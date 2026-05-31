Piden personal para el nuevo Oeste Oulet: Del Showcenter a IRSA, la historia del predio que cambió Haedo

Durante casi tres décadas, el terreno ubicado sobre Avenida Rivadavia al 16.000, en esta localidad bonaerense, fue escenario de uno de los fenómenos comerciales, culturales y sociales más importantes que conoció el Oeste del conurbano. Allí funcionó el mítico Showcenter, un complejo que revolucionó la forma de ir al cine, salir a comer, jugar, pasear y encontrarse. Hoy, mientras el Grupo IRSA estudia nuevos desarrollos para la zona, el predio vuelve a ubicarse en el centro de la escena urbana.

La incorporación de personal y la selección de perfiles laborales se realizarán de manera coordinada a través de la Agencia de Empleo de Morón. Todos aquellos vecinos y vecinas interesados en postularse para cubrir las vacantes del futuro centro comercial podrán enviar su Currículum Vitae (CV) en formato digital de manera directa a los siguientes correos electrónicos oficiales de la intendencia:

La apertura de decenas de locales comerciales, islas gastronómicas y servicios de mantenimiento del complejo abrirá un abanico de oportunidades laborales en un momento clave para el mercado de trabajo de la región.

IRSA cuenta es propietaria de de shoppings como Abasto, Alto Palermo, DOT Baires y Distrito Arcos.

El nacimiento de una apuesta inédita

A mediados de los años noventa, el corredor conformado por el Acceso Oeste, la Avenida Rivadavia y la zona de la Estación Haedo comenzaba a consolidarse como uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento del conurbano. Los grandes desarrolladores ya no buscaban exclusivamente los centros urbanos tradicionales; la tendencia apuntaba a terrenos amplios, con accesos rápidos y capacidad para recibir miles de visitantes.

La iniciativa de construir un centro de esparcimiento que a su vez estuviera en la zona cercana a Ramos Mejía fué de Nicolás Maccarone quien previamente había vendido el shopping más cool de la Ciudad de Buenos Aires.

En 1997 comenzó la construcción gracias a un fuerte crédito del Banco Provincia que jamás retorno. La empresa se llamó a quiebra aunque existía el edificio. Sin embargo, estaba construido sobre un terreno de los herederos de la Familia Güemes de Haedo que nunca compraron.

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Con el dinero de esa venta, Nicolás Maccarone se convirtió en el verdadero creador, fundador y constructor de Showcenter Haedo, desde su empresa familiar, Grupo Maccarone S.A., cuya continuadora es Coinsa.

Maccarone venía de un hito importantísimo en el desarrollo comercial argentino: había sido el desarrollador y dueño original del Patio Bullrich en Retiro. Vendió Patio Bullrich a comienzos de los años ’90, y utilizó su experiencia en el sector inmobiliario y de la construcción para volcarse a una nueva tendencia: los grandes centros de entretenimiento familiar.

Bajo la visión de Nicolás Maccarone se ideó y planificó el proyecto para la Zona Oeste. Para financiar la imponente obra civil de 1997, el Grupo Maccarone obtuvo aquel multimillonario y recordado crédito del Banco Provincia, el cual se convirtió en el eje de las complejas reestructuraciones financieras y disputas judiciales cuando el modelo de negocios del complejo se vio afectado por la crisis económica a principios de la década del 2000.

Grupo Maccarone y Nicolás Maccarone llamaron mucho la atención en 1997 con la construcción de ShowCenter

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Sin embargo, la historia del Grupo Maccarone y Nicolás Maccarone es fundamental para entender el Haedo de los ’90. Haber pasado del lujo y la sofisticación de Patio Bullrich a apostar todo por un mega complejo futurista de entretenimiento popular en la Zona Oeste fue una jugada comercial impresionante, apuntalada por ese famoso crédito del Banco Provincia que recordabas a la perfección.

En ese contexto nació el proyecto del Showcenter Haedo, inaugurado en junio de 1997. La propuesta era inédita para la región: no se trataba únicamente de un shopping ni solamente de un complejo de cines. El emprendimiento reunía 14 salas cinematográficas, locales comerciales, gastronomía, 22 pistas de bowling, videojuegos, bares temáticos y espacios de entretenimiento bajo un mismo techo. La premisa era simple pero revolucionaria para la época: que una familia o un grupo de amigos pudiera pasar horas enteras dentro del complejo sin necesidad de salir.

