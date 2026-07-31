Morón: Tránsito y Transporte a la deriva por las «Licencias Denti» y reducción de funciones al Frente Renovador (Narnia)

La Secretaría de Tránsito y Transporte de Morón atraviesa una compleja situación administrativa que, según una denuncia realizada por una fuente con conocimiento del áreaa este medio, incluye desacuerdos internos entre el espacio del intendente Lucas Ghi y el Frente Renovador de Martín Marinucci por designaciones de funcionarios, cambios en las responsabilidades de firma y presuntas incompatibilidades en el desempeño de cargos públicos.

El conflicto comenzó cuando el entonces Secretario de Tránsito y Transporte, Oscar Conde habría recibido la incorporación de una nueva subsecretaria sin haber sido consultado previamente. Se trata de Mabel Denti, quien quedó al frente del área encargada de la emisión de licencias de conducir.

Oscar Conde, el Profesor de Física a cargo de Transpor y Tránsito, que lo trataron como trapo de piso

La designación de Mabel Denti

De acuerdo con la versión difundida, Mabel Denti se desempeñó anteriormente como directora de una escuela ubicada en Morón Sur y luego fue designada al frente de la UGC 1. Posteriormente fue incorporada a la Secretaría de Tránsito y Transporte para asumir funciones vinculadas al otorgamiento de licencias de conducir como Directora sin que Oscar Conce lo supiera y la mujera no registra la firma en La Plata.

Al enterarse, Oscar Conde se opuso porque sabía claramente que había dos irregularidad. La mujer cobraba la jubilación más el sueldo de Directora y a su vez firmaba las Licencias de Conducir sin tener la firma registrada en La Plata. Todo un papelón.

La denuncia por una presunta incompatibilidad

Entonces, durante el ejercicio de sus funciones, surgió la incompatibilidad administrativa de Mabel Denti, relacionada con la percepción simultánea de haberes como funcionaria municipal y de un beneficio previsional.

La denuncia sostiene que esa situación obligó a realizar gestiones ante el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Martín Marinucci, para convalidar administrativamente las licencias de conducir firmadas durante ese período y no encuciar a uno de sus hombres más cercanos en Morón y con mejor reconocimiento: el Profesor de Física Oscar Conde.

Un buen equipo armó Oscar Conde con Claudio Burlando y Osky Díaz entre otros

El cambio tras la jubilación de Oscar Conde

El relato agrega que, una vez jubilado Oscar Conde, éste habría solicitado que la firma administrativa del área quedara en manos de un integrante de su equipo, o sea, en el marco de Fuerza Patria, en un dirigente del Frente Renovador. Pero Lucas Ghi tiene enconó por varios motivos del Frente Renovador que no hacen al objeto de la nota.

Sin embargo, según la denuncia, esa propuesta fue rechazada y la responsabilidad de la firma pasó al secretario de Seguridad, Damián Cardoso, quien actualmente tendría la facultad de rubricar los actos administrativos vinculados a Tránsito y Transporte.

Lo cierto es que Conde pidio que alguién de su equipo se quedara con la firma de Licencias de Conducir y Lucas Ghi estampó con un Decreto a Mabel Denti sin dar explicación alguna.

Conde quería conservar la responsabilidad política del área, aunque sin contar con la firma administrativa correspondiente que la tendría un compañero del Frente Renovador. Pues no pudo ser.

La Secretaría de Transporte y Tránsito que Oscar Conde supo conducir por años sin un solo sobresalto

La Crisis entre el Movimiento al Futuro y el Frente Renovador

El encono es fácil de describir. Martín Marinucci es el jefe político del Frente Renovador Morón. Llega al distrito cada vez que hay una foto de gestión para sacarse como la del Centro de Atención Primaria de la Salud Papa Francisco y ya manifestó, lo que empeoró las cosas con Lucas Ghi, que quería ser candidato a intendente, algo que viene repitiendo desde hace años y no se le da.

La primera estocada de Lucas Ghi fue intentar apropiarse del Concejo Deliberante cuando en el acuerdo que tiene con el Frente Renovador es justamente la Presidencia del Cuerpo colegiado más una Secretaría. El Frente Renovador resistió y logró sostener a otra persona de estima y reconocimiento Silvila Botti, conocida como la «Hija del Ferretero», ya que el padre tiene una ferretería abierta de lunes a lunes sobre 25 de Mayo (el chivo va de onda) que le salva la vida a medio Morón.

Ahora, pero esto es simple suposición, parece que Lucas Ghi está molesto X2 ya que el Frente Renovador no apoya las reelecciones indefinidas. Ahora bien, Sergio Massa no debe saber dónde queda Morón, menos quién es Lucas Ghi y mirá si va a derogar una ley que él mismo creó solo para que Lucas Ghi pueda volver a ser candidato. Impensable.

Pero todo esto le duele al Frente Renovador y hace puchero. Imaginaban que tenían otra relación, por lo cual me pregunto: o no leen los portales, o los periodistas locales les parecemos todos pelotudos o se creen ellos que se las saben todas. Lucas Ghi con el Movimiento Derecho al Futuro quiere someter a todo el arco político para poder conducir el territorio, y dentro de ese objetivo esta el someter al Frente Renovador.

La Dirección Licencias de Conducir en el ojo de la tormenta

El contrato cuestionado

Otro de los puntos señalados en la denuncia involucra nuevamente a Mabel Denti. Tras obtener su jubilación definitiva, se le dio de baja como funcionaria municipal y posteriormente se habría determinado que debía reintegrar sumas percibidas durante aproximadamente dos años por una supuesta incompatibilidad.

Siempre de acuerdo con el testimonio, para afrontar ese reintegro se habría instrumentado un plan de pagos y, paralelamente, el Municipio le habría otorgado un contrato de locación de servicios por un monto cercano al millón de pesos mensuales para que pague lo que debe. Así se endeuda cualquiera. Una vergüenza.

Pues bien, las personas que saben del caso, sostienen que esos ingresos serían utilizados para cancelar la deuda derivada de los haberes presuntamente cobrados en forma indebida. No te digo, toma dinero que no le corresponde y para devolverlo le hacen un contrato de locación en el Municipio para que pueda pagar. Mientras, un 40% de los proveedores del Municipio de Morón reclaman deudas de dos años de atraso sin que los escuchen.

Un conflicto que espera una explicación oficial

Las afirmaciones difundidas describen un escenario de tensiones internas dentro de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Morón, con cuestionamientos sobre la conducción del área, las decisiones administrativas y la distribución de responsabilidades.

Hasta el momento, el Municipio de Morón no emitió una explicación pública sobre estas denuncias ni respondió oficialmente a los planteos mencionados. Tampoco trascendieron actuaciones administrativas o judiciales que permitan confirmar de manera independiente las presuntas irregularidades descriptas.