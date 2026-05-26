Castelar: Pánico luego de encontrar un hombre muerto dentro de un auto sobre la Plaza de los Españoles

Una crónica policial dura y sin móvil. Eso es lo más terrorífico del hecho. Un hombre de 54 años fue hallado muerto, sin vida, dentro de un vehículo estacionado contra la vereda de la histórica Plaza de los Españoles, en Castelar Norte, en un hecho que es investigado por la Justicia bajo la carátula de “Averiguación de Causales de Muerte” y que hasta el momento no tiene un dato concreto.

El episodio ocurrió el sábado 23 de mayo de 2026, cuando efectivos de la Unidad de Policía de Prevención Local de Morón que se encontraban realizando tareas preventivas en la Posta Policial de la Plaza de los Españoles fueron alertados por un vecino de la zona sobre la presencia de un vehículo Peugeot 2008 blanco, patente AH 700 VJ, con un hombre en su interior que no respondía a ningún movimiento.

Los agentes constataron que el hombre, Alejandro Miguel Trunzo, de 54 años, no respondía y solicitaron de inmediato una ambulancia. Minutos más tarde, llegó el móvil de SAME.

Al abrir el vehículo estacionado la intersección de Islas Malvinas y Pehuajó, la Policía Bonaerense no encontró signos de violencia ni faltantes.

Por la escena, la Policía Científica reveló que todo indica que murió de un paro cardíaco. Seguramente comenzó a sentirse mal, alcanzó a estacionar y luego se produjo su muerte. Esta es la hipótesis más firme.

Pese a estos datos, desde la Justicia no precisaron si le harán autopsia al cuerpo del hombre ya que no se puede constatar la muerte por paro cardíaco con solo mirar al sujeto.

Una revisión de registros públicos, archivos periodísticos y bases abiertas no arrojó indicios de actividad empresarial relevante vinculada a Alejandro Miguel Trunzo, ni tampoco antecedentes de participación política, candidaturas, cargos partidarios o nexos visibles con los municipios de Morón o Ituzaingó.

Del mismo modo, no surgieron causas judiciales resonantes, condenas públicas ni apariciones previas en expedientes mediáticos de alto impacto. Actualmente, la mayoría de las referencias que aparecen indexadas en buscadores corresponden a reproducciones automáticas y publicaciones derivadas del episodio ocurrido en Castelar Norte, donde el hombre fue hallado sin vida dentro de un automóvil.