Entre 1997 y 2001, durante cuatro años, ShowCenter brillo. Pero la crisis del corralito se lo llevó puesto.

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El desembarco del «multiplex»

El corazón del proyecto eran las salas Showcase. Para comprender el impacto que tuvieron es necesario recordar cómo era la experiencia cinematográfica de aquellos años, cuando gran parte de los vecinos del Oeste todavía concurrían a salas tradicionales de pantalla única. La llegada de Showcase introdujo el concepto de multiplex a gran escala.

Las salas ofrecían: A) Sonido digital de última generación; B) Pantallas de gran tamaño; C) Butacas escalonadas tipo estadio; y D) La posibilidad de proyectar múltiples estrenos simultáneamente.

Mientras un cine tradicional podía ofrecer una o dos películas, el nuevo complejo permitía elegir entre una gran cantidad de títulos en una misma visita. Para miles de jóvenes de Morón, Haedo, Castelar, Ituzaingó, Hurlingham, Ramos Mejía, Merlo y San Justo, aquella fue la primera experiencia en un complejo cinematográfico con estándares similares a los que existían en los grandes centros comerciales de la Ciudad de Buenos Aires. Las filas para las funciones de medianoche y los lanzamientos de las principales producciones de Hollywood se transformaron rápidamente en parte de la vida cotidiana de una generación.

La famosa cúpula de cristal que relució en ShowCenter fue toda una novedad para la época

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Mucho más que un cine

El éxito del Showcenter no se explicaba solamente por las películas o los cines. El complejo estaba diseñado como un verdadero centro de entretenimiento integral. Por sus pasillos funcionaban cadenas gastronómicas y espacios recreativos que marcaron una época: McDonald’s, Burger King, Wendy’s, Lomitón, TyC Café, Coyote y el bar Budweiser, bajo una enorme cúpula vidriada que se convirtió en una de las imágenes más reconocibles de la zona.

La era de los juego electrónicos, el Samba y la pista de hielo

Mucho antes de los teléfonos inteligentes, las redes sociales y las plataformas de streaming, el complejo era un lugar pensado para vivir experiencias. Los salones de videojuegos reunían decenas de simuladores y juegos de pelea que fueron parada obligada para los adolescentes. Las 22 pistas de bowling era otro de los grandes atractivos y funcionaba como punto de encuentro para cumpleaños y salidas familiares.

Con el correr de los años, el complejo fue incorporando nuevas propuestas recreativas. Entre ellas aparecieron: A) El recordado Samba, una de las atracciones mecánicas más populares; B) El Laser Shot y el Castillo del Terror; C) Una pista de patinaje sobre hielo que todavía permanece en la memoria colectiva.

Para quienes crecieron entre fines de los años noventa y comienzos de los 2000, el recorrido habitual incluía elegir una película, recorrer los locales, pasar por losjuegos electrónicos, subir al Samba o terminar la jornada en el bowling. Esa combinación de actividades era precisamente lo que lo diferenciaba de cualquier shopping tradicional.

El Samba en el patio principal y la gente a los gritos haciendo malabares para no caerse. Cuando lo prendían se descontrolaba ShowCenter.

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El comienzo del fin

El auge y la caída del gigante de Haedo

El predio que hoy volverá a cobrar protagonismo con el desembarco de IRSA tuvo una historia marcada por el éxito, la crisis y la reconversión. Estos fueron los principales hitos del antiguo Showcenter.

N° Hecho 1) Junio de 1997 Inauguración del Showcenter Haedo con 14 salas de cine Showcase. 2) 1997-2001 Etapa de auge y consolidación como uno de los principales polos de entretenimiento del Oeste. 3) Diciembre de 2001 La crisis económica provoca una fuerte caída del consumo y de la actividad comercial. 4) 2002-2004 Reestructuración del complejo, cierre de locales y pérdida de identidad comercial. 5) 2005 Desaparece la marca original y nace Al Oeste Shopping.

El complejo fue durante años un símbolo del crecimiento comercial de Haedo y un punto de encuentro para miles de familias del Oeste.

