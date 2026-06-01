Rendición de cuentas 2025: Somos Buenos Aires le reclama a Lucas Ghi un cambio de rumbo en Morón

Tras haber integrado el Concejo Deliberante de Morón entre 2021 y 2025, el principal referente de Somos Buenos Aires Francisco Mones Ruíz se mantiene como una de las principales referencias opositoras del distrito. Con pasado en la gestión provincial y municipal, actualmente conduce de Somos Buenos Aires y mantiene una fuerte presencia en el debate político local.

Su actividad política está enfocada en cuestionar la gestión municipal, especialmente en temas vinculados a seguridad, presión fiscal, gasto político y prestación de servicios públicos. Desde ese posicionamiento, intenta consolidar una alternativa electoral de cara a los próximos desafíos políticos en Morón ya que obtuvo en la última elección el 5% de los votos, que bien sirven para un desempate en una elección reñida como la que se va a prensar. Hoy Francisco Monez Ruíz y sus cinco mil votos cotizan..

La semana pasada, se trató la Rendición de Cuentas 2025, y Francisco Monez Ruíz la cuestionó. Advirtió sobre el aumento de la presión fiscal, el déficit acumulado, el crecimiento del gasto político y la falta de inversión en áreas sensibles como seguridad, luminarias y mantenimiento vial.

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Principales Cuestionamientos

Cuestionamientos por el aumento de tasas

Desde el espacio liderado por Francisco Mones Ruiz señalaron que durante 2025 la presión tributaria sobre vecinos, comerciantes e industriales volvió a incrementarse por encima de la inflación.

Según detallaron, mientras la inflación anual fue del 31,5%, la tasa de Seguridad e Higiene registró un aumento del 49,6%, es decir, 18,1 puntos porcentuales por encima de la suba general de precios. En tanto, la tasa por Servicios Generales aumentó 53,15%, ubicándose 21,6 puntos por encima de la inflación.

«Esta política fiscal afecta a quienes generan empleo, pagan salarios y sostienen la actividad económica local», le dijo Francisco Monez Ruíz a este medio y consideró que el esquema actual resulta «recesivo» para el distrito.

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Déficit operativo y deuda acumulada

Otro de los puntos centrales del análisis fue la situación financiera del municipio.

Desde Somos Buenos Aires, Monez Ruiz que proviene de la Coalición Cívica – ARI, afirmó que la Rendición de Cuentas reconoce por primera vez un déficit operativo de aproximadamente 13.600 millones de pesos y un déficit financiero cercano a los 18.500 millones.

Además, indicaron que al sumar gastos reimputados al ejercicio 2026, la deuda municipal acumulada durante 2025 podría ubicarse entre los 25.000 y los 28.000 millones de pesos.

Según señalaron, la demora en los pagos a proveedores locales impacta directamente sobre la economía de Morón debido a que reduce la circulación de dinero en salarios, consumo y actividad comercial.

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Críticas al gasto político

De acuerdo con los datos difundidos, durante 2025 el Municipio habría destinado alrededor de 250 millones de pesos a cajas chicas para funcionarios, más de 3.000 millones en alquileres, además de afrontar el costo de aproximadamente 400 cargos políticos entre secretarios, subsecretarios, directores y asesores.

Según detallaron, el gasto en comunicación alcanzó los 1.500 millones de pesos, de los cuales cerca de 900 millones habrían sido destinados a pauta publicitaria, mayormente en medios nacionales.

Monez Ruíz sostuvieron que esos fondos «salen del bolsillo de los vecinos y terminan fuera de Morón, sin generar actividad económica local».

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Reclamo por más inversión en seguridad y obras

El informe también plantea que las inversiones municipales destinadas a seguridad continúan siendo insuficientes frente a la demanda vecinal.

Según los datos citados por la fuerza política, los programas específicos de seguridad representaron el 6,3% de las inversiones durante 2025, frente al 5% registrado anteriormente.

Para el espacio opositor, ese porcentaje debería ubicarse entre el 8% y el 10% del gasto total para responder adecuadamente a los problemas de inseguridad que afectan al distrito.

Las críticas también alcanzaron a los servicios públicos. Indicaron que el programa de luminarias representó apenas el 2,8% de las inversiones, mientras que el mantenimiento de redes viales y obras viales alcanzó solamente el 1,1%.

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«Los recursos que aportan los vecinos no vuelven»

Al presentar su postura sobre la Rendición de Cuentas, desde la fuerza liderada por Francisco Mones Ruiz afirmaron: «Los recursos que aportan los vecinos no vuelven».

En ese sentido, sostuvieron que el problema central no pasa por la falta de ingresos municipales, ya que remarcan que la recaudación creció por encima de la inflación, sino por las prioridades establecidas en la distribución del gasto.

Para la Coalición Cívica, el intendente Lucas Ghi debe avanzar en una reestructuración profunda de las prioridades presupuestarias, reducir el gasto político y destinar una mayor proporción de recursos a seguridad, infraestructura y servicios públicos.

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