Bestial: El gas subió 1.575% y la luz 351% en la era Milei

Aumentan la luz y el gas en la Provincia de Buenos Aires y las boletas volverán a golpear el bolsillo. Desde este domingo 1 de junio de 2026 entran en vigencia nuevos cuadros tarifarios para la energía eléctrica y el gas natural por red, en el marco de la política de reducción de subsidios y recomposición de tarifas impulsada por el Gobierno nacional.

La actualización impactará sobre millones de usuarios residenciales, comercios e industrias bonaerenses y llega en el inicio de los meses más fríos del año, cuando el consumo energético suele dispararse por la necesidad de calefacción.

Nuevos aumentos en la electricidad

La actualización eléctrica alcanza a usuarios de toda la provincia de Buenos Aires y contempla modificaciones en los cargos fijos y variables de las facturas.

La medida rige para las áreas de concesión de la Empresa Distribuidora La Plata Sociedad Anónima (EDELAP), la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica Sociedad Anónima (EDEA), la Empresa Distribuidora de Energía Norte Sociedad Anónima (EDEN), la Empresa Distribuidora de Energía Sur Sociedad Anónima (EDES) y las cooperativas eléctricas que prestan servicio en el interior bonaerense.

Los incrementos variarán según el nivel de ingresos y el esquema de subsidios de cada usuario. En términos generales, tanto los hogares que reciben asistencia estatal como aquellos que pagan tarifa plena registrarán aumentos en sus boletas durante los próximos meses.

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El límite de consumo subsidiado sigue vigente

Uno de los aspectos que más preocupa a los usuarios es la continuidad del límite de consumo con subsidios.

Durante el invierno, quienes superen los topes establecidos deberán abonar el excedente a tarifa plena. La situación impacta especialmente en los hogares que no cuentan con gas natural y dependen de artefactos eléctricos para calefaccionarse.

En esos casos, una parte importante del consumo puede quedar fuera del esquema subsidiado, incrementando significativamente el monto final de las facturas.

También aumenta el gas natural

Los nuevos cuadros tarifarios alcanzan además al servicio de gas natural por redes.

Las actualizaciones comprenden los componentes de transporte y distribución, además del precio mayorista del fluido, por lo que las facturas correspondientes a los consumos de invierno volverán a registrar incrementos.

En territorio bonaerense, las principales distribuidoras alcanzadas son Metrogas S.A. y Camuzzi Gas Pampeana S.A., que concentran gran parte del suministro en el conurbano y el interior provincial.

Cuánto aumentaron los servicios desde la llegada de Javier Milei

Según informes del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA-CONICET, los servicios públicos registran fuertes aumentos acumulados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desde diciembre de 2023.

Indicador Aumento 1) Gas natural +1.545% 2) Transporte público +770% 3) Agua potable +362% 4) Electricidad +351% 5) Canasta total de servicios +600%

El gas natural registra el mayor aumento acumulado desde la asunción de Javier Milei, con una suba que supera el 1.500%.

La canasta total de servicios públicos del AMBA ya acumula incrementos cercanos al 600%, según los relevamientos del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA-CONICET.

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La incertidumbre por la Zona Fría

El nuevo aumento también coincide con la discusión sobre el futuro del régimen de Zona Fría, el sistema que otorga descuentos especiales en las facturas de gas a millones de usuarios del país.

Actualmente el beneficio continúa vigente y alcanza a numerosas localidades bonaerenses. Sin embargo, persisten debates sobre el mecanismo de financiamiento que sostiene el programa.

Cualquier modificación en ese esquema podría impactar directamente sobre las facturas de quienes hoy reciben descuentos por razones climáticas.

Un invierno con boletas más pesadas

La combinación de nuevos aumentos y mayor consumo estacional anticipa meses complejos para los hogares bonaerenses.

Mientras las temperaturas bajan y crece la necesidad de calefacción, las familias deberán afrontar boletas más elevadas en un contexto en el que los servicios públicos ganaron cada vez más peso dentro del presupuesto doméstico.

Para los comercios y pequeñas empresas, el escenario tampoco resulta sencillo. El incremento de los costos energéticos vuelve a presionar sobre la rentabilidad y suma un nuevo desafío para la actividad económica en medio de una demanda todavía debilitada.

Los aumentos que entran en vigencia desde junio no son un hecho aislado. Forman parte de un proceso que ya transformó por completo el esquema tarifario argentino y que dejó subas acumuladas de hasta 1.545% en algunos servicios desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada.

(Basado en el material aportado por el usuario y complementado con los datos de aumentos acumulados que incorporaste al enfoque editorial.)

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