La Curva de Haedo: cuando la barrera parecía eterna y la pizza al corte era una tradición

La Curva de Haedo guarda algunas de las postales más recordadas de la historia de la ciudad. Entre barreras que permanecían cerradas durante largos minutos, una garita de tránsito en plena Avenida Rivadavia y encuentros obligados después del club, los vecinos reconstruyeron cómo era la vida cotidiana en ese emblemático rincón durante las décadas de 1960 y 1970.

Una publicación impulsada por la comunidad de vecinos despertó una catarata de recuerdos sobre uno de los puntos más característicos de Haedo, un lugar que durante décadas funcionó como centro comercial, punto de encuentro y paso obligado para miles de personas.

La garita en medio de la avenida

Uno de los recuerdos más repetidos fue el de la antigua garita de control de tránsito ubicada en plena Avenida Rivadavia, donde un agente dirigía la circulación bajo una sombrilla.

Según recordó Daniel López, la estructura todavía formaba parte del paisaje urbano en aquellos años, cuando el tránsito era muy diferente al actual y la presencia policial resultaba una referencia permanente para quienes atravesaban la zona.

Incluso algunos vecinos señalaron que la garita continuó en pie hasta finales de los años 80, aunque ya con funciones más limitadas.

La Curva de Haedo en su foto original de fines de los años ‘ 50

La barrera amarilla y negra que desesperaba a todos

Otro de los elementos que marcó a generaciones fue la histórica barrera del paso a nivel.

Los testimonios coinciden en que podía permanecer cerrada durante largos períodos debido al paso y la detención de los extensos trenes generales que circulaban por entonces. Cuando las formaciones llegaban a la estación, varios vagones quedaban fuera del andén y bloqueaban completamente el cruce.

Para muchos vecinos, esperar frente a aquella barrera amarilla y negra se convirtió en una escena habitual de la vida diaria.

El recorrido obligado después de Sportivo Haedo

La dimensión social de la Curva de Haedo también aparece con fuerza en los recuerdos.

Carlos Ernesto Di Rossi evocó que, al salir del histórico Club Sportivo Haedo, el destino casi obligatorio era el tradicional Bar de la Curva o la famosa Pizzería Mario, dos lugares que se transformaron en puntos de encuentro para generaciones enteras.

A los recuerdos se sumaron otros vecinos. Patricio Alejandro Cabral recordó las visitas a la pizzería después de las funciones del desaparecido Cine Gran Rex, mientras que Rosi Prete destacó la antigua Heladería Flores.

Por su parte, Mónica Argañaraz compartió una historia personal cargada de emoción: contó que conoció allí a quien sería su esposo durante una despedida de fin de año y que hoy acumulan 48 años de relación y 45 de matrimonio.

La Curva de Haedo restaurada por la empresa FX 5G especialmente para Diario Anticipos

Un centro comercial que marcó una época

Entre los comentarios también apareció el recuerdo de negocios, bares y bodegones que formaron parte de la identidad de la zona.

Roberto Aguirre recordó que al salir de bailar en Sportivo Haedo, el punto de encuentro de muchos jóvenes era «El Copetín» de Marcelino, ubicado junto a la barrera del lado norte.

A su vez, Miguel Ángel Cimino evocó un antiguo bodegón frente a la estación donde, según relató, interpretó sus primeros tangos en público hacia 1976.

Una postal que sigue viva en la memoria colectiva

Aunque el paisaje urbano cambió con el paso de las décadas, la Curva de Haedo continúa ocupando un lugar especial en la memoria de los vecinos.

La histórica estación de servicio de la esquina, los bares, los comercios, la barrera ferroviaria y la vida social alrededor del club conforman una imagen que todavía permanece intacta en los recuerdos de quienes crecieron en Haedo.

Las historias compartidas muestran que, más allá de los cambios y las transformaciones urbanas, algunos lugares conservan la capacidad de conectar a generaciones enteras a través de la memoria y la nostalgia.