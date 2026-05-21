Nadia Báez: La leyenda paralímpica de Morón planea su retiro tras 20 años

La moronense Nadia Báez conmemoró de manera oficial sus 20 años de trayectoria ininterrumpida en la élite de la natación paralímpica mundial con un emotivo encuentro social y deportivo.

La atleta confirmó formalmente que ya planifica el cierre definitivo de su carrera competitiva, fijando su retiro para los próximos Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028. Nadia Báez no solo representa un orgullo local para la zona oeste, sino que es un pilar crítico en la estructura del Comité Paralímpico Argentino (COPAR).

El festejo de las dos décadas de alto rendimiento de Nadia Báez se llevó a cabo en las instalaciones del Club Juventud Unida de Ciudadela, la institución y pileta que la cobija diariamente en sus exigentes jornadas de entrenamiento. Allí estuvo rodeada por sus entrenadores, profesionales de la salud, compañeros de la Federación Argentina de Deportes para Ciegos (FADEC), familiares y afectos cercanos.

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Un palmarés dorado: El bronce de Londres y la vigencia olímpica

Para dimensionar el peso de la moronense Nadia Báez en la historia del deporte nacional, es necesario repasar una vitrina que muy pocos atletas de elite han logrado sostener a lo largo del tiempo. Su punto máximo de masificación llegó en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, donde conquistó la medalla de bronce en la exigente prueba de los 100 metros pecho.

Sin embargo, el mayor logro de Nadia Báez no fue subirse a ese podio, sino mantener una regularidad competitiva implacable durante más de diez años en un circuito internacional feroz. Báez obtuvo el 5° puesto de forma consecutiva en las citas olímpicas de Río 2016, Tokio 2021 y París 2024, consolidándose siempre entre las mejores cinco nadadoras del planeta.

Cosecha mundialista y el impacto fuera del agua

La trayectoria de la nadadora Nadia Báez nacida en el partido de Morón sumó también una formidable producción en los Campeonatos del Mundo organizados por el Comité Paralímpico Internacional. En esas citas ecuménicas acumuló tres medallas de plata y dos de bronce, repartidas en los mundiales de:

Holanda 2010 y Montreal (Canadá) 2013.

Glasgow (Escocia) 2015 y Funchal (Portugal) 2022.

Manchester (Inglaterra) 2023.

Más allá de los cronómetros y los aplausos en el agua, la influencia de la moronense Nadia Báez se ramificó hacia el tejido social y profesional. En paralelo a las exigencias diarias de la pileta, la deportista construyó una vida multifacética: se formó y recibió como licenciada en Psicología, es madre y trabaja activamente en el desarrollo de la contención emocional de jóvenes deportistas.

Rol dirigencial y el combate por la estructura adaptada

Actualmente, Nadia Báez canaliza toda su experiencia acumulada en las piletas del mundo desde un rol dirigencial clave para el futuro del deporte nacional. Integra de forma activa la Comisión de Deportistas del COPAR, un espacio institucional fundamental desde el cual se impulsan mejoras estructurales, becas y leyes de patrocinio para los atletas con discapacidad de las provincias.

Su compromiso busca derribar las barreras de accesibilidad en los clubes de barrio y asegurar que los centros deportivos del conurbano cuenten con la infraestructura y los profesionales capacitados para recibir a las infancias que desean iniciarse en la natación adaptada, promoviendo el deporte como una herramienta real de inclusión social.

Los Ángeles 2028: La preparación para el broche de oro

Bajo la estricta guía técnica de su entrenador, Pablo Quinteros, la nadadora Nadia Báez ya inició el ciclo de preparación física de cara al último y más emotivo capítulo de su vida competitiva. Los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028 marcarán el final de su etapa con las antiparras puestas, configurando un broche de oro legendario para su biografía.

«Celebrar 20 años en el agua es mirar atrás y ver que valió la pena cada madrugada, cada esfuerzo», reflexionó Nadia Báez durante el agasajo en Ciudadela. Las autoridades deportivas locales ya proyectan homenajes institucionales para acompañar el camino de la nadadora hacia la cita norteamericana, garantizando que su retiro sea una verdadera fiesta del deporte argentino.

El camino de Nadia Báez demuestra que la disciplina y la pasión pueden transformar las realidades de todo un país. Aunque las piletas dejen de verla competir oficialmente después de 2028, su futuro profesional como psicóloga y dirigente asegura que seguirá ligada al desarrollo institucional, dejando una huella imborrable que servirá de faro para los próximos atletas paralímpicos argentinos.

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