Con el nuevo proyecto impulsado por IRSA, el histórico predio busca recuperar parte de aquel protagonismo que tuvo a fines de los años noventa, aunque bajo un modelo comercial completamente diferente.

De la crisis de 2001 a la llegada de IRSA

El escenario comenzó a modificarse drásticamente a partir de la crisis económica que estalló en diciembre de 2001. La caída del consumo, los problemas financieros y los cambios en los hábitos de entretenimiento impactaron progresivamente sobre el complejo. Las consecuencias se extendieron durante varios años, registrándose cierres de locales y una severa dificultad para sostener el modelo original.

La transformación final se consolidó en 2005, cuando nació oficialmente Al Oeste Shopping, una propuesta que buscó reposicionar el predio bajo un esquema mucho más cercano al de un centro comercial tradicional. Para muchos vecinos, aquel cambio marcó el final definitivo de la experiencia original. Lo que siguió fue una larga etapa de incertidumbre, con espacios vacíos y una progresiva decadencia respecto de sus años de gloria.

Al Oeste Shopping nunca logró tener el nivel de actividad de ShowCenter. Incluyó un Carrefour, se achicó el patio de comidas, mantuvo los cines, pero no pudo salir a flote.

Sin embargo, la ubicación estratégica del terreno nunca dejó de despertar interés. La historia volvió a dar un giro cuando el Grupo IRSA, uno de los principales desarrolladores inmobiliarios del país, incorporó el predio dentro de su cartera de proyectos, reactivando inmediatamente las expectativas en el mercado de real estate.

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Un proyecto que vuelve al mismo punto estratégico

Paradójicamente, el lugar que en los años noventa fue elegido por su potencial de crecimiento vuelve a ser hoy una pieza clave dentro del corredor del Acceso Oeste a partir de una fuerte inversión que hará IRSA. En las últimas décadas la autopista se consolidó como uno de los principales ejes comerciales del Gran Buenos Aires.

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A lo largo del corredor se instalaron hipermercados, centros comerciales y parques logísticos que transformaron la zona en un polo económico de gran escala. En ese contexto, el antiguo Showcenter vuelve a posicionarse dentro de un circuito comercial en expansión.

La historia del complejo refleja, en buena medida, la evolución del oeste del conurbano: un proyecto adelantado a su tiempo, que perdió protagonismo durante años y que ahora intenta reinventarse en el mismo lugar donde comenzó todo.

Dato Información Proyecto Reconversión del histórico Showcenter Haedo en centro comercial tipo outlet Ubicación Acceso Oeste y Av. Rivadavia, Haedo (partido de Morón) Superficie Aproximadamente 75.000 m² construidos Inversión Más de 20 millones de dólares para la remodelación Locales Alrededor de 50 locales comerciales Formato Outlet de marcas de indumentaria y productos de consumo Gastronomía Nuevo polo gastronómico con restaurantes y cafeterías Cine Se mantienen las 14 salas de Showcase Estacionamiento Más de 1.000 cocheras Apertura Prevista para 2026, según avance de las obras

El futuro: ¿Hacia un proyecto de usos mixtos?

Históricamente, las alternativas analizadas para el lugar contemplan un desarrollo urbano mixto que se adapte a las nuevas demandas globales de cercanía. Entre las opciones estudiadas por los equipos técnicos aparecen:

Un paseo comercial a cielo abierto.

Espacios gastronómicos focalizados en el concepto de gourmet.

Edificios residenciales de mediana altura.

Oficinas flexibles y áreas de co-working.

Consultorios médicos y servicios de primera necesidad.

La conectividad del predio —junto a la Estación Haedo, la Avenida Rivadavia, el Acceso Oeste y los principales corredores de transporte de la región— convierte al lugar en una pieza urbana de enorme valor estratégico.

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Mientras los proyectos futuros continúan sujetos a estudios técnicos, evaluaciones ambientales y aprobaciones urbanísticas por parte de las autoridades municipales, el terreno conserva un valor que trasciende cualquier emprendimiento inmobiliario. Para miles de bonaerenses, ese rincón del Oeste seguirá siendo el escenario de sus primeras películas en las Showcase, de las tardes bajo la gran cúpula vidriada y de un modelo de entretenimiento que marcó a fuego el cambio de milenio.

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