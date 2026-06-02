Cuando todos huyeron, ellos se quedaron: la historia que dio origen al Día del Bombero Voluntario

Cada 2 de junio, la Argentina rinde homenaje a miles de hombres y mujeres que, de manera desinteresada, dedican su tiempo, esfuerzo y, muchas veces, arriesgan su propia vida para proteger a la comunidad. Se trata del Día del Bombero Voluntario, una fecha que reconoce el compromiso de quienes están en la primera línea frente a incendios, accidentes, inundaciones, derrumbes y todo tipo de emergencias.

La conmemoración tiene su origen en un hecho ocurrido hace más de 140 años en el barrio de La Boca, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, el 2 de junio de 1884, nació la primera organización de bomberos voluntarios del país, impulsada por un vecino inmigrante italiano que marcaría para siempre la historia argentina: Tomás Liberti.

Día del Bombero Voluntario, una fecha que reconoce el compromiso de quienes están en la primera línea frente a incendios, accidentes, inundaciones, derrumbes y todo tipo de emergencias. La foto original del Primer Cuartel de Bomberos de la Boca.

El incendio que cambió la historia

A fines del siglo XIX, La Boca era un barrio poblado principalmente por inmigrantes. Las viviendas estaban construidas en gran parte con madera y chapa, materiales económicos pero altamente inflamables. Un incendio podía propagarse rápidamente y arrasar varias manzanas en cuestión de minutos.

Fue precisamente uno de esos siniestros el que motivó la organización vecinal. Cuando las llamas amenazaron con destruir numerosas viviendas, Tomás Liberti, junto a su hijo Oreste y otros vecinos, improvisó una cadena humana para combatir el fuego utilizando baldes de agua transportados desde el río.

La experiencia dejó una enseñanza evidente: la comunidad necesitaba una fuerza organizada, preparada y equipada para responder ante emergencias cada vez más frecuentes.

El nacimiento de los Bomberos Voluntarios

Tras aquel episodio, Tomás Liberti convocó a una reunión de vecinos para dar forma a una institución permanente. La propuesta encontró una rápida adhesión y el 2 de junio de 1884 quedó oficialmente fundada la Sociedad Italiana de Bomberos Voluntarios de La Boca, considerada la primera entidad de bomberos voluntarios de la Argentina.

Liberti fue elegido presidente de la organización, mientras que su hijo Oreste se convirtió en el primer comandante del cuerpo activo.

La nueva institución adoptó como lema una frase que atravesaría generaciones: «Volere è Potere», expresión italiana que significa «Querer es poder». Más que una consigna, representó una filosofía de vida basada en la solidaridad, el esfuerzo colectivo y la vocación de servicio.

Un modelo que se expandió por todo el país

Lo que comenzó como una iniciativa vecinal en un barrio portuario pronto se transformó en un ejemplo para otras localidades argentinas. Con el paso de los años, diferentes ciudades y pueblos crearon sus propios cuarteles de bomberos voluntarios inspirados en aquella experiencia pionera.

Actualmente, el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios reúne a cientos de asociaciones distribuidas en todo el territorio argentino y a decenas de miles de hombres y mujeres que cumplen tareas fundamentales para la seguridad de la población.

Su labor no se limita a combatir incendios. También participan en rescates vehiculares, búsquedas de personas, asistencia durante temporales, inundaciones, derrumbes, accidentes industriales y múltiples situaciones de emergencia que requieren una respuesta rápida y profesional.

Una vocación que no conoce horarios

Ser bombero voluntario implica mucho más que acudir cuando suena una sirena. Detrás de cada intervención existen horas de capacitación, entrenamiento físico, simulacros, mantenimiento de equipos y preparación constante.

La mayoría de los bomberos voluntarios desarrolla además sus actividades laborales habituales y, sin embargo, deja todo para acudir a una emergencia cuando la comunidad lo necesita.

Esa combinación de profesionalismo y vocación de servicio convierte a los cuerpos de bomberos voluntarios en una de las instituciones más valoradas y respetadas por la sociedad argentina.

El legado de Tomás Liberti

Más de un siglo después de aquella reunión vecinal en La Boca, el nombre de Tomás Liberti sigue siendo sinónimo de compromiso comunitario y solidaridad.

Su iniciativa permitió construir una organización que trascendió generaciones y que hoy continúa salvando vidas en cada rincón del país. El espíritu de aquellos primeros vecinos permanece vigente en cada guardia, en cada capacitación y en cada salida de emergencia.

El Día del Bombero Voluntario no solo recuerda una fecha histórica. También invita a reconocer a quienes, con humildad y entrega, responden al llamado de auxilio sin esperar recompensas.

Un reconocimiento a quienes siempre están

En cada incendio controlado, en cada rescate exitoso y en cada familia asistida durante una emergencia hay hombres y mujeres que eligieron poner su tiempo y sus capacidades al servicio de los demás.

Por eso, cada 2 de junio, la Argentina celebra mucho más que el aniversario de una institución. Celebra valores como la solidaridad, el compromiso, el coraje y la vocación de servicio.

A todos los bomberos y bomberas voluntarios del país, gracias por su entrega cotidiana, por su profesionalismo y por estar presentes cuando más se los necesita.