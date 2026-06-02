La Matanza: asesinaron a un comisario cuando intentaban robarle la camioneta en González Catán

Diego Fernando Ponce, comisario de la Policía Bonaerense y docente de la Escuela de Policía de La Matanza, fue asesinado durante un intento de robo cuando se dirigía a buscar a uno de sus hijos. Cuatro delincuentes armados lo interceptaron en dos motocicletas y le dispararon durante un enfrentamiento.

El hecho ocurrió alrededor de las 20 horas del lunes 1 de junio de 2026 en la intersección de Apipé, entre Obligado y Zufriategui, en la localidad de González Catán, partido de La Matanza.

Según las primeras actuaciones, Diego Fernando Ponce, de 46 años, se encontraba de franco de servicio y vestido de civil cuando fue sorprendido por al menos cuatro delincuentes que circulaban en dos motos. Los asaltantes intentaron sustraerle su camioneta Ford EcoSport dominio OLJ-623.

En circunstancias que son materia de investigación, el comisario resistió el robo y se produjo un intercambio de disparos. Durante el enfrentamiento recibió varios impactos de bala, al menos uno en el abdomen y otro en la zona del tórax.

Así fue el asesinato. Miralo en Twitter que no pone sanciones como sí lo hace YouTube.

Mataron a un comisario en La Matanza le dispararon para robarle la camioneta cuando iba a buscar a su hijo. Los detalles en Diario Anticipos: https://t.co/MnF04IC5WM pic.twitter.com/G7j886bPmq — Andrés Gustavo Llinares (@GustavoLli74551) June 2, 2026

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Traslado desesperado a la UPA

Testigos relataron haber escuchado múltiples detonaciones en cuestión de segundos. Tras el ataque, los delincuentes escaparon sin concretar el robo y se dieron a la fuga.

Vecinos y transeúntes asistieron inmediatamente al jefe policial, quien fue trasladado de urgencia a la UPA Km 29. Fuentes policiales indicaron que ingresó con vida, aunque en estado crítico.

Pese a los esfuerzos del personal médico y las maniobras de reanimación realizadas, el comisario falleció pocos minutos después como consecuencia de las graves heridas sufridas.

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Quién era Diego Fernando Ponce

Ponce tenía 46 años, había nacido el 8 de noviembre de 1979 y se desempeñaba como comisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Prestaba servicios en la División Escuela de Policía de La Matanza, dependiente de la fuerza bonaerense.

Su muerte generó conmoción entre compañeros de trabajo y efectivos policiales del distrito.

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Operativo para encontrar a los asesinos

La causa fue caratulada preliminarmente como «Homicidio en ocasión de robo» y quedó a cargo de la fiscalía interviniente.

Tras el crimen, la Policía Bonaerense desplegó un operativo cerrojo en distintos sectores de González Catán y localidades cercanas para intentar localizar a los responsables.

Además, los investigadores trabajan sobre imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas, testimonios de vecinos y peritajes realizados en la escena del ataque.

Hasta el momento no se registraban detenidos y los cuatro sospechosos continuaban prófugos.

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