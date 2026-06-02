Unicenter se transforma: sumará una clínica y nuevos espacios gastronómicos

El shopping Unicenter, considerado el centro comercial más emblemático y antiguo del país, iniciará una profunda transformación que incluirá la incorporación de servicios de salud, nuevas propuestas gastronómicas, espacios deportivos y áreas verdes.

La iniciativa, impulsada por Cencosud bajo el lema «Un nuevo Unicenter está en camino», busca ampliar la capacidad del complejo y adaptarlo a las nuevas tendencias de consumo, donde la experiencia y los servicios ganan cada vez más protagonismo dentro de los centros comerciales.

La obra contempla la construcción de 20.054 metros cuadrados adicionales, de los cuales 16.000 serán destinados a superficie comercial. Esto permitirá sumar 85 nuevos locales a los 282 que actualmente funcionan en el shopping, además de nuevos espacios para stands y áreas de circulación.

Desde la compañía señalaron que la ampliación responde a la creciente demanda de marcas que buscan instalar sus tiendas insignia en el complejo. En los últimos meses, Unicenter incorporó firmas nacionales e internacionales como Boss, Armani, Miniso, Indian, Calvin Klein, Skechers y Victoria’s Secret, consolidando su posición como uno de los principales polos comerciales del país.

Salud, deporte y gastronomía

Uno de los aspectos más novedosos del proyecto será la incorporación de servicios vinculados al bienestar. El plan incluye la apertura de una clínica médica, un vacunatorio y la renovación integral del gimnasio existente.

Además, se fortalecerá la oferta deportiva con la llegada de Decathlon, que se integrará a un sector especializado que la empresa busca desarrollar dentro del centro comercial.

La gastronomía también tendrá un papel destacado en esta nueva etapa. La ampliación contempla la incorporación de nuevas propuestas y experiencias pensadas para diversificar la oferta y prolongar la estadía de los visitantes.

Según explicaron desde Cencosud, la estrategia apunta a convertir al shopping en un espacio integral donde convivan compras, entretenimiento, salud y actividades recreativas.

Cuándo comienzan las obras

Los trabajos comenzarán durante la primera semana de junio y se extenderán por aproximadamente 16 meses. La inauguración de los nuevos espacios está prevista para octubre de 2027.

La construcción se realizará por etapas para garantizar el funcionamiento normal del shopping durante todo el proceso. En paralelo, ya comenzaron algunas tareas de reorganización interna y adecuación de sectores.

Además de la expansión comercial, el proyecto contempla la creación de nuevas áreas verdes, mejoras en la accesibilidad y cambios en la circulación vehicular del predio.

Desde la empresa destacaron que el diseño fue pensado para integrarse al entorno y generar un impacto positivo tanto para los visitantes como para la comunidad de la zona.

«Esta ampliación representa una apuesta de largo plazo por la Argentina y por la evolución de los centros comerciales como espacios de encuentro y experiencias», señalaron desde la compañía.