Ituzaingó

Ituzaingó realizará un taller gratuito para personas con diabetes y sus familias

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Salud, busca generar espacios de aprendizaje y contención para personas con diabetes, familiares y vecinos interesados en conocer más sobre la temática.

Por Aldana Farinelli

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Diabetes

El Municipio de Ituzaingó llevará adelante el primer taller de educación sobre diabetes, una propuesta destinada a brindar información y acompañamiento a quienes conviven con esta enfermedad. La actividad se realizará el lunes 8 de junio, de 10 a 12 horas, en el Polideportivo La Torcaza, ubicado en Brandsen y Pringles.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Salud, busca generar espacios de aprendizaje y contención para personas con diabetes, familiares y vecinos interesados en conocer más sobre la temática.

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Bajo el título “Me dijeron que tengo diabetes, ¿y ahora qué hago?”, el encuentro estará orientado especialmente a pacientes recientemente diagnosticados, aunque también podrá participar toda la comunidad. Durante la jornada, profesionales de la salud explicarán qué es la diabetes, cuáles son los tratamientos disponibles y qué hábitos pueden ayudar a mejorar la calidad de vida.

La actividad es gratuita y no requiere inscripción previa.

Para más información, los interesados pueden acercarse a la Secretaría de Salud, ubicada en Av. Ratti 10, o comunicarse al 2120-1870, de lunes a viernes de 8 a 15 horas.

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