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Ituzaingó lanzó una nueva edición del programa MImoda Impulsa 2026

El programa busca promover la innovación y el desarrollo sostenible dentro de la industria de la moda en el distrito.

Por Aldana Farinelli

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Mi Moda

El Municipio de Ituzaingó abrió la inscripción para una nueva edición de MImoda Impulsa 2026, una propuesta de la Secretaría de Desarrollo Productivo destinada a emprendedores locales de los sectores de indumentaria, textil y accesorios.

A través del espacio de experimentación MImoda Impulsa, los participantes recibirán acompañamiento para incorporar prácticas de economía circular, fomentando la reutilización de materiales y una producción más responsable desde el punto de vista económico, social, ambiental y cultural.

La convocatoria es gratuita y cuenta con cupos limitados. Está dirigida a diseñadores, artesanos y emprendedores vinculados al mundo de la moda y la indumentaria. Tendrán prioridad quienes demuestren interés en la economía circular, disposición para desarrollar prototipos y capacidad para trabajar en equipo.

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Para participar, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

  • Tener domicilio en Ituzaingó.
  • Ser mayores de 18 años.
  • Contar con disponibilidad los viernes de 10 a 13 para asistir a los talleres presenciales.
  • Poseer conocimientos de costura y contar con máquina de coser.

La inscripción permanecerá abierta hasta el 15 de junio inclusive y puede realizarse de manera online a través del formulario habilitado por el municipio: https://docs.google.com/forms/d/1oYCXBJD3M4qG_ki3Un-mw9CS4Z4Sw0i37kGen_11bhE/viewform?ts=6a159447&edit_requested=true

Además, quienes deseen conocer más detalles sobre la iniciativa podrán consultar las bases y condiciones del programa haciendo Click Aquí.

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