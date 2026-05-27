Oeste Outlet: cómo postularse para las búsquedas laborales en el futuro shopping de Morón

El Municipio de Morón confirmó qué ya pueden anotarse los interesados en trabajar en el «Oeste Outlet» de Haedo, sede del ex Showcenter y luego Al Oeste Shopping. Hay que preparar y mandar un currículum a la Agencia de Empleo Municipal y se priorizará la contratación de vecinos del distrito.

De noche y de día en las últimas semanas, no se para de trabajar

Quienes quieran postularse deberán enviar su Currículum Vitae en formato digital al correo electrónico oficial: [email protected]

Los futuros puestos laborales estarán vinculados a áreas de comercio, gastronomía, mantenimiento y distintos servicios que funcionarán dentro del nuevo shopping.

La obras no paran en Outlet Oeste y si bien ya piden personal no dijeron cuando abrirán las puertas

Una inversión millonaria

El emprendimiento es desarrollado por IRSA, una de las principales empresas del país en materia de centros comerciales, y contempla una inversión superior a los US$ 20 millones para reconvertir el antiguo complejo en un outlet de marcas premium con propuestas gastronómicas, recreativas y de entretenimiento.

El intendente Lucas Ghi recorrió recientemente las obras junto a representantes de la firma y difundió imágenes del avance de los trabajos.

La reconstrucción es completa y la inversión millonaria

Desde el Municipio destacaron que se trata de “una de las inversiones más significativas en la historia de Morón, con impacto directo en el desarrollo del distrito y en la jerarquización del entorno urbano”.

Cómo será el nuevo shopping en Haedo

El futuro Oeste Outlet conservará algunos de los sectores más reconocidos del ex Showcenter, entre ellos el cine Showcase, el patio de comidas rápidas y el espacio deportivo con canchas de pádel.

También contará con más de 1000 cocheras cubiertas y una propuesta comercial orientada a primeras marcas.

Un modelo de isla de las que habrá en Oeste Outlet en Haedo

IRSA, la compañía a cargo del proyecto, administra actualmente centros comerciales como Abasto Shopping, Alto Palermo, DOT Baires y Distrito Arcos.

El ex Showcenter de Haedo fue durante años uno de los principales puntos de encuentro y entretenimiento del oeste bonaerense. Sus cines, espacios recreativos y locales comerciales marcaron a generaciones de vecinos de Haedo, Ramos Mejía y otras localidades cercanas.

Luego de un largo período de abandono, el predio atraviesa una nueva etapa de transformación que genera expectativa entre comerciantes y residentes de la región por el impacto económico y laboral que podría tener la reapertura del complejo.