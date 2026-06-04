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Ni Una Menos: Pablo Descalzo participó de una nueva jornada intercolegial sobre vínculos sin violencia

Del encuentro, que se realiza cada 3 de junio, participaron estudiantes de 18 escuelas públicas y privadas de Ituzaingó, junto a jóvenes del programa Envión.

Por Aldana Farinelli

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Ni una menos

En el marco del Día de la No Violencia en los Noviazgos y a once años del primer movimiento #NiUnaMenos, el intendente Pablo Descalzo participó de la 11° edición de la Jornada Intercolegial “El Arte Repara”.

La actividad tuvo como objetivo generar un espacio de reflexión sobre las violencias por motivos de género, visibilizar las situaciones de violencia en los noviazgos y promover herramientas para prevenirlas, fomentando relaciones más sanas y respetuosas.

Del encuentro, que se realiza cada 3 de junio, participaron estudiantes de 18 escuelas públicas y privadas de Ituzaingó, junto a jóvenes del programa Envión. Bajo la consigna #TransformARTE, los chicos y chicas presentaron distintos proyectos artísticos desarrollados durante el año en las aulas.

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Las producciones incluyeron obras de teatro, canciones, danzas en vivo y cortometrajes audiovisuales, a través de los cuales abordaron diferentes problemáticas vinculadas a la violencia de género y la construcción de vínculos saludables.

Durante la jornada, Pablo Descalzo destacó la importancia de trabajar estos temas desde edades tempranas. “Hablar de la no violencia en los vínculos es un paso fundamental para construir relaciones libres, sanas y respetuosas”, expresó. Además, aseguró que Ituzaingó viene desarrollando políticas públicas de género desde hace años para acompañar y prevenir situaciones de violencia.

Por su parte, la directora del Consejo de Mujeres, Géneros, Diversidad, Niñeces y Adolescencias, Carolina Meert, señaló que el trabajo del área no solo se centra en la atención de casos, sino también en la prevención y la promoción de espacios de reflexión para visibilizar las violencias por razones de género y fortalecer vínculos saludables.

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