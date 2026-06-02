La Matanza: Asesinaron de 4 balazos al comisario Diego Ponce y ya cayó un sospechoso que tenía arresto domiciliario

Uno de los presuntos asesinos del comisario Diego Ponce fue detenido tras presentarse herido de bala en un hospital de La Matanza. El joven, de 19 años, cumplía arresto domiciliario y llevaba colocada una tobillera electrónica al momento del crimen.

La investigación por el asesinato del comisario de la Policía Bonaerense, Diego Fernando Ponce, comenzó a arrojar sus primeros resultados en horas. Durante la madrugada de este martes 2 de junio de 2026, efectivos policiales detuvieron a uno de los sospechosos de integrar la banda que atacó y mató al jefe policial en González Catán, partido de La Matanza.

Lo detuvieron porque estaba herido y se presentó en un hospital de la zona. Pero en realidad, lo que hay que averiguar cómo sale a la calle con tobillera y no salta ninguna alarma. ¿Cuántos presos en domicilio tendrán el mismo beneficio? Preocupante.



Fuentes judiciales confirmararon que el detenido tiene 19 años y se encontraba bajo arresto domiciliario al momento del hecho. Además, portaba una tobillera electrónica, una circunstancia que ahora forma parte de la investigación que encabeza el fiscal Adrián Arribas, titular de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza.

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Se entregó solo en el Hospital Paroissien

De acuerdo con los investigadores, el sospechoso llegó acompañado por su hermana al Hospital con una herida de bala en una de sus piernas. Ante los médicos aseguró haber sido víctima de un intento de robo frente a su vivienda.

Sin embargo, la versión comenzó a desmoronarse rápidamente ya que se detectaron coincidencias entre la ropa que llevaba puesta y las descripciones obtenidas tras el homicidio del comisario.

A ello se sumó otro elemento clave: el calibre del proyectil extraído de su cuerpo era compatible con el arma utilizada durante el enfrentamiento armado que mantuvieron los delincuentes con la víctima.

Con esas evidencias, el joven quedó formalmente detenido y permanece internado bajo custodia policial mientras se recupera de la lesión.

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Buscan al resto de la banda

Durante toda la madrugada se realizaron allanamientos y procedimientos en distintos puntos de La Matanza. Los investigadores sostienen que ya tendrían identificados a los otros integrantes de la organización criminal.

La hipótesis principal indica que cuatro delincuentes distribuidos en dos motocicletas participaron del intento de robo que terminó con la muerte del comisario.

En las próximas horas, el fiscal Adrián Arribas indagará al detenido e intentará reconstruir con precisión el recorrido de la banda antes y después del ataque.

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Cómo asesinaron al comisario Diego Ponce

El crimen ocurrió cerca de las 20.30 del lunes 1 de junio de 2026 en la zona de Apipe, entre Obligado y Zufriátegui, en el barrio Villa Dorrego, de González Catán.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, Diego Ponce, de 46 años, había salido a buscar a su hija a una clase de inglés cuando fue interceptado por los delincuentes que intentaron robarle su camioneta Ford EcoSport.

De golpe se produjo un intenso intercambio de disparos.

Durante el enfrentamiento, los delincuentes lograron herirlo de gravedad al comisario. Recibió al menos cuatro impactos de bala en la zona abdominal y en la espalda.

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El desesperado intento por salvarle la vida

Tras escuchar las detonaciones, vecinos de la zona salieron a la calle y encontraron al comisario tendido junto a su vehículo.

En medio de la desesperación, solicitaron asistencia médica y, ante la gravedad de las heridas, decidieron trasladarlo ellos mismos en su camioneta hacia una sede de la Unidad de Pronta Atención (UPA) del kilómetro 29.

Cuando llegó al centro sanitario, los profesionales constataron que se encontraba sin signos vitales. A pesar de los esfuerzos realizados para reanimarlo, finalmente se confirmó su fallecimiento.

La muerte de Diego Ponce generó conmoción dentro de la Policía Bonaerense y reavivó el debate sobre la creciente violencia de los robos cometidos por bandas armadas en el conurbano bonaerense.

Sin embargo hasta ahora nadie habló sobre cómo un detenido en domicilio con tobillera, sale tan fácilmente a robar.

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