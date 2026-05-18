Línea Urquiza: Licitación clave cambiará el viaje en la zona oeste

La línea Urquiza será objeto de una intervención de ingeniería de alta complejidad tras el lanzamiento de una licitación para reconstruir de forma total el puente ferroviario ubicado sobre la calle Presidente Arturo U. Illia, en la localidad de Villa Bosch.

Se construirán nuevos estribos de hormigón armado por detrás de los actuales y se instalará una superestructura de dos vigas tablero de hormigón postesado de 12 metros de luz. El puente actual de la línea Urquiza data de hace décadas y soporta el peso constante de formaciones dobles. Para el lector, el impacto práctico es directo; las tareas demandarán 360 días corridos y, aunque los pliegos exigen minimizar la afectación al servicio, los miles de pasajeros que conectan la Capital Federal con los partidos de Tres de Febrero, San Martín, San Miguel y Hurlingham deberán prever demoras puntuales.

El recorrido estratégico de la línea Urquiza: El conector del oeste

Para entender el impacto de estas obras, es necesario trazar la radiografía de este ramal. La línea Urquiza realiza un recorrido clave de 26 kilómetros que une la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el corazón de la zona oeste del conurbano bonaerense, extendiéndose a través de 23 estaciones.

El tren de la línea Urquiza inicia su trayecto en la estación terminal Federico Lacroze, en el barrio porteño de Chacarita, donde conecta de forma directa con la línea B de subterráneos. Desde allí, atraviesa barrios residenciales e industriales clave como Lynch, Villa Bosch, Martín Coronado, Rubén Darío y Campo de Mayo, hasta finalizar en su otra cabecera, la estación General Lemos, en el partido de San Miguel.

Este trazado de la línea Urquiza es vital para los estudiantes de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), además de funcionar como la principal vía de traslado para los trabajadores de los centros comerciales y parques industriales de Tres de Febrero y San Miguel.

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Los detalles técnicos del nuevo puente en Villa Bosch

La licitación lanzada por Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) detalla que el puente a intervenir de la línea Urquizase encuentra en la progresiva 11+437 del ramal, en cercanías de la concurrida estación J.M. Bosch. El paso actual posee una luz libre entre estribos de 5,40 metros.

Los trabajos exigirán una reconfiguración total del sector mediante:

Ejecución de pilotes profundos para asegurar las bases.

Nuevos estribos de hormigón armado colocados estratégicamente por detrás de los viejos soportes.

Dos vigas tablero de hormigón postesado de 12 metros (una para la vía ascendente y otra para la descendente).

Renovación total de las vías ferroviarias en los extremos del puente hasta empalmar de forma perfecta con el tendido existente.

El plan mayor: Reconstrucción total de la estación General Lemos

Esta obra sobre las vías de Villa Bosch no es un hecho aislado. Se trata de la cuarta licitación que el Estado nacional pone en marcha para la línea Urquiza en el marco de la recientemente prorrogada Emergencia Ferroviaria. El proyecto de mayor visibilidad actual es la reconstrucción de la terminal General Lemos, que ya registra un avance de obra superior al 15%.

En Lemos, los equipos civiles avanzan con la demolición de las viejas plataformas, cubiertas, boleterías, sanitarios y la histórica torre de agua. En su lugar, se levantarán andenes modernos de 120 metros de largo con solados reglamentarios antideslizantes. La nueva terminal contará con un acceso único mediante escaleras y rampa reglamentaria, un hall principal semicubierto con boletería en isla, locales comerciales y nuevas salas técnicas de señalamiento.

Renovación de señales entre Rubén Darío y San Miguel

El tercer pilar de esta transformación apunta a la seguridad operativa. ADIF mantiene bajo licitación la renovación total del sistema de señalamiento en el tramo comprendido entre las estaciones Rubén Darío (Hurlingham) y General Lemos (San Miguel).

La obra de la línea Urquiza prevé la provisión e instalación de tecnologías «fail-safe» (enclavamientos de seguridad de última generación) y la puesta en marcha de Centros de Tráfico Local (CTL) en Rubén Darío, Campo de Mayo y Lemos. Este esquema se centralizará en un moderno Centro de Tráfico Centralizado (CTC) y sumará nuevos componentes para optimizar el funcionamiento del frenado automático ATS, reduciendo el riesgo de colisiones por error humano.

El escenario político: Una de las últimas concesiones privadas

El caso de la línea Urquiza presenta una particularidad institucional única en el AMBA junto a la línea Belgrano Norte: sigue siendo operada por un concesionario privado (Metrovías). Aunque el contrato original de la firma venció en 2017, la concesión fue prorrogada sucesivamente por las últimas tres administraciones nacionales.

La última extensión contractual fue firmada en diciembre pasado y mantendrá su vigencia hasta el 30 de junio de 2027, o hasta que el Estado nacional avance con el proceso de reprivatización de las líneas que hoy administra la firma estatal Trenes Argentinos Operaciones. Mientras se define el futuro empresarial, el financiamiento de la infraestructura pesada —como puentes, estaciones y señales— continúa bajo la responsabilidad presupuestaria de la administración pública.

Estado de las 4 grandes obras de la línea:

Proyecto y Ubicación Estado de Situación Beneficio Directo Nuevo Puente Calle Illia (Villa Bosch) Licitación pública lanzada Mayor seguridad estructural y velocidad Terminal General Lemos (San Miguel) En ejecución (Más del 15% de avance) Nuevos andenes, accesos y locales Señalamiento (Rubén Darío – Lemos) Licitación en proceso Frenado automático ATS y control central Insumos para Barreras (Toda la línea) Pendiente de adjudicación Mecanismos mecánicos y campanas electrónicas

La modernización del puente de Villa Bosch promete estabilizar un ramal que, por sus conexiones con el subte y los principales centros urbanos del oeste, se ha transformado en un corredor indispensable para el traslado diario de miles de bonaerenses.

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