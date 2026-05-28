Morón: Aprobaron la interpelación a Lucas Ghi por el caso de la funcionaria acusada de narcotráfico y hubo fuertes sorpresas

Lucas Ghi o un funcionario de rango de Secretario debera presentarse ante el Concejo Deliberante para explicar cómo llegó a su lugar la Directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad del Municipio de Morón, Luna Suyai Ortigoza, quién sigue prófuga luego de encontrarle medio kilo de cocaína y balanzas en su domicilio.

El Concejo Deliberante trato el caso y lo aprobó hoy, miércoles 28 de mayo de 2026, por 16 votos a favor y 8 en contra. Los votos en contra fueron emitidos por los seis concejales que responden al intendente Lucas Ghi más dos del Frente Renovador que responden a Martín Marinucci, Ministro de Transporte del Gobierno provincial de Axel Kicillof.

La prófuga Luna Suyai Ortigoza. Directora de Género. Vendía cocaína de noche.

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La oposición reunió 16 votos y le dio un duro golpe político al oficialismo

La sesión estuvo atravesada por fuertísimos cuestionamientos, sobre todo de la bancada sabbatellista de Fuerza Patria a través de Diego Spina quién le dijo al Bloque de Movimiento al Futuro no sólo que «eran todos traidores» sino que estigmatizaban a las mujeres.

Con el proyecto crocante, el intendente Lucas Ghi tendrá un plazo de cinco días hábiles para asistir al Concejo Deliberante o designar a un representante que responda sobre las exigencias del Concejo Deliberante.

Este medio imagina, luego de escuchar a Diego Spina, que ese funcionario de alto rango podría ser el abogado Damián Cardoso, titular de la Fundación 300, actual Secretario de Seguridad del Municipio de Moón y responsable de diseñar la ingeniera legal y estructural de la Policía Local.

Quién se presente, uno u otro, deberá responder sobre: A) La contratación de Luna Ortigoza; B) Los controles aplicados para incorporar personal; C) Los mecanismos de control interno; D) Las alertas tempranas; E) Las acciones judiciales impulsadas por el Municipio.

En fin, nada de esto existe desde el Gobierno de Juan Carlos Rousselot. Excepto por los concursos de Norberto García Silva, que pedía trabajadores para áreas específicas a través de los clasificados de Clarín, nunca más hubo controles. Y Lucas Ghi, al remover el Gabinete «sabbatelista» evidentemente se encontró sin la gente necesaria e idónea para ocupar los distintos puestos que fueron ocupados por hombres y mujeres sin preparación, ni convicciones, ni valores. Vender cocaína no es un juego de televisión. Es algo muy grave. Ni que hablar cuando esta en la función pública.

Mal momento para Lucas Ghi en el tramo de su gestión. Deberá afrontar él o un funcionario una interpelación.

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Quiénes votaron a favor y quiénes rechazaron la interpelación

A favor votaron por La Libertad Avanza: Analía Zappulla, Cristian Morales, María Mobilia, Cecilia Solía, Pablo Miño y Ezequiel Tozzi; Ariel Aguilera; Alejandra Liquitay; por el PRO, Claudio Faro y Bernardo Magistocchi; Daniela Cáceres (PRO Nuevo Morón). A su vez, desde Fuerza Patria levantaron la mano Diego Spina, Florencia De Luca, Sol Steimberg, Marcelo Notario y Mariano Spina.

En contra se pronunciaron José María Ghi, Alfonso Martínez, Vanina Moro, Agustín Ramponelli, Claudio Román, Adrián Colonna y los dos concejales del Frente Renovador del Ministro de Transporte Bonaerense, Martín Marinucci: Lorena Acevedo y Sibila Botti.

En vez de tomar el camino contrario, ante estos hechos que son dramáticos porque desprestigian la política y la democracia, el Gobierno Local tomó el camino inverso. Primero le bajó el rango a Luna Ortigoza tratándola de empleada cuando no la era. Desde su nombramiento fue funcionaria, un cargo político de relevancia. Luego, la despidió, emitió un comunicado de prensa muy lavado y cerró la cuestión. No fue contundente, no fue terminante con una funcionaria que vendía, y quizás lo sigue haciéndolo, cocaína en Castelar Sur. Una mala estrategia y acá están los resultados.

La pregunta es: ¿se presentará a o no Lucas Ghi a la Interpelación? Este medio cree que no.

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Advertencias de la oposición de Lucas Ghi

La concejal libertaria Analía Zappulla sostuvo que, si Lucas Ghi no se presenta a dar explicaciones y envía a un funcionario, podría abrirse un proceso institucional más grave.

Se intentó hablar de la estigmatización de Luna Ortigoza. O sea de atacarla por ser mujer. Seguramente soy un bobo. Yo creí que la cuestionaban por vender cocaína por las noches en Castelar Sur.

Por su parte, Daniela Cáceres (Por Nuevo Morón) reclamó explicaciones públicas. Por qué: “Cuidar a los vecinos de Morón es dar explicaciones y no esconderse detrás de los jueces”. Aplausos. Este es el norte. La verdad ante todo.

Por su parte, el concejal Diego Spina de Fuerza Patria, repartió la frases más fuertes que escuché en el recinto en los últimos años (ver nota aparte).

La aprobación de la interpelación representa una giro abrupto sobre la gestión de Lucas Ghi que siempre ha tenido buena imagen aunque hoy creo que se me puede contradecir.

Ahora, habrá que esperar cinco días hábiles que justo cae el miércoles 3 de mayo de 2026, ese día el intendente Lucas Ghi o un Secretario debería responder por el caso de Luna Ortigoza. Caso contrario, como dijo Analía Zappulla: podría abrirse un proceso institucional más grave.

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