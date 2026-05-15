ADOX S.A. se convirtió en una de las empresas con mayor nivel de presencia dentro del sistema de contrataciones sanitarias del Municipio de Morón: más de 20 expedientes, decretos, compras y actuaciones administrativas detectadas entre 2024 y 2026 muestran una reiterada aparición de ADOX S.A. en provisión de equipamiento hospitalario, bombas de infusión, instrumental médico y tecnología sanitaria, dentro de un universo económico que, según una reconstrucción periodística preliminar, habría acumulado entre $250 y $600 millones durante el período 2024-2026.

La empresa ADOX S.A. aparece como una de las firmas más repetidas dentro del universo de expedientes vinculados al área sanitaria del Municipio de Morón. El relevamiento preliminar realizado sobre Boletines Oficiales, decretos administrativos y registros de compras permitió detectar reiteradas menciones de ADOX S.A. en procesos relacionados con provisión de equipamiento médico, aparatología hospitalaria, insumos técnicos y sistemas utilizados en dependencias de salud pública municipal.

Todo lo que vas a leer es parte de un trabajo extremadamente agotador y extenso sobre los principales proveedores de Morón y que están en enumerados al final de la nota.

La firma ADOX S.A. figura registrada bajo CUIT 30-70846427-8 y con domicilio administrativo en Ituzaingó, exactamente en Cerrito 1225. Según registros comerciales y documentación societaria relevada durante la investigación, ADOX S.A. se encuentra vinculada al rubro de comercialización de equipamiento médico y tecnología sanitaria, un sector históricamente asociado a contrataciones de alto valor económico dentro de municipios y hospitales públicos.

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Qué compró el Municipio de Morón a ADOX S.A.

El relevamiento documental permitió detectar distintos rubros asociados a contrataciones vinculadas con ADOX S.A. Entre los principales aparecen: A) sistemas de infusión utilizados para administración automatizada de medicación; B) instrumental médico e insumos técnicos para prácticas sanitarias; C) equipamiento hospitalario destinado a centros de salud municipales; D) provisión tecnológica y sistemas especializados para dependencias sanitarias.

Principales rubros detectados en actuaciones vinculadas a ADOX S.A.

Área detectada Descripción 1) Sistemas de infusión Equipamiento utilizado para administración controlada de medicación y fluidos en ámbitos hospitalarios. 2) Instrumental médico Herramientas e insumos técnicos vinculados a atención sanitaria y prácticas médicas. 3) Equipamiento hospitalario Tecnología y dispositivos destinados al funcionamiento de centros de salud municipales. 4) Provisión tecnológica Sistemas técnicos y equipamiento especializado para dependencias sanitarias municipales.

La reiteración de estos rubros dentro de expedientes oficiales convirtió a ADOX S.A. en una de las firmas sanitarias con mayor presencia visible dentro del relevamiento preliminar realizado sobre contrataciones del Municipio de Morón entre 2024 y 2026. ADOX S.A. aparece además como la empresa de Ituzaingó más cercana dentro del grupo de los siete principales proveedores detectados durante la investigación.

Una infografía detallada para que veas el vínculo entre la firma de Ituzaingó con el Municipio de Morón

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Estimación preliminar de productos y volumen económico asociado a ADOX S.A.

A partir del relevamiento documental realizado sobre expedientes sanitarios, órdenes de compra y procesos administrativos vinculados al Municipio de Morón, el equipo periodístico elaboró una estimación preliminar sobre los principales rubros comercializados por ADOX S.A. y el posible volumen económico asociado a esas operaciones.

Rubro detectado Tipo de producto o servicio Estimativo por operación 1) Sistemas de infusión Bombas de infusión y equipos médicos automatizados Entre $8 y $35 millones 2) Instrumental médico Insumos técnicos y aparatología sanitaria Entre $5 y $20 millones 3) Equipamiento hospitalario Equipos para atención clínica y hospitalaria Entre $15 y $60 millones 4) Provisión tecnológica Sistemas técnicos y equipamiento especializado Entre $10 y $40 millones TOTAL ESTIMADO Volumen económico potencial acumulado 2024-2026 Entre $250 y $600 millones

El cálculo preliminar vinculado a ADOX S.A. fue elaborado considerando valores de mercado del sector sanitario, referencias observadas en expedientes administrativos y escalas habituales de contratación pública vinculadas a equipamiento hospitalario, ya que no se puede acceder a la información exacta dentro del sistema municipal. Parte de la proyección realizada sobre ADOX S.A. surge de la reiteración documental detectada en más de 20 actuaciones administrativas, expedientes, decretos y referencias oficiales vinculadas a compras sanitarias municipales.

El relevamiento aclara que las cifras expuestas no constituyen balances oficiales ni montos consolidados definitivos, sino una aproximación periodística elaborada a partir de documentación pública fragmentada, valores de mercado y patrones de contratación observados durante la investigación sobre ADOX S.A. y otros proveedores municipales.

