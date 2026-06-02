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Hurlingham abre el debate sobre pantallas y crianza con las Jornadas «Una Infancia Sin Celular»

Durante dos jornadas, especialistas en educación, salud mental, alfabetización, crianza y bienestar digital participarán de un ciclo de charlas abiertas en el Centro Cultural Marechal para reflexionar sobre el impacto de las pantallas en la infancia y la adolescencia.

Por Andres Llinares

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La propuesta de Una Infancia Sin Celular para activar el poder de aprendizaje de los niños y niñas
La propuesta de Una Infancia Sin Celular para activar el poder de aprendizaje de los niños y niñas

Hurlingham abre el debate sobre pantallas y crianza con las Jornadas «Una Infancia Sin Celular». La propuesta se desarrollará en el Centro Cultural Marechal, sobre Avenida Vergara 2396, y reunirá a expertos de distintas disciplinas para analizar los desafíos que plantea el mundo digital en niños, niñas y adolescentes.

Durante el viernes 5 y el sábado 6 de junio de 2’26, el Centro Cultural Marechal será sede de un ciclo de charlas abiertas con especialistas en educación, salud mental, alfabetización, crianza y bienestar digital para reflexionar sobre el impacto de las pantallas en la infancia y la adolescencia.

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Cronograma de Charlas y Debates sobre «Una Infancia Sin Celular»

Viernes 5 de junio

09:30 hs – Claudio Marcelo Oviedo
Niños y adolescentes. Riesgos en el ecosistema digital.
Agente Fiscal titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 del Departamento Judicial de Morón. Agente Fiscal Referente en Pornografía Infantil y Grooming.

16:00 hs – Juan Moris
Lenguaje y alfabetización: ¿cómo promover el aprendizaje en tiempos de tecnología?
Especialista y docente cuya labor se centra en la enseñanza de las prácticas letradas. Es licenciado y profesor en Letras por la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigador y docente en esa misma institución (FFyL).

17:30 hs – Lucía Fainboim
Presentación del libro «Cuidar la infancia en la era digital».
Lic. en Ciencias de la Comunicación (UBA), diplomada en Educación, Imágenes y Medios en la Cultura Popular (FLACSO), directora de la diplomatura “Tecnología y salud: desafíos y emergentes” (UCA) y autora del libro Cuidar las infancias en la era digital. Cofundadora de la consultora Bienestar Digital y anteriormente se desempeñó como Directora de Educación en Faro Digital.

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Sábado 6 de junio

10:30 hs – María Emilia Quaranta
Juegos matemáticos para compartir momentos sin pantalla.
Licenciada en psicopedagogía, docente e investigadora en enseñanza de la matemática en la Universidad Pedagógica Nacional. Ha sido formadora de docentes de los jardines pertenecientes al Municipio de Hurlingham.

12:00 hs – María Laura Odero
Todo lo que podemos hacer cuando no hay pantallas.
Psicopedagoga especialista en desarrollo infantil y atención temprana.

14:00 hs – Damián Supply
Consumos digitales en la adolescencia. Alcances e impactos en la salud mental.
Psicólogo clínico especializado en niñez, adolescencia y bienestar digital. Viene trabajando en la prevención de consumos problemáticos en entornos digitales y el acompañamiento en la crianza en tiempos de pantallas.

16:00 hs – Emilio Tenti Fanfani
La muerte del padre y la nueva autoridad docente.
Sociólogo y académico especializado en el campo de la sociología de la educación. Con una extensa trayectoria como investigador y docente, habiendo desempeñado funciones clave en instituciones como el CONICET, Universidad de Buenos Aires e IIPE-UNESCO en América Latina.

17:00 hs – Juan Mitre
Adolescencia y lazo social en el mundo digital. Perspectivas desde el psicoanálisis.
Psicoanalista de orientación lacaniana, especializado en el tratamiento de adolescentes y en la articulación del psicoanálisis con los dispositivos de la salud pública. Director de los Centros de Salud Mental Juvenil del Municipio de Hurlingham.

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