Spina en Morón: «Ustedes, los traidores, son los que estigmatizan», dijo al aprobar el pedido de informes a Lucas Ghi (Video)

Acá presentamos la intervención crítica de Diego Spina que no tuvo respuestas y dejó a todos congelados cuando nombró caso por caso los problemas con el personal político que ingresó al Municipio de Morón tras la ruptura de Lucas Ghi con Martín Sabbatella.

Diego Spina fue Director, Subsecretario y Secretario de Comunicación. Luego concejal y Secretario de Gobierno y de nuevo concejal. Sabe de qué habla y sabe cómo manjar una crisis algo que se le escapó al Intendente Lucas Ghi.

Acá te dejamos el discurso completo de Diego Spina al tratar el pedido de informes al intendente Lucas Ghi ✅​✅​✅​👇​:

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Acá te dejamos su intervención completa:

Desde nuestro bloque de Fuerza Patria tampoco teníamos pensado hacer uso de la palabra en el día de hoy. Obviamente hemos acompañado, como lo hicimos siempre, y es cierto que lo hicimos también durante el gobierno de los amigos de Ramiro Tagliaferro. Siempre hay que recordar un caso de una funcionaria de Castelar Sur que había sido encontrada con drogas, funcionaria o personal de alto rango.

Había sido encontrada con droga en la provincia de Corrientes (Caso Cintia Gabarro). Algunos funcionarios de acá conocen del tema, entonces eran opositores, hoy son funcionarios de Lucas Ghi.

En agosto de 2018 detuvieron en Corrientes a Cintia Gabarro con 10 kilos de cocaína escondidos den los paragolpes de su automóvil. El gobierno no la echó. No hizo falta. Antes termino presa.

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Es muy probable que en las próximas semanas el intendente, personalmente, vea este asunto, y no que mande a algún dirigente del PRO o de la derecha al recinto a dar explicaciones.

Eso sería una paradoja dentro de la tragedia que nos toca atravesar en estos días. Queremos hablar también por qué muchos empleados y empleadas nos han manifestado el dolor y la vergüenza que sienten en estos días cuando se habla de la funcionaria municipal, de la banda municipal.

Son más de siete mil trabajadores municipales de la carrera docente, de la carrera médica, de la carrera administrativa, obrera o de servicios, que además sufren también la persecución de algunos funcionarios del gobierno municipal, que sí los estigmatizan, que sí los persiguen, que no les dan las bases y que les pagan sueldos de hambre.

Hago esta aclaración porque también coincido con la concejala de la bancada oficialista Vanina Moro con respecto a la estigmatización, con respecto a la pobreza y con respecto a las mujeres.

Hubo varios hechos de corrupción durante el gobierno de Lucas Ghi, como también nosotros entendemos que hubo otros hechos durante el gobierno de Ramiro Tagliaferro, y cada uno de los dirigentes políticos, como tales, tiene el derecho de interpretar libremente los actos de los funcionarios públicos y de la política.

Pero no hay ninguna duda de que, de la forma en que sacaron a Ortigoza, o a Kufré, no actuaron con la misma firmeza que cuando los corruptos eran varones, porque nos tomaron por idiotas, porque salieron a decir que al Secretario de la dependencia en cuestión le daban licencia que nunca se firmó.

Por eso también puede verse la licencia que le dieron para que aún hoy siga cobrando más de tres millones y medio de pesos un funcionario que, por ser varón, no lo corrieron de la gestión.

Y en ese sentido coincido con Vanina Moro con la estigmatización.

Pero algunas de las cosas que tenemos que ver hoy, porque alguien dijo también, obviamente en este debate, que va a haber muchas cosas con las que uno puede estar a favor y con las que podemos estar acá en contra. Pero alguien dijo también que esto era política, que era claramente político. Por supuesto que es político.

