La marca uruguaya Indian llega a Plaza Oeste y continúa el furor por sus precios

La marca, que se convirtió en un fenómeno de ventas por sus precios accesibles y su propuesta de moda rápida, desembarcará en el shopping ubicado sobre Boulevard Juan Manuel de Rosas 658.

El local estará en la planta baja, junto al ingreso del sector derecho del centro comercial, en el espacio que anteriormente ocupaba una reconocida casa de electrodomésticos.

Originaria de Uruguay, Indian ganó popularidad por ofrecer prendas femeninas modernas con una destacada relación entre precio y calidad. Su llegada al mercado argentino despertó una fuerte respuesta del público: desde la apertura de sus primeros locales en la calle Florida y la Avenida Santa Fe, en pleno Recoleta, las tiendas suelen registrar una gran concurrencia de clientes en busca de sus productos.

La empresa avanza con un ambicioso plan de expansión y ya cuenta con nueve sucursales en el país. Además de su reconocida propuesta de indumentaria femenina, la marca también comercializa colecciones para hombres, una línea de lencería y una amplia variedad de artículos para el hogar, que incluyen decoración, textiles y muebles.

Con esta nueva apertura en Plaza Oeste, Indian busca seguir ampliando su presencia en Argentina y acercar su propuesta a los consumidores de la zona oeste, un mercado con fuerte movimiento comercial y creciente interés por las marcas internacionales de moda.

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