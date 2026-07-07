¿Quién es Juan Cruz Esquivel? El delantero que divide opiniones en Deportivo Morón

Juan Cruz Esquivel llegó a Deportivo Morón como una de las incorporaciones ofensivas para la temporada 2026 de la Primera Nacional. Con antecedentes en clubes de Primera División y un destacado paso por San Martín de Tucumán, el delantero santafesino arribó al «Gallito» con el objetivo de aportar velocidad, desequilibrio y gol. Sin embargo, una lesión y la falta de continuidad complicaron su adaptación al equipo.

Y esta nota comienza a partir a de un comentario de un seguidor de Anticipos Facebook.

José Luis Díaz Lenza le dice al club:

Por favor, les pido que Esquivel se vaya. Es un desastre. No me explico cómo Deportivo Morón pudo haber incorporado a este jugador.

Ya una vez, cuando quiso sacar una pelota en nuestra área, intentó gambetear, perdió la pelota y faltaban apenas cuatro minutos para terminar el partido. Además, en las oportunidades que tuvo de entrar en varios encuentros, no hizo una sola cosa bien.

Por favor, todavía estamos a tiempo. Búsquenle un club, porque no hace una bien. Y el otro día, frente al arco, pateó una pelota a las nubes, sin ningún tipo de dirección, como si cerrara los ojos y le pegara.

Por este motivo no metimos a investigar quién es el jugador. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es bueno, es malo? ¿Se debe ir, se debe quedar? Los leemos y reproducimos.

Un delantero con recorrido en el fútbol argentino

Nacido el 22 de agosto de 2000 en Cañada Rosquín, provincia de Santa Fe, Esquivel tiene 25 años y puede desempeñarse como extremo por izquierda, por derecha o como segundo delantero.

Debutó profesionalmente en Atlético de Rafaela, donde mostró un rendimiento que despertó el interés de varios equipos de Primera División. En la temporada 2021 marcó seis goles en 19 partidos de la Primera Nacional, actuación que le abrió las puertas de Talleres de Córdoba.

Debutó profesionalmente en Atlético de Rafaela. En la temporada 2021 marcó seis goles en 19 partidos de la Primera Nacional, Entonces entró en Talleres de Córdoba.

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Paso por Primera División

Tras su llegada a Talleres de Córdoba, el atacante no logró consolidarse como titular debido a la competencia interna. Posteriormente pasó por Platense, donde disputó 20 partidos y convirtió dos goles.

En 2023 recaló en Patronato, donde volvió a destacarse con seis tantos entre el torneo local y las copas nacionales. Ese rendimiento motivó su posterior transferencia a Tigre.

Más tarde también integró el plantel de Gimnasia y Esgrima La Plata, aunque su ciclo fue breve y con escasa participación.

Integró el plantel de Gimnasia y Esgrima La Plata, aunque su ciclo fue breve y con escasa participación

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El renacer en San Martín de Tucumán

Antes de arribar a Morón, Esquivel recuperó protagonismo en San Martín de Tucumán, uno de los animadores de la Primera Nacional.

Durante esa campaña disputó 27 encuentros, convirtió seis goles y entregó tres asistencias, transformándose en una pieza importante del conjunto tucumano.

Ese rendimiento llevó a que Deportivo Morón apostara por su incorporación mediante un préstamo desde Tigre hasta fines de 2026.

Deportivo Morón apostó por su incorporación mediante un préstamo desde Tigre hasta fines de 2026

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Cómo juega

Esquivel se caracteriza por ser un futbolista rápido y encarador.

Entre sus principales características aparecen: A) velocidad para atacar los espacios; B) habilidad en el uno contra uno; C) capacidad para jugar por ambas bandas; D) presión sobre la salida rival.

No se trata de un centrodelantero clásico de área. Su mejor versión aparece cuando dispone de metros para correr y aprovechar los espacios que dejan las defensas rivales.

Una lesión que frenó su comienzo

Su adaptación a Deportivo Morón se vio condicionada por una lesión en el tobillo derecho sufrida durante el primer semestre de la temporada.

La recuperación demandó varias semanas y recién hacia fines de abril de 2026 recibió el alta médica para volver a estar a disposición del cuerpo técnico.

Desde entonces comenzó a sumar minutos de manera progresiva en busca de recuperar ritmo futbolístico.

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Un desafío pendiente

Si bien llegó respaldado por una buena temporada en San Martín de Tucumán, Esquivel todavía intenta alcanzar en Morón el nivel que lo convirtió en una de las figuras de la Primera Nacional.

Las expectativas sobre su rendimiento siguen siendo importantes. Su velocidad y capacidad para desequilibrar representan herramientas que el equipo puede aprovechar, aunque la continuidad y la confianza serán determinantes para que logre consolidarse en el ataque del «Gallito».

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