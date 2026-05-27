Memoria y odio: cómo reaccionó la gente en Anticipos Facebook tras el hallazgo en La Perla

La identificación de otras 17 personas desaparecidas en el ex centro clandestino de La Perla, en Córdoba, reabrió una de las discusiones más sensibles y violentas de la Argentina contemporánea. Lo que comenzó como una noticia vinculada a la memoria, la ciencia forense y los derechos humanos terminó derivando en una feroz batalla ideológica en Anticipos Facebook, donde convivieron dolor, reparación, negacionismo, insultos y reivindicaciones explícitas de la represión ilegal.

La publicación difundida por Diario Anticipos mostraba los rostros de las 17 víctimas identificadas y destacaba “la invalorable tarea del EAAF”, el Equipo Argentino de Antropología Forense, responsable del trabajo realizado sobre restos óseos hallados en 2025. Pero debajo de esas imágenes comenzó a desplegarse otra historia: la de una Argentina que, medio siglo después del golpe militar de 1976, sigue profundamente dividida sobre cómo mirar su pasado reciente.

¿Qué fue el centro clandestino La Perla?

La Perla fue uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio más grandes de la última dictadura militar argentina. Funcionó entre 1976 y 1978 sobre la Ruta Nacional 20, cerca de la ciudad de Córdoba, bajo el control del III Cuerpo de Ejército comandado por Luciano Benjamín Menéndez. Por allí pasaron entre 2.200 y 2.500 personas secuestradas, la mayoría aún desaparecidas.

Los represores llamaban al lugar “La Universidad”, un eufemismo utilizado dentro del circuito represivo.

En La Perla hubo detenidos vinculados a distintas organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles y armadas. Entre las víctimas había militantes de Montoneros, pero también del PRT-ERP (Partido Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario del Pueblo), de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), del Partido Comunista, activistas gremiales, estudiantes y personas sin participación armada.

El flyer que transformó una noticia en algo más

El flyer evitó banderas políticas y eligió mostrar rostros. Hombres y mujeres jóvenes. Personas concretas. Historias truncadas.

El Flyer Origina y su leyenda inferior desató todo tipo de comentarios, hasta los más brutales

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La imagen estaba dominada por las fotografías de las 17 personas identificadas y una frase central: “La invalorable tarea del EAAF”.

Y justamente ahí apareció el primer choque brutal.

Mientras el flyer proponía memoria y humanidad, los comentarios comenzaron rápidamente a transformarse en otra cosa: una pelea descarnada sobre la dictadura, los desaparecidos, los 30 mil y el terrorismo de Estado.

Los mensajes atravesados por el dolor

Muchos usuarios reaccionaron desde la memoria y la empatía.

“Cómo duele este capítulo de nuestra historia”, expresó Mario Francisco González.

“Tan jóvenes, cuántos proyectos truncos”, lamentó Delia Castro.

“Todos los días pienso en mi cuñado. ¿Dónde estará?”, manifestó Baez M Gimena.

Las expresiones “Presentes ahora y siempre”, “Memoria, Verdad y Justicia” y “Nunca Más” se multiplicaron a lo largo de toda la publicación.

El Memorial que recuerda la existencia del Centro Clandestino La Perla

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“Memoria, Verdad y Justicia”, sostuvo Lucía Alejandra Juárez.

“Son 30.000, memoria activa”, publicó Liliana Rodríguez.

“30.000 detenidos desaparecidos presentes”, comentó Mestiza Moreira.

“Presentes, ahora y siempre”, escribió Ana María Sosa.

También se sumaron mensajes similares de Ycnan Zaid Oreducse, Olga Villarreal, Nuri Asencio, Adriana Galbucera, Rolo Ipérico y Daniel Coronel, entre muchos otros.

“Vuelven a tener identidad. Gracias al Equipo Forense”, sostuvo Patricia Pettinari.

“Gracias siempre por restituir identidad”, expresó Nélida Cañas.

“Algo de paz para esas familias”, comentó Elena Ponce.

También hubo mensajes dirigidos directamente al Equipo Argentino de Antropología Forense.

“Excelente trabajo antropológico. Todo esto fue verdad”, remarcó Cristina Corvalán.

“La ciencia argentina es invalorable”, afirmó Juan Miguel Donato.

“Gracias al Equipo de Antropología Forense”, publicó Silvia Lorenzo.

“Presentes. Gracias, Equipo Forense”, escribió Patricia Diana Venturelli.

“Vuelven a tener identidad. Gracias al Equipo Forense”, reiteró Patricia Pettinari.

En otros casos, el dolor apareció ligado a historias personales y familiares.