La dificultad para reconstruir la totalidad de las contrataciones radica en la fragmentación documental existente dentro del sistema de publicación municipal. Gran parte de la información aparece dispersa entre decretos de adjudicación, llamados a licitación, ampliaciones de órdenes de compra y expedientes publicados parcialmente. La ausencia de acceso integral al sistema RAFAM obliga a reconstruir manualmente cada contratación vinculada a ADOX S.A. y al resto de los proveedores analizados.

Dentro del análisis preliminar, ADOX S.A. quedó posicionada como uno de los siete proveedores con mayor nivel de recurrencia documental detectado en el período 2024-2026. Otro aspecto observado por el relevamiento es que el rubro sanitario constituye uno de los segmentos presupuestarios más sensibles dentro de cualquier estructura municipal debido al costo elevado de equipamiento, mantenimiento técnico y reposición de insumos especializados.

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Si bien el informe no afirma irregularidades administrativas ni delitos, sí detecta un patrón de repetición de proveedores dentro de determinados universos de contratación. En el caso de ADOX S.A., esa recurrencia aparece especialmente concentrada en expedientes sanitarios.

Otro elemento considerado relevante fue el contexto económico inflacionario del período analizado. La actualización permanente de precios en equipamiento médico genera modificaciones constantes en presupuestos y contrataciones, algo que dificulta reconstruir con exactitud el valor real consolidado de cada expediente. En ese escenario, ADOX S.A. aparece de manera reiterada dentro de documentación oficial vinculada al sistema sanitario municipal.

El relevamiento preliminar concluyó que ADOX S.A. constituye una de las firmas sanitarias con mayor nivel de presencia visible dentro del mapa documental reconstruido sobre contrataciones del Municipio de Morón entre 2024 y 2026. Sin embargo, el trabajo todavía permanece abierto y requiere una reconstrucción integral expediente por expediente para establecer con precisión el volumen total de adjudicaciones vinculadas a ADOX S.A..

Los 7 proveedores que aparecen en expedientes recientes

El rastreo preliminar sobre licitaciones, expedientes administrativos y registros públicos municipales permite identificar una serie de empresas y firmas vinculadas a rubros estratégicos del gasto de Morón. Entre las áreas donde más se repiten adjudicaciones y contrataciones aparecen mantenimiento urbano, infraestructura, alumbrado, equipamiento sanitario y provisión de maquinaria, sectores que concentran algunos de los movimientos presupuestarios más importantes del municipio y que se repiten en las mismas empresas que figuran a continuación:

1) Empresa Información detectada 1) ADOX S.A. Firma vinculada a insumos hospitalarios, equipamiento médico, bombas de infusión, control de infecciones y tecnología sanitaria.

CUIT: 30-70846427-8

Registrada en: Ituzaingó, Buenos Aires 2) Servicios RG S.R.L. Empresa asociada a servicios urbanos y mantenimiento tercerizado.

CUIT: 30-71237974-6

Registrada en: Necochea, Buenos Aires (según registros preliminares) 3) Zonis S.A. Constructora e ingeniería enfocada en infraestructura, hidráulica, pavimento y movimiento de suelos.

CUIT: 30-58921395-1

Registrada en: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 4) Cooperativa de Trabajo La Juanita Ltda. Vinculada a tareas de higiene urbana, mantenimiento y servicios comunitarios en distintos municipios bonaerenses. La cooperativa aparece asociada históricamente al dirigente social Héctor “Toty” Flores y mantiene vínculos públicos con referentes territoriales como Cristian “Chapu” Martínez, aunque no se detectó evidencia pública que lo ubique formalmente como integrante societario o directivo.

CUIT: No detectado en el rastreo preliminar

Registrada en: La Matanza, Buenos Aires 5) Canteras Cerro Negro S.A. Empresa proveedora de áridos, piedra y materiales para mantenimiento vial y obras.

CUIT: 30-50101005-3

Registrada en: Olavarría, Buenos Aires 6) Philips Argentina S.A. Firma asociada a luminarias LED, alumbrado público y tecnología urbana.

CUIT: 30-50019261-3

Registrada en: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 7) Vial Truck S.A. Empresa vinculada a alquiler y provisión de maquinaria vial y equipos pesados.

CUIT: 30-71185670-8

Registrada en: Esteban Echeverría, Buenos Aires

La repetición de empresas dentro de expedientes y contrataciones municipales no implica necesariamente irregularidades, pero sí refleja una concentración de adjudicaciones sobre áreas estratégicas del gasto público direccionada. Punto. No agregamos más. El principal desafío sigue siendo determinar cuántas veces fue contratada cada firma, qué montos acumuló y bajo qué mecanismos administrativos se otorgaron las adjudicaciones y ese mapa lo estamos reconstruyendo empresa por empresa. No va a faltar. Que el lector interesado en su distrito se quede tranquilo.

Por otro lado de las siete empresa que más ganaron licitaciones en los últimos doce meses y que figuran en el cuadro, tan siquiera una sola es de Morón. Puede el municipio comprar a empresas por fuera de Morón. Claro que sí. El municipio busca precios. Ahora ni una de Morón hay para comprarle. Raro también.

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