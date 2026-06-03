Horror en una comisaría de Luján: un detenido ingresó armado, mató a un sargento y fue abatido (2 en 48 hs.)

Un dramático episodio de violencia sacudió este martes 2 de junio de 2026 a la Comisaría Luján Tercera de Open Door, donde un hombre con pedido de detención abrió fuego contra el personal policial y asesinó a un efectivo antes de ser abatido por otro uniformado.

El hecho ocurrió en la dependencia ubicada en la intersección de Santa Fe y Carlos Disarli, en la localidad de Open Door, partido de Luján, alrededor de las 17.30.

El protagonista del ataque fue Alex Ezequiel Romero, un joven de 24 años sobre quien pesaba una orden de detención por amenazas emitida por el Juzgado de Garantías N.º 1 del Departamento Judicial Mercedes.

Según la información policial y las reconstrucciones periodísticas difundidas en las últimas horas, Alex Ezequiel Romero se presentó en la dependencia policial luego de haber sido citado para notificarse de la medida judicial que pesaba sobre él.

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El ataque dentro de la comisaría

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, Alex Ezequiel Romero mantuvo una breve entrevista con efectivos de la dependencia. Cuando le informaron que quedaría detenido, extrajo un revólver y abrió fuego contra el personal policial.

Una de las principales hipótesis sostiene que el joven había ingresado a la comisaría de Open Door con el arma oculta entre sus prendas. Sin embargo, los investigadores también intentan determinar si pudo haberse apoderado del arma dentro de la dependencia, una cuestión que aún no fue esclarecida oficialmente.

Las autoridades buscan establecer además si existió alguna falla o vulneración de los protocolos de seguridad que permitiera explicar cómo se produjo el ataque dentro de una dependencia policial.

Como consecuencia de la balacera resultó gravemente herido el sargento Neri Malcon Churquina, de 33 años, quien recibió impactos de bala en la cabeza y en el abdomen.

El efectivo fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal Nuestra Señora de Luján, donde ingresó en estado crítico. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció horas más tarde debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Tras la agresión intervino el oficial subayudante Agustín Guillermo Larravide, también de 33 años, quien repelió el ataque efectuando disparos contra Romero.

Fuentes policiales informaron que el agresor fue abatido durante el enfrentamiento armado que se produjo dentro de la dependencia policial.

Por su parte, el oficial Larravide sufrió una herida de arma de fuego en una mano durante el episodio, aunque se encontraba fuera de peligro.

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Quién era Neri Malcon Churquina

La víctima fatal fue el sargento Neri Malcon Churquina, integrante de la Policía Bonaerense, de 33 años. Estaba casado, era padre de un niño de cinco años y residía junto a su familia en la localidad de Olivera, partido de Luján.

Compañeros de la fuerza y vecinos de Open Door lo recordaron como un efectivo comprometido con su trabajo y de trato cordial con la comunidad.

Su historia dentro de la policía había quedado marcada por un grave episodio ocurrido en 2022, cuando sobrevivió a un enfrentamiento armado durante un operativo realizado en la localidad de Torres, también en el partido de Luján.

En aquel procedimiento perdió la vida su compañero, el policía Hernán Coll, mientras que Churquina logró recuperarse de las heridas y continuar desempeñando funciones en la fuerza.

Cuatro años después de aquel episodio, volvió a quedar en medio de una situación extrema de violencia, esta vez dentro de la propia dependencia policial donde prestaba servicio.

Comisaría Luján Tercera de Open Door ubicada en la intersección de Santa Fe y Carlos Disarli

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Quién era Alex Ezequiel Romero

El atacante fue identificado como Alex Ezequiel Romero, vecino de Open Door, sobre quien pesaba una orden de detención en el marco de una causa por amenazas agravadas, amenazas coactivas y reiteradas desobediencias judiciales.

Fuentes judiciales señalaron que no registraba antecedentes penales computables ni condenas firmes, aunque sí acumulaba varias causas en trámite.

Entre ellas figuraba un expediente por lesiones leves agravadas, amenazas y daños. En el inicio de esa investigación se analizó una posible agresión sexual, aunque esa hipótesis no prosperó judicialmente.

Por esa causa había sido detenido durante 2025 y posteriormente recuperó la libertad.

La nueva investigación que derivó en la orden de detención tenía como denunciante a la misma víctima y estaba relacionada con hechos ocurridos durante mayo de este año.

Según trascendió, existían además reiterados incumplimientos de restricciones perimetrales impuestas por la Justicia.

Paradójicamente, Alex Ezequiel Romero mantenía contacto periódico con la Comisaría Luján Tercera, ya que debía presentarse a firmar semanalmente en el marco de la causa anterior que se encontraba próxima a llegar a juicio.

Una reconstrucción sostiene que el joven se presentó en la dependencia para notificarse de la orden de detención. Durante una breve entrevista con personal policial le comunicaron que quedaría arrestado. Fue entonces cuando extrajo el arma y comenzó a disparar.

Hasta el momento no se determinó de manera concluyente si el arma ingresó oculta entre sus prendas o si fue obtenida dentro de la dependencia, una de las cuestiones centrales que intenta resolver la investigación.

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La hipótesis de una decisión tomada de antemano

Uno de los principales interrogantes que intenta responder la investigación es cuál era el verdadero objetivo de Romero al ingresar armado a una dependencia policial.

Por el momento no existen elementos oficiales que permitan establecer por qué comenzó a disparar dentro de la comisaría ni cuál era exactamente su plan.

Sin embargo, para los investigadores existe un dato que consideran revelador: el joven llegó a una dependencia policial con la posibilidad de enfrentar una detención y, según la principal hipótesis, llevaba un arma lista para ser utilizada.

Esa circunstancia fortalece la hipótesis de que estaba dispuesto a resistir cualquier intento de arresto y que la secuencia violenta podría haber sido premeditada, aunque esa línea aún continúa bajo investigación.

Los investigadores consideran que el testimonio del oficial Agustín Guillermo Larravide, único protagonista sobreviviente del enfrentamiento directo, será una pieza clave para reconstruir los segundos previos al ataque y comprender qué ocurrió dentro de la oficina donde comenzó la balacera.

Su declaración podría aportar precisiones sobre el comportamiento de Alex Ezequiel Romero, la secuencia de los disparos y las circunstancias que desencadenaron uno de los hechos más graves ocurridos en una dependencia policial de la región en los últimos años.

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Una comisaría paralizada y una comunidad conmocionada

El ataque provocó una fuerte conmoción dentro de la Policía Bonaerense y en toda la comunidad de Luján.

Tras el enfrentamiento, la Comisaría Luján Tercera permaneció inoperativa mientras se desarrollaban las pericias judiciales y las tareas de relevamiento de la escena.

La zona permaneció vallada y bajo custodia policial mientras los peritos trabajaban para reconstruir la secuencia del ataque y recolectar pruebas.

La causa quedó bajo la órbita de la Justicia del Departamento Judicial Mercedes, que intenta reconstruir minuto a minuto uno de los episodios más violentos ocurridos en una dependencia policial de la región y determinar qué llevó a Alex Ezequiel Romero a abrir fuego dentro de una comisaría bonaerense.

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