“Ojalá aparezcan los restos de mi hermano José Ramón Ponce, desaparecido en Tucumán”, pidió Licenciado Edgardo Ponce.

“Una generación diezmada. Cuánta tristeza”, expresó Haydee Martínez.

El inteior del Centro Clandestino de Detención de La Perla sin los tabiques que separaban a los detenidos

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La discusión por los 30 mil volvió a explotar

Pero apenas crecieron las interacciones, reapareció uno de los debates más explosivos de la historia argentina reciente.

“No fueron 30 mil”, lanzó Hernán Palma.

“CONADEP 8.965 + 17 = 8.982”, publicó Luis Martin Pérez.

“¿Llegaron a los 9.000?”, ironizó Fabián Zeballos.

“Les faltan muchos para llegar a 30 mil”, sostuvo Carlos Andrés Marcos.

“Son 6.500, quizás 9.000”, aseguró Fabián Ferreyra.

“30.017”, ironizó Enrique Naranjo.

La cifra de desaparecidos terminó convirtiéndose otra vez en el eje de decenas de intervenciones sin sentido. Pareciera que si fueran menos, menos sería el delito atroz de la dictadura genocida.

Sin embargo, muchos comentarios fueron todavía más allá y ya no discutieron solamente números.

“Eran terroristas”: el regreso del negacionismo

“Algo habrán hecho”, escribió Tony Medina.

“Fueron guerrilleros”, comentó Rubén García.

“Todos Montoneros”, publicó Darío Alberto Valente.

“No fueron inocentes”, sostuvo Héctor López.

“Una banda de zurdos terroristas”, lanzó Gustavo Cavassa.

Los mensajes se multiplicaron rápidamente y mostraron algo que distintos organismos de derechos humanos vienen advirtiendo desde hace años: el crecimiento de discursos negacionistas y reivindicatorios de la represión ilegal en redes sociales. Como si el fin justificara los medios, un concepto absolutamente anti cristiano.

Incluso aparecieron comentarios defendiendo directamente a Jorge Rafael Videla.

“Gracias, General”, escribió Daniel Eduardo Cornejo.

“Viva Videla”, publicó Fabián Ferreyra.

También aparecieron intentos de justificar el golpe militar.

“Por esta mugre hubo golpe militar”, sostuvo Raúl Sepúlveda.

“Seríamos Cuba si usted, General, no actuaba”, afirmó nuevamente Daniel Eduardo Cornejo.

Otros usuarios hablaron de guerrilla, bombas y violencia armada durante los años 70.

“Qué rápido se olvidaron de las bombas, de los secuestros y de las tomas de cuarteles”, escribió Mario Morals, aunque pasaron 50 años, medio siglo.

“Pobres, eran nenes buenos que ponían bombas”, ironizó Claudio Alejandro Santellan.

“Todos asesinos terroristas montoneros”, publicó Albert Martínez.

Una vista aérea del Centro Clandestino de Detención La Perlo a metros de la ruta y ya sin la típica alambrada

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Cuando la violencia apareció sin filtro

En varios momentos, el hilo cruzó directamente el límite.

“Bien muertos están”, disparó Guillermo Garizoain.

“Que tiren los restos en los inodoros”, publicó Tino Tino, una frase espantosa digna del más grande repudio.

“Espero que los hayan encontrado con un tiro en la cabeza”, escribió José Torres.

“Todos zurditos”, comentó Angi Juan.

“Terroristas”, publicó Christian José Guzmán.

“Basuras”, lanzó Gustavo M. Böhm.

El contraste se volvió brutal.

Mientras Luis Cicconi lamentaba “Qué doloroso todo”, apenas unos comentarios más abajo otros usuarios festejaban la represión ilegal o se burlaban de las víctimas.

Incluso aparecieron mensajes celebrando el terrorismo de Estado.

“Cuando los fusiles del Ejército Argentino empezaron a tronar, las ratas montoneras huyeron”, escribió V.J. Leguizamón.

“En La Perla se hizo patria”, publicó Jorge Daniel Revil.

Anticipos Facebook como espejo

La publicación terminó funcionando como una radiografía feroz de la Argentina actual.

Debajo de las mismas 17 fotografías convivieron: A) familiares y personas atravesadas por el dolor; B) usuarios que reclamaban memoria y justicia; C) comentarios negacionistas; D) reivindicaciones abiertas de la dictadura; E) discusiones sobre guerrilla, violencia política y desaparecidos.

Lo que comenzó como una noticia sobre ciencia forense y derechos humanos terminó convirtiéndose en un espejo incómodo del presente argentino.

Porque casi 50 años después del golpe militar, la Argentina todavía no logra ponerse de acuerdo ni siquiera frente a los rostros de sus muertos.

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