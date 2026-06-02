“Cristina Libre”: el sabbatellismo llevó su reclamo desde Morón hasta San José 1111

Para denunciar lo que consideran una persecución judicial impulsada desde Comodoro Py y respaldada políticamente por el gobierno de Javier Milei, militantes, dirigentes y vecinos de Morón se movilizaron el lunes 1 de junio de 2026 hasta San José 1111, CABA, para expresar su apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria tras la condena dictada en la denominada «Causa Vialidad».

Acá te dejamos un extracto de lo que fue «Circo Py» organizado por Nuevo Encuentro frente a la casa de Cristina Fernández de Kirchner en San José 1111 ✅​✅​✅​👇​:

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Militantes y dirigentes políticos de Morón, simpatizantes y adherentes, realizaron ayer lunes 1 de junio de 2026, una movilización frente al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, San José 1111, CABA, donde la ex presidenta cumple prisión domiciliaria en el marco de la condena dictada en la «Causa Vialidad».

La actividad incluyó una intervención artística denominada «Circo Py», con la que buscaron cuestionar el accionar del Poder Judicial y expresar su apoyo a la ex mandataria.

La convocatoria fue encabezada por Martín Sabbatella, presidente de Nuevo Encuentro y ex intendente de Morón, quien junto a cientos de militantes se concentró en la esquina de San José y Humberto 1°, en la Ciudad de Buenos Aires.

Música y artistas recreando los gags de un circo «como el de Comodoro Py»

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Una intervención artística para cuestionar a la Justicia

Durante la jornada, artistas, músicos, malabaristas, titiriteros y vecinos participaron de una representación callejera bautizada como «Circo Py». La puesta en escena estuvo acompañada por banderas, carteles y globos con consignas de respaldo a la ex presidenta, entre ellas «Morón con Cristina» y la frase «Si no hay pan, que haya circo».

Según los organizadores, la propuesta buscó denunciar lo que consideran una persecución judicial contra la principal referente del kirchnerismo.

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Sabbatella pidió la libertad de Cristina

En el acto, durante el que habló Martín Sabbatella, sostuvo que la movilización tuvo un doble objetivo: reconocer la gestión de la ex presidenta y reclamar por su situación judicial.

«Estamos aquí para agradecerle a Cristina los mejores doce años y medio que vivió nuestro pueblo en las últimas décadas. Y también para exigir su libertad», expresó Martín Sabbatella.

Más adelante, el ex jefe comunal afirmó que la condena contra Cristina Fernández de Kirchner responde a una decisión política impulsada por sectores de poder que buscan impedir su participación en la vida pública.

«Cristina está presa injustamente por lo que se animó a ser. No pudieron disciplinarla ni condicionarla, y por eso intentan apartarla de la política», manifestó.

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El cierre y el saludo de la ex presidenta

La actividad concluyó con el despliegue de dos grandes banderas con las leyendas «Morón con Cristina» y «El circo judicial te encerró. Este pueblo te va a liberar».

Según relataron los organizadores, sobre el final de la jornada Cristina Fernández de Kirchner salió a saludar desde su domicilio a los militantes que se habían congregado frente al edificio, gesto que fue recibido con aplausos y cánticos por parte de los asistentes.

La movilización formó parte de una serie de actividades impulsadas por sectores del kirchnerismo en distintos municipios bonaerenses para expresar respaldo a la ex presidenta y reclamar por su situación judicial.