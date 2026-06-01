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Una por una: todas las promociones de Cuenta DNI para junio

La billetera digital de Banco Provincia renovó su esquema de beneficios para junio y sumó nuevas promociones para sus usuarios.

Por Aldana Farinelli

Publicación

Cuenta DNI

Entre las principales novedades se destacan el regreso del descuento en la compra de garrafas, una medida habitual durante los meses de invierno, y el aumento del tope de reintegro en comercios de cercanía, uno de los beneficios más utilizados.

Desde este mes, el descuento en comercios de barrio pasó a tener un tope semanal de $6.000, frente a los $5.000 que regían hasta mayo. Además, quienes aprovechen la totalidad de las promociones vigentes podrán alcanzar un ahorro mensual superior a los $170.000, sin contar algunos beneficios que no tienen límite de reintegro, como los destinados a librerías y perfumerías.

También continúa vigente el descuento adicional del 5% para jubilados en determinadas promociones de supermercados, con un reintegro extra de hasta $5.000 por persona, según las condiciones de cada oferta.

Todos los beneficios de Cuenta DNI en junio

Comercios de cercanía (incluye carnicerías)

  • 20% de descuento de lunes a viernes.
  • Tope de reintegro: $6.000 por semana.
  • Se alcanza con consumos de $30.000.

Ferias y mercados bonaerenses

  • 40% de descuento todos los días.
  • Tope de $6.000 por semana y por persona.
  • Se alcanza con compras por $15.000.

Garrafas

  • 40% de descuento todos los días.
  • Tope mensual de $18.000.
  • Se alcanza con consumos de $45.000.

Universidades, eventos, entidades educativas y clubes

  • 40% de descuento todos los días.
  • Tope de $6.000 por semana.
  • Se alcanza con consumos de $15.000.

Gastronomía

  • 25% de descuento los sábados y domingos.
  • Tope de $8.000 por semana.
  • Se alcanza con consumos de $32.000.

FULL YPF (gastronomía)

  • 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos.
  • Tope de $8.000 por semana.
  • Se alcanza con consumos de $32.000.
  • No aplica para la compra de combustibles.

Marcas destacadas

  • 30% de descuento todos los días.
  • Tope mensual de $15.000.
  • Se alcanza con consumos de $50.000.

Librerías de texto

  • 10% de descuento los lunes y martes.
  • Sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías

  • 10% de descuento los miércoles y jueves.
  • Sin tope de reintegro.

Tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI

  • Hasta tres cuotas sin interés en pagos sin contacto.
  • Disponible en comercios que no pertenezcan al rubro alimentos.

Mirá todas las promos haciendo Click Aquí.

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