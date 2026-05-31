Deportivo Morón ganó en Santiago del Estero, quedó como único líder y llega afilado al clásico con Almirante Brown

Hay triunfos que se explican por una superioridad evidente y otros que nacen de la eficacia. Lo de Deportivo Morón en Santiago del Estero pertenece a la segunda categoría. El equipo de Walter Otta no dominó el partido de punta a punta ni construyó una actuación deslumbrante, pero fue contundente cuando tuvo que serlo y venció 3 a 1 a Mitre para sostenerse en la cima de la tabla y llegar en esa condición al clásico frente a Almirante Brown.

El fútbol suele premiar a quienes aprovechan los momentos favorables. Morón lo entendió mejor que su rival. Durante buena parte de la primera etapa el encuentro transitó por carriles discretos, con escasas asociaciones y demasiadas interrupciones. En ese contexto, las situaciones más claras habían sido de Mitre, aunque nacidas más de algunos desacoples defensivos visitantes que de una producción colectiva convincente.

A los 13 minutos, un remate de Santiago Rosales encontró la respuesta del poste. Más tarde, el propio volante volvió a disponer de una oportunidad desde una posición favorable. Parecía que el local estaba más cerca, pero el desarrollo escondía otra realidad: Morón comenzaba a encontrar espacios para progresar.

La diferencia apareció cuando el conjunto bonaerense logró acelerar. A los 28 minutos, una buena combinación por la derecha terminó con un centro atrás que encontró a Franco Toloza de frente al arco. La definición fue impecable. El delantero eligió precisión antes que potencia y colocó la pelota en un ángulo imposible para Joaquín Ledesma.

El gol modificó el escenario. Mitre acusó el impacto y Morón aprovechó la confusión. Once minutos después, una acción que parecía controlada por la defensa local terminó en el segundo tanto visitante. Elías Contreras creyó en una pelota que parecía perdida, generó la duda entre defensor y arquero y terminó empujándola a la red. Sin haber sido ampliamente superior, el equipo de Otta se marchaba al descanso con una ventaja considerable.

Walter Otta como nunca. Fuera del Nuevo Francisco Urbano, Deportivo Morón goleó, obtuvo el liderazgo de la punta y tomó envión para enfrentar a Almirante Brown

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El complemento parecía ofrecerle una tarde tranquila al líder. Sin embargo, el fútbol suele reservar episodios difíciles de explicar. Apenas comenzada la segunda mitad, Brian Salvareschi levantó un brazo para reclamar una posición adelantada y la pelota impactó en su mano. Penal. Rosales descontó y el partido volvió a abrirse.

Durante varios minutos, Morón perdió algunas certezas. Mitre avanzó impulsado por el resultado y el conjunto visitante ya no encontró la misma fluidez para administrar la pelota. Fueron probablemente los momentos más incómodos de la tarde para el puntero.

Allí apareció otro aspecto que explica la campaña del equipo. Los cambios volvieron a ofrecer respuestas. Otta modificó nombres y posiciones, recuperó equilibrio en la mitad de la cancha y consiguió alejar el juego de su propio arco. Morón dejó de sufrir y volvió a parecerse al equipo confiable que viene construyendo una campaña protagonista.

La sentencia llegó a diez minutos del final. Una jugada elaborada desde el fondo terminó con una habilitación de Mariano Bíttolo para Franco Fagundez, que resolvió con una definición precisa de zurda para establecer el 3 a 1 definitivo.

Franco Fagundez, que resolvió con una definición precisa de zurda para establecer el 3 a 1 definitivo

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No fue una victoria espectacular. Tampoco una exhibición. Pero en campeonatos largos abundan los partidos de este tipo: aquellos en los que un equipo demuestra que sabe competir aun cuando no juega su mejor encuentro. Morón aprovechó sus oportunidades, resistió cuando el partido se complicó y terminó llevándose tres puntos valiosos desde Santiago del Estero.

Ahora llegará al clásico frente a Almirante Brown con una certeza que vale tanto como los puntos obtenidos: sigue encontrando formas distintas de ganar.

Así quedó la Zona A de la Primera Nacional

La victoria obtenida por Deportivo Morón en Santiago del Estero tuvo un impacto directo en la tabla de posiciones. El equipo de Walter Otta aprovechó la derrota de algunos rivales y los empates de otros para mantenerse como único líder de la Zona A cuando ya se disputaron 16 fechas del campeonato.

N° Equipo Pts 1 Morón 28 2 Ciudad Bolívar 26 3 Los Andes 25 4 Colón 25 5 Ferro 25 6 Dep. Madryn 23 7 Godoy Cruz 22 8 Almirante 20 12 Mitre 17

La principal conclusión que deja la tabla es que Morón logró abrir una pequeña brecha respecto de sus perseguidores directos. Aunque la diferencia todavía es corta, el Gallo es el único equipo que depende exclusivamente de sí mismo para conservar la punta.

Detrás del líder aparece un pelotón muy compacto integrado por Ciudad Bolívar, Los Andes, Colón y Ferro, todos separados por apenas un punto. Esa paridad anticipa una pelea intensa por el primer puesto durante las próximas jornadas.

Lo que dejó la fecha 16

La jornada volvió a confirmar que la Zona A es una de las más parejas de la categoría. Si bien Morón terminó el fin de semana en lo más alto, varios equipos continúan a poca distancia y cualquier resultado puede modificar rápidamente el escenario de la lucha por el ascenso.

N° Dato 1 Morón quedó líder con 28 puntos 2 Le sacó 2 puntos a Ciudad Bolívar 3 Del 2° al 5° hay apenas 1 punto 4 Almirante está 8° con 20 unidades 5 Mitre quedó 12° con 17 puntos 6 Morón es el más goleador (23) 7 Tiene la mejor diferencia (+10)

Además de liderar la tabla, Morón exhibe números que respaldan su presente. Con 23 goles convertidos es el equipo más efectivo de la zona y también posee la mejor diferencia de gol, dos indicadores que suelen ser determinantes en campeonatos largos.

El próximo capítulo será especial. El clásico frente a Almirante Brown pondrá en juego mucho más que tres puntos. Para el Gallo será la oportunidad de defender el liderazgo ante su gente y ratificar que su condición de puntero no es casualidad sino el resultado de una campaña cada vez más sólida.

(Producción, Tablas y Corrección: Martina Ferreyra)

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