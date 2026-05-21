La Universidad de Buenos Aires (UBA) vuelve a quedar en el centro del circuito internacional de litigación universitaria en derechos humanos tras lograr que el equipo seleccionado para representar a la institución en las competencias American University Human Rights Moot Court Competition y Nelson Mandela World Human Rights Moot Court Competition 2026 avance a semifinales, consolidando nuevamente el prestigio internacional de la Facultad de Derecho.

UBA: Atrevidas y embaladas la bandera argentina flameó en Washington

Detrás del resultado hay meses de preparación, entrenamientos internos, simulaciones de audiencias y un proceso altamente competitivo que cada año moviliza a estudiantes avanzados interesados en derecho internacional, litigación estratégica y organismos de derechos humanos.

La participación argentina se desarrolla actualmente en Washington, en el marco del proceso “American-Mandela 2025/26”, uno de los programas académicos más exigentes dentro del universo jurídico universitario.

Quiénes integran el equipo de la UBA

El equipo presentado oficialmente por la UBA para la competencia American 2026 queda conformado por:

Oradoras: Pilar Arias y Gala Victoria Gallo.

Investigadoras: Belén Guerreiro Murta y Ana Paula Duhour.

Coaches: Solciré Prevignano y Florencia Mijal Donozo.

La publicación oficial aparece bajo el nombre “Equipo UBA – American 2026”, aunque hasta el momento no se precisa si la conformación será exactamente la misma para la competencia Mandela o si existirá un equipo diferenciado para esa instancia internacional.

Dentro de este tipo de torneos, cada rol tiene una función específica y extremadamente exigente.

Las oradoras son quienes defienden oralmente la postura jurídica frente a jueces internacionales simulados. Deben responder preguntas técnicas en tiempo real, sostener argumentos complejos y exponer durante audiencias que muchas veces se desarrollan íntegramente en inglés o español jurídico especializado.

Las investigadoras trabajan en la construcción doctrinaria y jurisprudencial del caso. Son quienes rastrean antecedentes internacionales, tratados y fallos para elaborar la estrategia argumentativa del equipo.

Las coaches o tutoras cumplen un rol similar al de directoras técnicas: coordinan entrenamientos, corrigen memoriales y preparan a los estudiantes para escenarios de litigación de alta presión.

Pese a todos, el equipo de la UBA pasó a semifinales. No es nada fácil, por el contrario, es de extrema exigencia.

Quiénes son las integrantes del equipo argentino

Pilar Arias compite actualmente como oradora del equipo de la UBA en Washington, dentro del Concurso Interamericano de Derechos Humanos organizado por la American University Washington College of Law. Se especializa en derecho internacional y litigación en derechos humanos.

José Ignacio Arias en plena gestión de Gobierno como intendente de Morón en Octubre de 1990. Abuelo de Pilar Arias, la integrante moronense del equipo

Gala Victoria Gallo también integra el equipo como oradora y participa de las rondas internacionales que se desarrollan en Estados Unidos. Cuenta con antecedentes destacados en competencias de alegatos y litigación académica vinculadas a derechos humanos.

Belén Guerreiro Murta se desempeña como investigadora del equipo argentino y trabaja en la construcción jurídica del caso, elaborando estrategias argumentativas y análisis de jurisprudencia internacional.

Ana Paula Duhour integra el equipo de investigación que representa actualmente a la UBA en la competencia internacional. Su rol está enfocado en la preparación doctrinaria y técnica de los memoriales jurídicos.

Solciré Prevignano actúa como coach y tutora del equipo que compite en Washington. Participa en la coordinación académica y en la preparación estratégica de las exposiciones orales.

Florencia Mijal Donozo también integra el cuerpo de coaches que acompaña al equipo de la UBA durante la competencia internacional de derechos humanos.

Qué son realmente las competencias “American” y “Mandela”

Una infografía para recortar y guardar, las estudiantes de la UBA en EE.UU. a fondo demostrando cómo se estudia en la universidad pública de argentina

Aunque en redes sociales suelen aparecer juntas bajo el nombre “American-Mandela”, se trata de dos competencias diferentes.

La primera es organizada por la American University Washington College of Law y se enfoca en el sistema interamericano de derechos humanos.

Eso implica trabajar sobre normas vinculadas a la Organization of American States, la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Inter-American Court of Human Rights.

La competencia reúne universidades de toda América Latina y es considerada una de las experiencias de litigación estudiantil más prestigiosas del continente.

La segunda es la Nelson Mandela World Human Rights Moot Court Competition, una competencia global vinculada al sistema de la United Nations y orientada a debates sobre protección universal de los derechos humanos.

A diferencia de la American, la Mandela suele reunir universidades de África, Europa, Asia y América en una misma competencia internacional.

La UBA participa desde hace treinta años y este 2026 logró conformar un equipo con seis mujeres entre ellas una moronense

El caso hipotético: protestas, activistas y refugiados

Como ocurre todos los años, el eje central del torneo gira alrededor de un caso ficticio especialmente diseñado para poner a prueba a los equipos.

En esta edición, el expediente aborda temas vinculados a protestas sociales, activistas de derechos humanos y refugiados, tres cuestiones atravesadas por fuertes debates internacionales actuales.

A partir de ese escenario, los estudiantes asumen la representación de un Estado y deben construir una defensa jurídica completa.

El trabajo incluye: A) redacción de memoriales; B) elaboración de pruebas argumentativas; C) investigación de jurisprudencia internacional; D) litigación oral frente a tribunales simulados.

El equipo que compitió primero dentro de la UBA para luego representar a la Universidad de Buenos Aires a Estados Unidos

Una tradición internacional de la Facultad de Derecho

La participación de la UBA en este tipo de competencias no es nueva. En los últimos años, la Facultad de Derecho logra consolidarse como una de las universidades latinoamericanas con mejor rendimiento en litigación internacional universitaria.

Uno de los antecedentes más importantes ocurre en 2018, cuando el equipo argentino avanza hasta semifinales y luego se consagra campeón mundial de la Nelson Mandela World Human Rights Moot Court Competition disputada en Ginebra, Suiza.

Aquella edición reúne universidades de todo el mundo y vuelve a posicionar a la Universidad de Buenos Aires dentro de la elite internacional de competencias académicas en derechos humanos.

Mucho más que un concurso universitario

Dentro de las facultades de Derecho, tanto la American como la Mandela poseen un prestigio comparable al de una competencia internacional de élite.

No solo por el nivel técnico que exigen, sino también porque muchos ex participantes terminan desarrollando carreras en organismos internacionales, ONGs, cortes regionales, diplomacia o estudios jurídicos especializados en litigación internacional.

Los premios reflejan además ese nivel de exposición: A) el primer puesto incluye una pasantía de seis meses en Costa Rica vinculada a la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos; B) el segundo premio contempla una experiencia académica en Washington; C) la competencia también otorga un tercer reconocimiento internacional para los equipos destacados.

Para los estudiantes seleccionados, sin embargo, el verdadero premio muchas veces comienza antes: representar a la UBA en uno de los escenarios más competitivos del derecho internacional universitario.