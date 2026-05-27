«Morón es una cueva»: bronca en Anticipos Facebook tras el caso de la funcionaria vendedora de cocaína

La revelación de que una funcionaria municipal de Morón quedó acusada de integrar una banda dedicada a la venta de cocaína provocó una explosión de comentarios, bronca y sospechas en Anticipos Facebook.

Luego de que trascendiera que Luna Suyai Ortigoza, ex Directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad del Municipio de Morón, continúara prófuga en una causa por comercialización de drogas, cientos de vecinos reaccionaron con indignación en Facebook y otras plataformas.

La investigación judicial, que incluyó ocho allanamientos entre Castelar y Merlo, derivó en el secuestro de más de un kilo y medio de cocaína, marihuana, un arma de fuego, municiones y documentación considerada clave para la causa. La joven, de 27 años, fue desvinculada por el Municipio el mismo día de los procedimientos.

Bronca, ironías y sospechas

Entre los comentarios publicados por lectores de Diario Anticipos aparecieron mensajes cargados de enojo, ironía y fuertes cuestionamientos hacia la dirigencia política local.

“Morón es una cueva”, expresó Gladys Duré. Por su parte, Rubén Darío Villanueva ironizó: “Yo le compraba y me la enviaba a mi domicilio en una ambulancia del SAME. Excelente servicio.”

La sensación de descreimiento también se repitió en decenas de mensajes. Pablin Grosso Caserta sostuvo: “Lo raro es que nadie supiera nada.” Mientras tanto, Viviana Arrieta manifestó: “Cuando quieren, la encuentran.”

En la misma línea, Cecilia Isabel Agro comentó: “Si quieren, la encuentran.” A su vez, Mabel Hopczak agregó: “Si los buscan, los encuentran.”

“Cae ella y cae el taquero y el gil”, lanzó Claudio Enrique Mottini, mientras que Carlos Ariel Perino resumió su enojo con una frase que rápidamente comenzó a circular entre usuarios: “Narcoluquismo en Morón.”

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Críticas políticas y cuestionamientos

Muchos usuarios también apuntaron contra la dirigencia política local y cuestionaron posibles responsabilidades institucionales, aunque sin pruebas judiciales que respalden esas acusaciones.

“Lucas no sabían nada. Nos siguen tomando por boludos”, lanzó Alejó Smith. En otro comentario, el mismo usuario cuestionó: “Ocho allanamientos y un solo detenido. ¿Quién la mandó al frente?”

Por otro lado, Pier Noir afirmó: “Si cae ella arrastra a más de medio municipio.” Mientras tanto, Esteban Orlando González señaló vínculos políticos de la acusada al recordar: “Hermana de Betania Milego”.

También hubo vecinos que pusieron el foco en el funcionamiento del Estado municipal. Ayelen Tro Soba Da preguntó: “¿Qué clase de gente trabaja en la Municipalidad?” En tanto, Nacho Ignacio escribió: “La mitad de los empleados municipales venden falopa.” Se trata de afirmaciones realizadas por usuarios en redes sociales y sin respaldo judicial en la causa.

Ironías y mensajes virales

La publicación también se llenó de mensajes irónicos y frases que rápidamente comenzaron a circular entre usuarios del Oeste.

“Se desloman laburando”, ironizó Noe Flore. Por su parte, Sergio Gioser comentó: “Pobre funcionaria, seguro no le alcanzaba el sueldo y tuvo que recurrir al narcomenudeo.”

A su vez, Lucas Damian Vikingo sostuvo: “La re encamaron a Luna. Sus dirigentes políticos saben más de lo que dicen.” Mientras tanto, Soleil Sol relativizó parte de la información difundida y expresó: “Tenía droga, está pésimo.”

“Qué joya”, escribió La Tata Teje, mientras que Maxi Sosa comentó: “Se la conoce como ‘Ojitos de Huevo Duro’.”

También aparecieron mensajes con tono político e interno. Mariteabril Souza escribió: “Pier Noir viene de la gestión de cuando convivían Luquita y Martíncito. Hay que tener memoria, no rencor.”

Por otro lado, Feli Cyv cuestionó: “Están en esa y después joden a los que venden ropa en la UNI.”

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El impacto del caso

La causa generó un fuerte impacto por el perfil institucional de la acusada. Según la investigación, la Justicia sospecha que paralelamente a sus funciones en el área de políticas de género participaba de una estructura de venta de droga bajo modalidad delivery.

En los ocho allanamientos, en a su casa, la Policía Federal Argentina encontró cocaína fraccionada, balanzas de precisión, teléfonos celulares y anotaciones relacionadas con presuntas ventas y movimientos de dinero.

La causa está en manos de la Fiscalía N° 9 de Morón, a cargo de los fiscales Marisa Monti y Emiliano Rodríguez Reggiani, y se inició tras una denuncia anónima presentada en marzo de este año.

Un clima de desconfianza

Más allá de la investigación judicial, el caso volvió a instalar entre muchos vecinos una sensación de deterioro institucional y desconfianza política.

Las reacciones publicadas en redes sociales mostraron una mezcla de bronca, incredulidad y temor por el avance del narcotráfico en distintos barrios de Morón.

Mientras tanto, Luna Suyai Ortigoza y su pareja, Ángel Daniel Paz, continúan prófugos y con pedido de captura vigente.

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