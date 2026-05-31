Quiénes es quién en la investigación del asesinato y descuartizamiento de Agostina Vega que a toda conmociona Argentina

El crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada asesinada en un descampado de la ciudad de Córdoba, continúa sumando elementos que profundizan una investigación que mantiene en vilo a la provincia y al país. A una semana de la desaparición de la joven, el hallazgo de su cuerpo derivó en un giro dramático de la causa y dejó bajo la lupa a un reducido círculo de personas vinculadas a la víctima.

Acá te dejamos un compilado de las declaraciones, antecedentes y expresiones del fiscal de la causa Raúl Garzón. Imperdible. El Fiscal dice que no tiene autocrítica para hacer. Escuchálo hasta el final ✅​✅​✅​👇​:

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Claudio Barrelier, el principal sospechoso

El principal acusado es Claudio Barrelier, aunque alrededor del expediente aparecen familiares, allegados y funcionarios judiciales que cumplen un papel clave en el esclarecimiento del caso.

Detenido y señalado como el principal imputado, Claudio Barrelier fue la última persona que estuvo con vida junto a Agostina, según la reconstrucción realizada por la fiscalía. El hombre mantenía una relación de amistad con la madre de la adolescente y, de acuerdo con la investigación, fue quien pagó el remis que trasladó a la joven hasta las inmediaciones de su vivienda en el barrio Cofico.

El principal acusado es Claudio Barrelier

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Las sospechas sobre Barrelier crecieron a partir de una serie de contradicciones en sus declaraciones. Primero negó haber visto a Agostina, luego intentó explicar las imágenes de las cámaras de seguridad y finalmente reconoció que la adolescente había estado en su casa.

Los investigadores también lo ubican en la zona donde posteriormente aparecieron los restos de la menor. Cámaras de seguridad registraron un Ford Ka negro ingresando al sector de Ampliación Ferreyra durante el feriado del 25 de mayo, mientras que la geolocalización de su teléfono celular lo posicionó en el mismo lugar y horario.

Barrelier cuenta además con antecedentes por una causa vinculada a violencia de género y privación ilegítima de la libertad.

Melisa Heredia, la madre de Agostina

Melisa Heredia quedó en el centro de la atención pública debido a su vínculo previo con Barrelier. La mujer había mantenido una relación sentimental con el acusado y continuaba teniendo contacto con él tras la separación.

La noche en que desapareció Agostina, Heredia intentó reconstruir los movimientos de su hija y se comunicó con Barrelier para preguntarle si había tenido contacto con ella. La respuesta del ahora detenido forma parte del expediente judicial.

Melisa Heredia, la madre de Agostina

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Según trascendió, la madre de la adolescente sufrió una fuerte descompensación durante la búsqueda y debió ser internada días antes de que se confirmara el hallazgo del cuerpo.

Gabriel Vega, el padre que participó de la búsqueda

El padre de la víctima, Gabriel Vega, se involucró activamente en la investigación desde los primeros días. El hombre, ex integrante de fuerzas de seguridad, viajó desde la provincia de San Luis para colaborar con la búsqueda y estuvo presente cuando los investigadores encontraron los restos de su hija.

Gabriel Vega, padre de Agostina

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En distintas entrevistas periodísticas reveló que llegó a dialogar personalmente con Barrelier antes de que fuera arrestado y aseguró que existen grabaciones y conversaciones que podrían aportar elementos relevantes para la causa.

Soledad, la mujer mencionada en la investigación

Otra figura que aparece en el expediente es Soledad, una mujer vinculada sentimentalmente con Barrelier. Por el momento no se encuentra imputada y su participación está limitada al rol de testigo.

Sin embargo, su nombre surgió durante las declaraciones de la madre de Agostina, quien pidió que se profundice su investigación. El interés de los fiscales se centra especialmente en el vehículo Ford Ka negro que habría sido utilizado por Barrelier y que pertenecería a esta mujer.

Raúl Garzón, el fiscal que conduce la causa

La investigación está a cargo del fiscal Raúl Garzón, un funcionario con amplia experiencia en casos de alto impacto público en Córdoba.

Garzón fue quien confirmó el hallazgo del cuerpo de Agostina y anticipó que la causa dejaría de ser investigada como una privación ilegítima de la libertad para avanzar bajo la figura de homicidio.

El Fiscal Raúl Garzón, responsable de la investigación del Caso Agostina Vega

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Durante la búsqueda enfrentó cuestionamientos por los tiempos de activación de algunos protocolos, aunque sostuvo públicamente que todas las hipótesis fueron analizadas desde el comienzo de la investigación.

Una causa que sigue abierta

Mientras continúan los peritajes y las medidas judiciales, la investigación busca determinar con precisión qué ocurrió durante las horas posteriores a que Agostina ingresó a la vivienda de Barrelier. Las pruebas tecnológicas, las cámaras de seguridad y los análisis forenses aparecen hoy como piezas centrales para reconstruir los movimientos del acusado y esclarecer uno de los casos que más conmocionó a Córdoba en los últimos años.

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