De Flores al Vaticano: la muestra que revive la historia completa de Francisco en el Concejo Deliberante de Ituzaingó

La muestra fotográfica “Francisco. Servidor en Buenos Aires, servidor para el mundo”, del fotógrafo Enrique Cangas, quedó inaugurada en la Sala Don José de San Martín del Concejo Deliberante de Ituzaingó, ubicado en Mariano Acosta 141. La propuesta invita a recorrer la vida, la obra y el legado de Jorge Mario Bergoglio a través de imágenes que retratan distintas etapas de su trayectoria pastoral y humana.

Juan Manuel Alvarez Luna, Presidente del Concejo Deliberante, abriendo la muestra

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Nacido el 17 de diciembre de 1936 en el barrio porteño de Flores, Bergoglio desarrolló gran parte de su labor religiosa en Buenos Aires antes de ser elegido papa el 13 de marzo de 2013. Como Francisco, se convirtió en el primer pontífice argentino, latinoamericano y jesuita de la historia de la Iglesia Católica, cargo que ejerció hasta su fallecimiento, ocurrido el 21 de abril de 2025.

La exposición propone un recorrido visual por distintos momentos de su vida y su mensaje, poniendo el foco en su dimensión humana, social y pastoral, desde sus años en la Argentina hasta su proyección internacional como líder religioso.

La concejal Valeria Susperreguy conversando con los asistentes

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Durante la inauguración, Enrique Cangas compartió una charla abierta en la que relató experiencias vinculadas a las fotografías expuestas y al seguimiento que realizó durante años de la figura de Bergoglio. Su trabajo incluye registros de distintas etapas de la vida de Francisco, entre ellas su labor pastoral en Buenos Aires, su primer viaje apostólico a Brasil durante la Jornada Mundial de la Juventud 2013, las celebraciones de Semana Santa en el Vaticano en 2017 y su visita a Chile en 2018.

Enrique Cangas habla sobre el Papa Francisco y su humanidad en el Concejo Deliberante de Ituzaingó

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Además del valor documental de las imágenes, la actividad permitió reflexionar sobre el legado social y pastoral de Francisco, recordado por su cercanía con los sectores más vulnerables, su defensa de los excluidos y su permanente llamado al diálogo, la solidaridad y la humildad.

El presidente del Concejo Deliberante de Ituzaingó, Juan Manuel Álvarez Luna, destacó durante la apertura que “La muestra es de un alto valor testimonial y con un fuerte impacto emocional para todos los visitantes; los gestos del papa Francisco que asombraron al mundo abrieron un mensaje de esperanza y tolerancia para toda la humanidad”.

El Presidente del Concejo Deliberante de Ituzaingó, Juan Manuel Alvarez Luna, recibe un obsequio por organizar la charla y sostener la muestra

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Asimismo, durante el encuentro se destacó que muchos de los valores que marcaron su pontificado ya estaban presentes en su trabajo cotidiano en los barrios populares de Buenos Aires, donde desarrolló gran parte de su misión pastoral antes de llegar al Vaticano.

La actividad contó con la presencia de concejales, funcionarios del Departamento Ejecutivo, representantes de distintas comunidades religiosas y vecinos de la ciudad. Desde el Concejo Deliberante de Ituzaingó señalaron que la iniciativa forma parte de una propuesta cultural abierta a la comunidad, destinada a promover espacios de encuentro, reflexión y diálogo a través del arte y la fotografía.

Parte del público sentado en las bancas del Concejo Deliberante escucha a Cangas

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¿Quién es Enrique Cangas?

Enrique Cangas es un fotógrafo argentino especializado en el registro documental de la trayectoria de Jorge Mario Bergoglio y posteriormente del papa Francisco. Durante años siguió de cerca distintos momentos de su actividad pastoral y pública, construyendo un archivo fotográfico que hoy constituye uno de los registros visuales más completos sobre la figura del primer pontífice argentino.

El fotógrafo Enrique Cangas habla durante la presentación de la muestra fotográfica “Francisco. Servidor en Buenos Aires, Servidor para el Mundo”

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Sus imágenes reflejan tanto escenas cotidianas como acontecimientos históricos vinculados al papado, permitiendo observar la continuidad entre el sacerdote que recorría los barrios de Buenos Aires y el líder religioso que alcanzó proyección mundial. Parte de ese trabajo puede verse actualmente en la muestra que permanecerá abierta al público durante todo el mes de junio.

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