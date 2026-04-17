Sube el boleto de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires a partir del jueves 1 de mayo de 2026, en una secuencia de aumentos que ya dejó de ser excepcional para convertirse en rutina. La suba será del 5,4%, en línea con el esquema mensual que viene aplicándose desde comienzos de año y que combina la inflación oficial con un recargo adicional.

El impacto no será menor: el transporte público vuelve a tensionar el presupuesto diario de miles de trabajadores que dependen del colectivo para ir a estudiar o trabajar. En un contexto donde el costo de vida sigue en alza, cada tramo recorrido suma presión sobre economías cada vez más ajustadas.

Sube el boleto de colectivo: precios en la Provincia

En las líneas provinciales —las que tienen numeración a partir del 200— la actualización se reflejará en toda la escala tarifaria. El boleto mínimo, para recorridos de hasta 3 kilómetros, pasará a costar $918,35, mientras que los viajes más largos superarán los $1.250, confirmando que sube el boleto de colectivo también en el conurbano.

Tarifas de colectivos en Provincia de Buenos Aires (desde mayo 2026)

El nuevo cuadro tarifario impacta de lleno en los usuarios, donde el colectivo es el principal medio de transporte. Con un esquema de actualización mensual, sube el boleto de colectivo y con la suba se incrementa la inflación y consolidan un piso cada vez más alto para viajar todos los días.

1) Tramo Valor SUBE 2) 0–3 km $918,35 3) 3–6 km $1.023,04 4) 6–12 km $1.101,85 5) 12–27 km $1.180,73 6) +27 km $1.259,07

En este contexto, el aumento no solo redefine el costo del transporte, sino también el margen de maniobra de miles de familias que dependen del colectivo para sostener su rutina diaria en el AMBA.

Qué pasa con los colectivos dentro de la Ciudad

En la Ciudad de Buenos Aires, las líneas que operan exclusivamente dentro del distrito también ajustarán sus tarifas. Allí, el boleto mínimo quedará por encima de los $750, con incrementos progresivos según la distancia recorrida, en una tendencia donde vuelve a subir el boleto de colectivo mes a mes.

Tarifas de colectivos en Ciudad de Buenos Aires (desde mayo 2026)

El ajuste alcanza a las líneas urbanas con un esquema tarifario que sigue siendo más bajo que el de la Provincia, pero que igualmente refleja la presión inflacionaria sobre el sistema de transporte.

1) Tramo Valor SUBE 2) 0–3 km $753,86 3) 3–6 km $837,66 4) 6–12 km $902,19 5) 12–27 km $966,77

Aun con valores diferenciales, el incremento confirma que moverse dentro de la Ciudad también se encarece y deja en evidencia que sube el boleto de colectivo en toda el AMBA.

Sube el boleto de colectivo para todo el AMBA y después el Gobierno Nacional se queja de la inflación.

Un sistema atado a la inflación

El mecanismo de actualización tarifaria ya no depende de decisiones aisladas: responde a una fórmula que toma como base la inflación publicada por el INDEC y le suma un adicional del 2%. De esta manera, los aumentos se trasladan mes a mes casi de forma automática.

Este modelo busca reducir el peso de los subsidios estatales sobre el sistema de transporte, pero al mismo tiempo traslada el costo directamente a los usuarios.

El transporte, otra vez en el centro del ajuste

El nuevo aumento confirma una tendencia que ya se volvió estructural en 2026: el transporte público como una de las variables que más rápido se actualiza frente a la inflación. Para quienes viajan todos los días desde el conurbano hacia la Ciudad —o dentro del propio AMBA—, el impacto es acumulativo y cada vez más difícil de absorber.

En ese escenario, sube el boleto de colectivo y deja de ser solo un medio de transporte para convertirse en un indicador directo del deterioro del poder adquisitivo. Cada ajuste no solo modifica tarifas: redefine cuánto cuesta moverse, trabajar y sostener la rutina diaria en el conurbano bonaerense.