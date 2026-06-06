El último pogo más grande del mundo: cuándo será la despedida del Indio Solari

La despedida al Indio Solari se realizará el domingo 7 de junio en Avellaneda. Miles de fanáticos de todo el país tendrán la posibilidad de darle el último adiós a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino, luego de que su entorno confirmara una ceremonia pública en el Polideportivo Gatica, ubicado sobre la avenida Mitre al 5000, dentro del Parque de los Trabajadores de Villa Domínico.

La convocatoria comenzará a las 11 de la mañana y se extenderá «hasta que haga falta», según informó la cuenta oficial de Instagram del artista. El comunicado señala además que el cuerpo del músico estará presente para que sus seguidores puedan despedirlo.

Chau Indio, somos uno, plebeyos en el barro siempre del lado de los vulnerables, de los pobres, de los perdedores, de los castigados

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Una despedida pensada para todo el país

La confirmación definitiva llegó luego de una primera comunicación difundida por la familia del artista. En ese mensaje, publicado el viernes 6 de junio de 2026, se informaba que la despedida pública sería el domingo para permitir la llegada de seguidores desde distintos puntos de la Argentina, aunque todavía no se había definido el lugar.

«Finalmente, la despedida al Indio será el domingo 7 de junio, para dar tiempo a la gente que viene de lejos. Mañana confirmaremos el lugar y la hora», indicaba aquel primer comunicado difundido a través de Instagram.

La decisión de postergar el homenaje para facilitar el viaje de seguidores del interior del país refleja la dimensión federal de un fenómeno cultural que durante décadas movilizó multitudes a lo largo y ancho del país.

Horas más tarde llegó la confirmación definitiva del lugar elegido para el velatorio público, despejando la incertidumbre que se había generado durante gran parte de la jornada.

Eran tan joven y yo tan pibe, eran tan seco y yo tan entusiasmado, eras tan cabrón y yo también, pero fuieste vos el que pusiste letras a mi mi vida

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Las versiones que circularon antes de la confirmación

La organización de la despedida atravesó varias horas de incertidumbre. Antes del anuncio oficial del lugar, comenzaron a circular distintas alternativas para albergar un evento que se esperaba multitudinario.

Entre las opciones que trascendieron aparecieron Tecnópolis, el estadio de Boca Juniors, el estadio de Racing Club e incluso el Congreso de la Nación.

Durante esas horas también hubo contactos informales entre funcionarios nacionales y el entorno del músico para evaluar posibles sedes. Sin embargo, ninguna de esas alternativas fue confirmada oficialmente por la familia y finalmente la despedida quedó establecida en el Polideportivo Gatica de Villa Domínico.

La búsqueda de un espacio adecuado puso de manifiesto la enorme convocatoria que históricamente caracterizó al artista y la expectativa de una asistencia masiva de seguidores.

Un pedido de respeto para una jornada histórica

El mensaje difundido por el entorno del cantante hizo especial hincapié en el clima que se espera para la ceremonia.

«Por esa razón, serán jornadas en las que primará el respeto: por él, por sus afectos y por todos nosotros», expresa el comunicado.

«No será el momento de sacar afuera la rabia, ni de caer en provocaciones, sino de honrarlo; de estrechar los lazos entre nosotros, redondos, fundamentalistas y marsupiales, cuidándonos como él nos lo pidió siempre», agrega el texto.

La convocatoria no sólo apunta a despedir a un músico. También representa el encuentro de una comunidad cultural que durante décadas encontró en las canciones del Indio una forma de identidad, pertenencia y expresión.

Te pedimos tanto, y nos diste más, no aflojaste, fuieste la vos plebeya de tres generaciones desamparadas

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Una figura que marcó generaciones

Hablar del Indio Solari es hablar de una de las personalidades más influyentes de la música popular argentina.

Como líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, construyó junto a la banda un fenómeno cultural único que trascendió al rock para convertirse en un movimiento social capaz de movilizar a cientos de miles de personas en cada presentación.

Canciones como «Ji Ji Ji», «Juguetes Perdidos», «Todo un palo», «La Bestia Pop», «Un ángel para tu soledad», «Preso en mi ciudad», «Nuestro amo juega al esclavo» y «Rock para el Negro Atila» forman parte del patrimonio cultural de varias generaciones de argentinos. Muchas de ellas trascendieron el ámbito musical para convertirse en himnos populares, acompañando distintas etapas de la vida de millones de seguidores en todo el país.

