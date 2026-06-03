Sabbatella quiere activar la nueva Defensoría del Pueblo en Morón para atender reclamos vecinales

El dirigente de Nuevo Encuentro recorrió las nuevas instalaciones del organismo y mantuvo una reunión con autoridades locales para analizar las principales demandas de los vecinos vinculadas a servicios públicos, salud, educación y derechos ciudadanos.

Recorrida por la nueva sede en Morón

Martín Sabbatella visitó la nueva sede de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires en Morón, donde recorrió las instalaciones y mantuvo un encuentro de trabajo con el delegado Germán Navas y la delegada adjunta Ana Ottonello.

Durante la reunión analizaron las problemáticas que actualmente generan mayor preocupación entre los vecinos y vecinas del distrito, así como las herramientas disponibles para brindar respuestas y acompañamiento a quienes enfrentan conflictos vinculados con servicios públicos y derechos básicos.

La recorrida se produjo en la previa de la inauguración formal de la nueva sede local, que funcionará en la esquina de San Martín y García Silva, en pleno centro de Morón. El nuevo espacio buscará ampliar la presencia territorial del organismo y facilitar el acceso de los ciudadanos a distintos mecanismos de reclamo y mediación.

El encuentro entre Martín Sabbatella y el Defensor del Pueblo de Morón

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Quiénes están al frente de la Defensoría en Morón

La delegación local es encabezada por Germán Navas, abogado especializado en protección de datos personales que se desempeña como delegado de la Defensoría del Pueblo bonaerense en Morón desde 2020. Además de su función institucional, desarrolla actividades académicas y profesionales vinculadas a la defensa de derechos y la protección de datos.

Junto a él trabaja Ana Ottonello, actual delegada adjunta de la Defensoría en el distrito. Profesora de Nivel Inicial, cuenta con formación en administración hospitalaria y liderazgo en políticas públicas, además de trayectoria en distintas áreas de gestión pública.

Ottonello se desempeñó como funcionaria del Municipio de Morón, donde ocupó cargos vinculados al área de Seguridad y llegó a ejercer funciones como subsecretaria. También desarrolló tareas en el SAME, el Hospital Posadas y otros organismos relacionados con políticas territoriales y comunitarias.

Ambos integran actualmente la conducción local de la Defensoría y tienen a su cargo el relanzamiento de la representación del organismo provincial en el distrito.

La delegación local es encabezada por Germán Navas, abogado especializado en protección de datos personales que se desempeña como delegado de la Defensoría del Pueblo bonaerense en Morón desde 2020

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

La defensa del consumidor y los servicios públicos

Uno de los ejes centrales de la conversación estuvo relacionado con el papel que cumple la Defensoría en la protección de los usuarios y consumidores frente a reclamos vinculados con los servicios esenciales.

Según destacó Martín Sabbatella, el organismo tiene una función clave en el control y seguimiento de prestaciones como la luz, el gas, el agua y el transporte, especialmente en un contexto económico y social donde aumentan las consultas y denuncias de los ciudadanos.

La Defensoría también interviene en conflictos vinculados a facturación, deficiencias en la prestación de servicios y situaciones que afectan derechos de consumidores y usuarios.

Según destacó Martín Sabbatella, el organismo tiene una función clave en el control y seguimiento de prestaciones como la luz, el gas, el agua y el transporte, especialmente en un contexto económico y social donde aumentan las consultas y denuncias de los ciudadanos

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Reclamos gratuitos y acceso a derechos

Durante la visita se repasó además el funcionamiento de la Defensoría como espacio de mediación gratuita para abordar conflictos relacionados con salud, educación, vivienda y protección de los derechos humanos.

Las autoridades explicaron que los vecinos pueden realizar gestiones y reclamos de manera ágil, sin necesidad de contar con abogados y evitando trámites burocráticos que suelen dificultar el acceso a soluciones rápidas.

Entre otras cuestiones, el organismo puede intervenir ante inconvenientes con obras sociales, prestaciones médicas, establecimientos educativos, organismos estatales y situaciones vinculadas al acceso a derechos básicos.

La Presidenta del Bloque Unión por la Patria, Florencia de Luca, junto a Camila Sabbatella, también participaron del encuentro

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Participaron dirigentes y autoridades locales

La recorrida contó también con la participación de la senadora provincial Mónica Macha, la presidenta del Consejo Escolar de Morón, Mabel Mesa, y la presidenta del bloque de Fuerza Patria en el Honorable Concejo Deliberante de Morón, Florencia De Luca.

El encuentro permitió intercambiar experiencias sobre las demandas más frecuentes que reciben los organismos públicos y fortalecer los canales de articulación para brindar respuestas a los vecinos del distrito.

Una herramienta con impacto político local

Más allá de su función institucional, la puesta en marcha de la nueva sede de la Defensoría del Pueblo bonaerense también tiene una lectura política en Morón.

El organismo cuenta con herramientas para intervenir en reclamos vinculados con servicios públicos, salud, educación, vivienda, defensa del consumidor y acceso a derechos, problemáticas que forman parte de las demandas cotidianas de los vecinos y que muchas veces terminan impactando sobre la administración municipal.

En ese contexto, la conducción local encabezada por Germán Navas y Ana Ottonello, le permite al sabbatellismo sumar una estructura de presencia territorial capaz de canalizar conflictos y brindar acompañamiento a los ciudadanos.

La Defensoría no reemplaza las competencias del Municipio ni tiene capacidad de gestión sobre muchas de las problemáticas que recibe, pero sí puede transformarse en una referencia para vecinos que buscan respuestas frente a distintos reclamos.

Por eso, la apertura de la nueva sede en San Martín y García Silva, una ubicación estratégica en el centro de Morón, aparece también como una herramienta para fortalecer la presencia territorial de Nuevo Encuentro y ampliar su capacidad de intervención en la agenda local.

En un escenario marcado por las diferencias políticas entre los sectores que responden a Martín Sabbatella y el intendente Lucas Ghi, la Defensoría suma un nuevo espacio desde el cual canalizar demandas vecinales, construir vínculos directos con la comunidad y disputar centralidad en la resolución de problemas concretos que afectan a los habitantes de Morón.

A la izquierda, Ana Ottonello, actual delegada adjunta de la Defensoría en el distrito

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Cómo contactar a la Defensoría del Pueblo

La nueva sede de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires en Morón funcionará en la esquina de San Martín y García Silva.

Los vecinos pueden realizar consultas, denuncias y reclamos vinculados con servicios públicos, salud, educación, vivienda, defensa del consumidor y acceso a derechos a través de los siguientes canales:

A) Teléfono gratuito: 0800-222-5262.

B) Línea de contacto: (221) 358-1323.

C) Correo electrónico: [email protected].

Desde el organismo destacaron que los trámites son gratuitos y no requieren la intervención de abogados para iniciar los reclamos.

La nueva sede la Defensoría del Pueblo en Morón ubicada sobre la calle San Martín y García Silva, a cuatro cuadras de la Plaza San Martín

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó