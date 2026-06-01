A 41 años de la «Lluvia del Siglo»: dejó 14 muertos en CABA y en Morón dos hermanitas cayeron por una alcantarilla y murieron en minutos dentro del Arroyo

La histórica tormenta del 31 de mayo de 1985 marcó un antes y un después en la historia climática de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. En menos de dos días cayeron más de 308 milímetros de lluvia, un récord que provocó inundaciones masivas, miles de evacuados, pérdidas millonarias y escenas que aún permanecen en la memoria colectiva de varias generaciones.

En 1985 castigó todo el AMBA. Fue horrendo. Muchos encontraron una aventura. Pero el resto se encontró con la miseria de perderlo todo e incluso la vida.

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Un fenómeno meteorológico sin precedentes

Este 31 de mayo de 2026 se cumplen 41 años de uno de los eventos climáticos más impactantes que recuerde la Argentina. Entre el 30 y el 31 de mayo de 1985, una combinación excepcional de masas de aire cálido y frío generó lluvias torrenciales que descargaron más de 308 milímetros de agua en menos de 48 horas sobre la Ciudad de Buenos Aires.

La magnitud del fenómeno fue tal que quedó registrado como la denominada «lluvia del siglo», una marca histórica para la época que sorprendió tanto a especialistas como a vecinos de la capital y el conurbano bonaerense.

Bomberos de ninguna parte daban a basto y la gente intentó arreglárselas sola

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Calles convertidas en ríos, miles de evacuados y 14 muertos

Las precipitaciones provocaron anegamientos generalizados en numerosos barrios porteños y localidades del Gran Buenos Aires. Calles, avenidas y pasos bajo nivel quedaron completamente cubiertos por el agua, mientras que miles de familias debieron abandonar sus hogares ante el avance de las inundaciones.

El saldo fue dramático: al menos 14 personas murieron, unas 90.000 fueron evacuadas y gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires quedó paralizada durante varios días.

Las imágenes de automóviles flotando, colectivos detenidos y vecinos desplazándose en botes improvisados recorrieron los medios de comunicación de todo el país y quedaron grabadas en la memoria colectiva de varias generaciones.

No hubo manera, autos arruinados, casas deshechas

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Cuando Morón quedó bajo el agua

En el Oeste del conurbano, Morón también sufrió con fuerza las consecuencias del temporal. Las lluvias incesantes provocaron anegamientos en numerosos sectores del distrito y generaron serias complicaciones para miles de vecinos que intentaban regresar a sus hogares.

Las calles se transformaron en verdaderos ríos y el transporte público comenzó a colapsar a medida que el agua avanzaba sobre las principales arterias de circulación.

Colectivos y automóviles quedaron atrapados en distintos puntos del partido, mientras numerosos vecinos debieron desplazarse a pie entre zonas inundadas.

Acá te dejamos el recorrido que hicimos sobre la salida del Arroyo Morón que se incia en la Base Aérea de Morón. Esta es la salida a Cielo Abierto entre Morón y Hurlingham ✅​✅​✅​👇​:

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Los barrios más bajos fueron los más afectados por la acumulación de agua, una situación agravada por la limitada capacidad de drenaje existente en aquella época.

Muchos frentistas pasaron horas intentando evitar que el agua ingresara a sus viviendas, mientras otros colaboraban con familiares y vecinos para rescatar pertenencias o trasladar a personas mayores.

Entre las historias más dolorosas que dejó el temporal en Morón se encuentra la tragedia de dos hermanitas que murieron luego de soltarse la mano de su madre, caer en una alcantarilla tapada por el agua y de ahí ingresar directamente al Arroyo Morón entubado.

Ni que hablar los barrios. La situación fue la de vivir una catástrofe en soledad.

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Recién, quince días después pudieron encontrar sus cuerpos. Uno dentro del Arroyo Morón. Y otro fuera, a un kilómetro y medio, atrapado en un árbol.

El episodio quedó grabado en la memoria colectiva del distrito como uno de los rostros más dramáticos de la denominada «lluvia del siglo».

Nadie sabía con exactitud que estaba pasando hasta el día siguiente que se enteraron la tragedia por los diarios

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El colapso del transporte en el Oeste

Uno de los recuerdos más repetidos por quienes vivieron aquellas jornadas fue la dificultad para trasladarse. Los servicios ferroviarios sufrieron importantes demoras y muchas líneas de colectivos modificaron recorridos o dejaron de circular debido a la profundidad del agua.

Miles de trabajadores y estudiantes quedaron varados durante horas en estaciones, terminales y paradas. Algunos testimonios de la época describieron colectivos avanzando lentamente entre calles inundadas como si fueran embarcaciones, una postal que se repitió en distintos puntos de Morón y del corredor oeste.

Para el medio día, ya no hubo manera de llegar a Morón, ni a Hurlingham ni a Ituzaingó

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Un récord que hizo historia

Hasta ese momento, nunca se había registrado un volumen de lluvia semejante en tan corto período sobre la Ciudad de Buenos Aires. Los más de 308 milímetros acumulados establecieron un récord absoluto para una sola jornada meteorológica y pusieron en evidencia las limitaciones de la infraestructura urbana para enfrentar fenómenos extremos.

A más de cuatro décadas de aquel episodio, la «lluvia del siglo» continúa siendo un caso de estudio para meteorólogos e hidrólogos, además de un recordatorio de la vulnerabilidad de las grandes ciudades frente a eventos climáticos excepcionales.

El agua no dejó de caer sin encontrar salida

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Las cinco tormentas que marcaron a Morón, Hurlingham e Ituzaingó desde 1985

La «lluvia del siglo» de 1985 sigue siendo la referencia obligada cada vez que una tormenta golpea al Oeste bonaerense. Sin embargo, en las últimas cuatro décadas hubo otros temporales que también dejaron inundaciones, evacuados, daños materiales y escenas que quedaron grabadas en la memoria de los vecinos.

Evento Qué pasó 1) Lluvia del Siglo (1985) Más de 308 milímetros en menos de 48 horas. Dejó al menos 14 muertos y cerca de 90.000 evacuados en el AMBA. En Morón quedó el recuerdo de la tragedia de dos hermanitas que habrían caído en una alcantarilla durante las inundaciones. 2) Temporal de Abril (2012) Una de las tormentas más destructivas del siglo XXI en el Oeste. Hubo calles anegadas, caída masiva de árboles, cortes de luz prolongados y graves complicaciones para circular en Morón, Hurlingham e Ituzaingó. 3) Inundaciones del AMBA (2013) El temporal que derivó en la tragedia de La Plata también golpeó con fuerza al Oeste. Numerosos barrios sufrieron el ingreso de agua en viviendas, colapsaron desagües y se interrumpieron servicios públicos. 4) Temporal Extraordinario (2023) Las violentas ráfagas provocaron daños en árboles, postes, techos y tendidos eléctricos. Fue uno de los eventos meteorológicos más intensos de los últimos años en la región. 5) Temporal Histórico de Mayo (2025) Las lluvias más importantes para un mes de mayo en alrededor de cuatro décadas. Hubo alerta roja, evacuados, anegamientos y comparaciones inevitables con la histórica tormenta de 1985.

La comparación histórica muestra que ninguna tormenta logró desplazar a la de mayo de 1985 como el gran punto de referencia para los vecinos del Oeste. Sin embargo, los temporales de 2012, 2013 y 2025 demostraron que la región continúa siendo vulnerable frente a fenómenos meteorológicos extremos.

Acá te dejamos la fuerza del tornado de 2012 que se presentó sorpresivamente y dejó dos muertos ✅​✅​✅​👇​:

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El temporal que cambió la mirada sobre las inundaciones

La catástrofe de mayo de 1985 impulsó debates sobre obras hidráulicas, sistemas de drenaje y planes de contingencia ante emergencias climáticas. También dejó una enseñanza que sigue vigente: la necesidad de preparar las ciudades para fenómenos cada vez más intensos y frecuentes.

Durante la histórica tormenta, la Ciudad de Buenos Aires era administrada por el intendente Julio César Saguier, dirigente de la Unión Cívica Radical, que había asumido tras el retorno de la democracia durante la presidencia de Raúl Alfonsín. La figura de Jefe de Gobierno porteño todavía no existía y la Capital Federal dependía administrativamente del Gobierno nacional.

En Morón, el intendente era Norberto García Silva, también perteneciente a la Unión Cívica Radical, quien había asumido el 10 de diciembre de 1983 tras el regreso de la democracia. Su gestión debió enfrentar una de las emergencias climáticas más graves registradas en la historia reciente del distrito.

Como todo el conurbano se sufrió el impacto del agua, pero nadie imaginó que en Morón morirían ahogadas dentro del Arroyo Morón dos hermanitas

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La magnitud de las inundaciones expuso las limitaciones de la infraestructura urbana de la época y abrió un fuerte debate sobre las obras necesarias para evitar que una tragedia semejante volviera a repetirse. Las consecuencias del temporal impulsaron proyectos vinculados a sistemas de drenaje, desagües pluviales y planificación frente a emergencias climáticas.

En distritos como Morón, las inundaciones de aquellos años ayudaron a poner en agenda la necesidad de mejorar desagües, canales y obras de infraestructura para reducir el impacto de futuros temporales.

Un recuerdo imborrable para toda una generación

A 41 años de aquella histórica tormenta, el recuerdo de la «lluvia del siglo» permanece como uno de los capítulos más impactantes de la historia meteorológica argentina.

En Morón, muchos vecinos todavía recuerdan el sonido constante de la lluvia, las calles completamente anegadas, los cortes de energía y las largas horas de incertidumbre. Fue una jornada que paralizó gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires y que todavía sirve como referencia cada vez que una tormenta intensa amenaza al conurbano bonaerense.

En Morón, los que hoy rondan los más 50, no pueden olvidar aquella tormenta trágica

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Más de cuatro décadas después, la tragedia sigue siendo recordada no sólo por el récord de precipitaciones alcanzado, sino también por las consecuencias humanas que dejó a su paso: 14 víctimas fatales, decenas de miles de evacuados y una de las peores inundaciones de la historia argentina.

Las inundaciones que marcaron a la zona oeste: una historia que se repite desde hace más de ocho décadas

Las inundaciones forman parte de la historia de la zona oeste del conurbano bonaerense desde hace décadas. Uno de los antecedentes más graves ocurrió en 1985, cuando una combinación de lluvias extraordinarias y el desborde de numerosos cursos de agua provocó una de las mayores catástrofes hídricas registradas en la provincia de Buenos Aires.

El saldo fue dramático: 30 personas desaparecidas, más de 90.000 evacuados y alrededor de 150 kilómetros cuadrados cubiertos por el agua, según los registros de la época.

En la región oeste, los problemas vinculados a las crecidas y al desborde del Río Reconquista no comenzaron en los años ochenta. Los antecedentes se remontan al menos a 1939 y, pese a las obras realizadas a lo largo de los años, continúan registrándose episodios de anegamientos e inundaciones en distintos municipios.

Las fotografías que acompañan esta publicación permiten reconstruir parte de esa historia:

1) Inundación en Morón, alrededor de 1930, antes de la entubación del arroyo local.

2) Inundación de 1985 en Hurlingham, durante la emergencia hídrica que afectó a gran parte de la provincia.

3) Inundación en Paso del Rey durante 1967.

4) Inundaciones en El Palomar, en la intersección de Marconi y Rosetti, durante 1994.

5) Inundación en Morón registrada en 2018.

Distintas generaciones de vecinos convivieron con un problema recurrente que atraviesa la historia de Morón, Hurlingham, Ituzaingó, Merlo y otros distritos de la cuenca del Reconquista, uno de los cursos de agua más conflictivos del área metropolitana.

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