entre los antecedentes más destacados del nuevo refuerzo del Gallo aparecen dos campañas exitosas que terminaron con ascensos a la máxima categoría.

Fue parte del equipo campeón de la Primera B Nacional 2017/18 y también integró el plantel que conquistó la Primera Nacional 2024, logros que le permitieron celebrar dos ascensos con la camiseta de Aldosivi.

Esa experiencia en equipos protagonistas es uno de los aspectos que más valoran quienes siguieron de cerca su carrera en Mar del Plata, donde es considerado un futbolista confiable y acostumbrado a pelear objetivos importantes.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Su paso por el exterior

Durante 2025 tuvo su primera experiencia internacional al incorporarse a préstamo al Monagas Sport Club de Venezuela.

Allí sumó minutos en la Primera División venezolana y amplió su recorrido profesional antes de regresar al fútbol argentino. Esa etapa le permitió conocer otro contexto competitivo y sumar rodaje fuera del país.

Lo que puede aportarle a Morón

La llegada de Iñiguez le ofrece a Walter Otta una alternativa de experiencia para reforzar el sector defensivo. Entre sus principales características aparecen: A) experiencia en Primera División; B) participación en dos ascensos; C) capacidad para desempeñarse tanto como lateral derecho como marcador central; D) buen juego aéreo; E) experiencia en vestuarios competitivos; F) liderazgo y perfil profesional dentro del grupo.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Un perfil bajo y trabajador

Más allá de sus logros deportivos, quienes lo conocen destacan su bajo perfil. Lejos de las polémicas y de los grandes titulares, construyó una carrera basada en la regularidad, el esfuerzo y el sentido de pertenencia hacia el club que lo formó.

Ahora tendrá el desafío de trasladar esa experiencia a Deportivo Morón, donde buscará convertirse en una pieza importante dentro de un plantel que aspira a seguir siendo protagonista en la Primera Nacional.

A sus 29 años, llega al Oeste bonaerense con una trayectoria consolidada, experiencia en ascensos y la intención de aportar solidez a una defensa que buscará dar pelea en cada uno de los objetivos que tenga por delante el Gallo.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó