Crisis del transporte: Se redujo la flota y se duplicó la antigüedad de los colectivos

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa una crisis del transporte. En septiembre de 2021, la flota total del AMBA alcanzaba las 18.321 unidades, al 2025 la cifra descendió a 17.762 colectivos.

Según la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), entre septiembre de 2021 y agosto de 2025 la cantidad de coches se redujo en 559 unidades, mientras que el porcentaje de colectivos con más de diez años casi se duplicó en ese período.

Las dificultades para renovar los vehículos, se debe a la falta de inversiones lo que impacta en la calidad del servicio.

Asimismo, en 2021, los colectivos con más de diez años de antigüedad representaban el 15% de la flota total hoy en día, ese porcentaje trepó al 29%.

En septiembre de 2021 circulaban 2.695 colectivos con más de una década de uso, mientras que en agosto de 2025 ese número se elevó a 5.171 unidades.

Según los datos de Aeta, el Índice Bondi del AMBA correspondiente a agosto de 2025, el costo real del mantenimiento del sistema asciende a $339.702 millones mensuales, mientras que el monto reconocido por la Secretaría de Transporte y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es de $267.696 millones.

Respecto al boleto, el mínimo actual fijado por Nación es de $451, pero el costo real del pasaje sin subsidio se ubica en $1.667,6 en promedio.

En detalle, el costo real promedio de un viaje, sin incluir el IVA, es de $1.509,15, mientras que la compensación del Estado más lo que abonan los pasajeros llega a $1.089,75.

Valores reales