A la Dirección de Género, que estuvo en su momento en el municipio de Morón, la corrieron. Corrieron a un equipo de profesionales y lo corrieron para venir a garantizar impunidad. Y cuando corrieron a las funcionarias que hacían un muy buen trabajo profesional y a otras personas absolutamente destacadas en políticas de género, pusieron a otras personas, una de ellas la funcionaria que está prófuga, de la que se ha hablado de su idoneidad y que no la tiene y que incluso se dijo que hizo dos o tres cursos de estudios en políticas de género. Cosa que tampoco pudieron demostrar.

Pero sí va a estar bueno que el funcionario que venga, y espero que no sea un funcionario de la derecha, venga y nos cuente cuál era la capacitación que tenía esta funcionaria para ser nombrada. Pero antes de esta joven, que fue nombrada funcionaria, fue nombrada funcionaria Laura De Pedir, cuando corrieron a las profesionales del área de género.

Laura de Pelis, por si nadie lo sabe, es una funcionaria corrupta del Departamento Judicial. Y la nombran para garantizar la impunidad de los varones golpeadores y para hacer intervenciones políticas ante el Departamento Judicial de San Isidro y ante el Departamento Judicial de Morón.

Esa es la funcionaria corrupta, Laura de Pelis, del área de género funciona como una trampa. Entonces queremos saber dónde está el nexo entre ambas y cosas más graves todavía. Nosotros no emitimos ni comunicados de prensa, no hicimos nada de eso, no la nombramos a Ortigoza. Fueron ustedes la que la nombrar, la que la acusaron de narco y los que la despidieron.

Laura de Peli, la funcionaria que Spina trató de corrupta por ser discrecional frente a los casos de violencia de género

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En estos días, América 24 dijo que, de acuerdo a fuentes de la investigación judicial, se estaba especulando que existía un nexo de la banda que asesinó a tres pibas en Florencia Valera. Que por eso se hicieron los ocho allanamientos. Y también lo citó (el concejal) Agustín Ramponelli, el nexo con el triple homicidio de Florencio Varela. Nosotros no votamos la interpelación prejuzgando a ningún funcionario, muy lejos de eso. Ni presumiendo lo que va a hacer el futuro. Lo están haciendo ustedes.

Lejos de prejuzgar queremos saber la verdad.

Lo que no van a encontrar en Fuerza Patria es desatender un caso como este porque también hubo declaraciones diciendo que las funcionarias eran de Nuevo Encuentro. Por supuesto que sí, por supuesto que eran de Nuevo Encuentro.

Todos fueron de Nuevo Encuentro. Por eso este gobierno está hecho de traidores.

Incluso había un periodista que no sabía cómo ubicar a Lucas Ghi aquí, en el mundo de la política, no sabía si decir si era joven libertario y hoy, para explicar quién era, le dicen: “No, es el ahijado de Sabbatella”.

Incluso, Lucas Ghi era de Nuevo Encuentro.

No les tenemos miedo a nada nosotros, porque tenemos la conciencia muy tranquila. Queremos que se investigue, que no presuman de la culpabilidad de las mujeres y que no las nombren en los comunicados de prensa, porque hasta antes del avance de la investigación y antes de cualquier medida de comunicación, salieron a decir que Luna Ortigoza, en realidad, era municipal, como hicieron con el caso de Kufré.

Y tengo la absoluta certeza de lo que digo: abandonar a Kufré y ponerla en una celda, es estigmatizar y usar a las mujeres. A Kifré nadie la fue a visitar hasta el día de hoy y lo digo con conocimiento de causa. La usaron. Se equivocó y la descartaron. Y lo mismo van a hacer con Ortigoza.

Porque así sigue adelante la impunidad de un gobierno que se hizo directamente de derecha. Por eso nosotros votamos la interpelación y esperamos que mañana no venga ningún farsante de derecha al recinto, que venga el intendente Lucas Ghi que es a quién convocamos.

Gracias por escuchar.

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