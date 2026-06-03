Morón al rojo vivo: mañana interpelan al Ejecutivo por la narco funcionaria y solo hay dos candidatos para dar la cara

La interpelación aprobada por el Concejo Deliberante de Morón se realizará mañana, jueves 4 de junio a las 9:00 la interpelación al Ejecutivo que tiene como eje las explicaciones que reclama la oposición por el caso de la narco funcionaria Luna Suyai Ortigoza, aún prófuga.

La ex funcionaria municipal está involucrada en una causa por narcotráfico luego de que la Policía Federal hiciera ocho allanamientos simultáneos en Morón y encontraran en su casa medio kilo de cocaína.

Legalmente, la convocatoria debe estar dirigida al intendente Lucas Ghi, que seguramente se ausentará y enviará alguien en representación.

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La principal incógnita pasa por quién responderá las preguntas en representación del Departamento Ejecutivo. Distintas versiones indican que el Gobierno municipal evalúa enviar a un funcionario en lugar del jefe comunal, una alternativa contemplada por la legislación vigente. Entre los nombres que trascendieron aparecen la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad, Laura De Peri, que fue calificada por el bloque de Unión por la Patria de corrupta por que «Morón no puede tener una funcionaria en materia de género que encubre hechos de violencia machista y que colabora con un funcionario denunciado en diversas causas”.

La segunda posibilidad es el abogado Damián Cardoso, mencionado también como posible expositor ante el cuerpo deliberativo. Cardoso bien trabajando desde la Secretaria de Seguridad con resultados positivos y planificando la Policía Local. Este medio no quiere ser ingenio. Tiene la impresión Diario Anticipos que si bien la idea es buena, presupuestariamente no se presenta viable.

Pero estamos hablando de la interpelación. El objetivo es conocer qué funciones cumplía la exfuncionaria dentro de la estructura municipal, cuáles eran sus responsabilidades, quiénes ejercían la supervisión de su trabajo y qué controles internos existían sobre su desempeño. Los bloques opositores consideran que, más allá de la investigación judicial en curso, corresponde que el Ejecutivo brinde explicaciones políticas y administrativas sobre el caso.

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Desde el oficialismo sostienen que la causa no involucra a la gestión municipal y remarcan que la información requerida fue aportada a la Justicia. Sin embargo, la oposición entiende que el Concejo tiene facultades para exigir respuestas sobre la designación, permanencia y recorrido de la narco funcionaria Luna Ortigoza dentro del Municipio, por lo que anticipa una sesión de fuerte contenido político.

No existen registros públicos de interpelaciones aprobadas contra Martín Sabbatella durante sus diez años como intendente de Morón. Tampoco los hubo para Lucas Ghi por lo cual estaría enfrentando una situación institucional inédita para el espacio político que gobierna el distrito desde 1999, con excepción del período 2015-2019, que gobernó Ramiro Tagliaferro y tuvo cuatro interpelaciones a las que se presentó su Secretario de Gobierno y luego Jefe de Gabinete, el contador Carlos Rebagliati.

Hasta la noche de este miércoles, el Municipio no había confirmado oficialmente quién responderá las preguntas de los concejales. La expectativa está puesta en conocer si el intendente Lucas Ghi asumirá personalmente la defensa política de su gestión o si delegará esa tarea en alguno de sus funcionarios. La definición se conocería horas antes de una sesión que promete estar marcada por fuertes cruces entre oficialismo y oposición y que podría convertirse en uno de los debates políticos más importantes del año en Morón.

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