Entre todas ellas, «Ji Ji Ji» ocupa un lugar singular por haber dado origen al tradicional «pogo más grande del mundo», una de las postales más reconocibles de la historia del rock argentino. Por su parte, «Todo un palo» se convirtió con el paso de los años en una de las composiciones más citadas, interpretadas y analizadas por los seguidores de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, gracias a una letra que continúa generando debates, lecturas y reflexiones décadas después de su publicación.

Tras la separación de Los Redondos, continuó su carrera junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, manteniendo intacta una capacidad de convocatoria que lo convirtió en una figura irrepetible dentro de la música nacional.

Homenajes espontáneos en todo el país

La noticia de su fallecimiento generó una fuerte repercusión entre seguidores, músicos y referentes culturales.

Mientras se definían los detalles de la despedida, miles de fanáticos comenzaron a reunirse espontáneamente para rendir homenaje al artista.

Las concentraciones más numerosas se registraron en Plaza de Mayo, aunque también hubo encuentros y vigilias en ciudades como Córdoba, Rosario y Mar del Plata, donde seguidores compartieron canciones, recuerdos y mensajes de despedida.

Las imágenes de banderas ricoteras, camisetas, bengalas simbólicas y grupos cantando clásicos del repertorio del Indio se multiplicaron en distintos puntos del país.

El homenaje de Los Fundamentalistas

En medio del impacto por la noticia, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado anunciaron que mantendrán el concierto programado para este sábado en Comodoro Rivadavia.

La banda informó además que el recital será transmitido en vivo para que los seguidores puedan compartir un homenaje colectivo en uno de los momentos más dolorosos de su historia.

«Estamos en shock. Como todos. No sabemos bien qué hacer», expresaron en un comunicado difundido a través de redes sociales.

Los músicos reconocieron que el espectáculo estará atravesado por la emoción de la despedida, pero consideraron que reunirse con el público era la mejor manera de transitar el momento.

«No va a ser fácil, tampoco va a ser el concierto que habíamos pensado, pero juntarnos y estar cerca nos parece lo único medianamente reparador», señalaron.

El mensaje concluyó con una frase que rápidamente se volvió viral entre los seguidores del artista:

«Te amamos, Indio…»

Como decías vos, ahora hay que bancarse la que venga. Adiós compañero, nos vemos pronto.

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Cómo será la despedida

Según lo informado oficialmente, el ingreso al Polideportivo Gatica se habilitará a partir de las 11.

Se espera una concurrencia masiva de seguidores provenientes de distintos puntos del país, por lo que no se descarta la implementación de operativos especiales de tránsito y seguridad en las inmediaciones del predio.

El lugar elegido se encuentra dentro del Parque de los Trabajadores, uno de los espacios públicos más amplios de Avellaneda, con capacidad para recibir una importante cantidad de personas durante toda la jornada.

Un legado que trasciende la música

Para muchos seguidores, el legado del Indio no se limita a su obra musical. Sus letras, cargadas de metáforas, referencias literarias, críticas sociales y múltiples interpretaciones, alimentaron durante décadas debates, libros, investigaciones periodísticas y comunidades de fanáticos que encontraron en sus canciones mucho más que entretenimiento.

Esa capacidad de generar sentido, identidad y pertenencia explica, en parte, la magnitud de la despedida que se prepara para este fin de semana y el impacto que produjo su muerte en distintos sectores de la cultura argentina.

«Nuestra responsabilidad es continuar esa obra»

El cierre del comunicado difundido por la familia resume el espíritu con el que miles de personas se preparan para despedirlo.

«Como en la vida, hay buenas y malas noticias. El Indio ya no estará para crear nuevas canciones, pero la belleza que destiló sobre nuestras vidas no dejará de producirnos felicidad», sostiene el texto.

La frase final aparece como una síntesis de su legado y del sentimiento que atraviesa hoy a sus seguidores:

«Nuestra responsabilidad es continuar esa obra».

Con esa consigna, una multitud se prepara para darle el último adiós a una de las figuras más convocantes, influyentes y trascendentes de la historia del rock argentino.

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