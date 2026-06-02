Ferias y Mercado Bonaerenses en Morón: La lista para comprar a precio bajo

En un trabajo en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, en Morón se renueva el cronograma de Ferias y Mercados Bonaerenses.

Esta propuesta acerca a los barrios alimentos y productos esenciales a precios accesibles, entre ellos frutas y verduras, lácteos, pescadería y alimentos elaborados, comercializados de manera directa por productores y mayoristas.

Durante este mes, las ferias funcionarán de miércoles a viernes, de 9 a 13 hs, a lo largo de 13 jornadas en 11 diferentes plazas y espacios públicos del distrito.

Además, según anticiparon, del 1 al 19 de junio habrá promociones especiales de distintos productos como bolsones de frutas y verduras orgánicas, pastas frescas, pescados, mariscos, hamburguesas, medallones y maple de huevos.

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Comprá anticipado y comprá más rápido

Para agilizar las compras, el Municipio mantiene habilitado el sistema de pedidos anticipados. Quienes deseen utilizarlo deben enviar un mensaje de WhatsApp al 11 3213 0385 con la palabra “ALTA” para solicitar el formulario online.

Allí también podrán consultar el cronograma completo y las promociones vigentes.

Las ferias forman parte del programa Mercados Bonaerenses y cuentan con beneficios de Cuenta DNI del Banco Provincia, que ofrece reintegros del 40% en las compras realizadas en estos espacios, con tope semanal. (Click para ver las promociones completas de Cuenta DNI)

Cronograma de Ferias y Mercados Bonaerenses en Morón – Junio:

Miércoles 3 – Frente al CAPS Azucena Villaflor (Vinara 2237, Bº San Francisco, Castelar)

Jueves 4 – Plaza Barrio Luz y Fuerza (Belgrano y Agüero, Morón sur)

Viernes 5 – Plaza de los Inmigrantes (Tucumán y San Nicolás, Castelar)

Sábado 6 – Mercado Saropalca (Pueyrredón 1015, Morón)

Miércoles 10 – Plaza Alsina (Gelly y Obes y Ameghino, Villa Sarmiento)

Jueves 11 – Plaza San José (Pdte. Ibañez y Grito de Alcorta, Morón sur)

Viernes 12 – Plaza San Martín (Buen Viaje y San Martín, Morón)

Miércoles 17 – Plaza Rucci (Río Piedras y G. Silva, Morón)

Jueves 18 – Plaza Rivadavia (Malaver y Magnasco, Haedo)

Viernes 19 – Plaza Seré (Revoredo y Alcorta, Castelar sur)

Miércoles 24 – Plaza Belgrano (Maisón y Anatole France, Castelar)

Jueves 25 – Plaza Alsina (Gelly y Obes y Ameghino, Villa Sarmiento)

Viernes 26 – Plaza San Martín (Buen Viaje y San Martín, Morón)

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