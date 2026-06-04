Ituzaingó lanzó una nueva edición del programa MImoda Impulsa 2026

El Municipio de Ituzaingó abrió la inscripción para una nueva edición de MImoda Impulsa 2026, una propuesta de la Secretaría de Desarrollo Productivo destinada a emprendedores locales de los sectores de indumentaria, textil y accesorios.

A través del espacio de experimentación MImoda Impulsa, los participantes recibirán acompañamiento para incorporar prácticas de economía circular, fomentando la reutilización de materiales y una producción más responsable desde el punto de vista económico, social, ambiental y cultural.

La convocatoria es gratuita y cuenta con cupos limitados. Está dirigida a diseñadores, artesanos y emprendedores vinculados al mundo de la moda y la indumentaria. Tendrán prioridad quienes demuestren interés en la economía circular, disposición para desarrollar prototipos y capacidad para trabajar en equipo.

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Para participar, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Tener domicilio en Ituzaingó.

Ser mayores de 18 años.

Contar con disponibilidad los viernes de 10 a 13 para asistir a los talleres presenciales.

Poseer conocimientos de costura y contar con máquina de coser.

La inscripción permanecerá abierta hasta el 15 de junio inclusive y puede realizarse de manera online a través del formulario habilitado por el municipio: https://docs.google.com/forms/d/1oYCXBJD3M4qG_ki3Un-mw9CS4Z4Sw0i37kGen_11bhE/viewform?ts=6a159447&edit_requested=true

Además, quienes deseen conocer más detalles sobre la iniciativa podrán consultar las bases y condiciones del programa haciendo Click Aquí.

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