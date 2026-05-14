Primer Triunfo. Un día como hoy, pero de 1995, Alberto Descalzo, ganó las Elecciones Generales del distrito que había sido fundado el 28 de diciembre de 1994.

El hombre nació en Villa Ballester, Municipio de General San Martín, el 16 de diciembre de 1951. Y un 14 de mayo de 1995, ganó su primera elección como intendente del reciente Municipio de Ituzaingó en una interna de la que participó Alfredo Almeyda y Carlitos Alvarez.

Primer Triunfo. 1999. Una de las pocas veces que se lo vio eufórico festejando porr Ituzaingó.

Luego, como candidato el PJ en las elecciones generales, Alberto Descalzo logró la jefatura comunal al obtener 34.050 votos contra 19.807 del Frente País Solidario y 9.874 de la Unión Cívica Radical.

Obviamente, no fue de un día para el otro intendente. Alberto Descalzo fue concejal en el Gran Morón, Presidente del Concejo Deliberante también del Gran Morón. Y fue intendente de Ituzaingó desde el10 de diciembre de 1995 hasta hace dos años.

Primer Triunfo. 1999. Los adherentes, militantes y simpatizantes lo llevan en andas por el recién creado municiipio de Ituzaingó. Toda una hazaña.

Y durante su gestión como jefe comunal, tuvo un breve paso por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires de dos semanas y algo no lo convenció. Quince días después volvió al distrito.

Acá, el video de la Primera Apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de Ituzaingó:

De niño, Albero Descalzo hizo la primaria en la escuela pública Colegio San Francisco de Asís de San Telmo. Y sus estudios secundarios en el DINEA.

Al dejar la secundaria, comenzó la Licenciatura en Economía en la Universidad del Salvador pero la militancia político le trajo aparejado otro destino.

Comenzó a trabajar en la Compañía de Seguros «La Inmobiliaria» como cadete. Luego fue administrativo, después Jefe de Siniestros y terminó en esa firma como Productor.

A los 19 años comienza su militancia. Y entre los años 1970 y 1974 fue Delegado Gremial del Sindicato de Seguros.

Luego, Secretario de la Presidencia de la Obra Social del Seguro hasta 1976.

Entre 1976 a 1982, sigue vinculado al Sindicato del Seguro e ingresa en la Universidad del Salvador.

Y en 1982 participa del VII Congreso de la Central Latinoamericana de Trabajadores realizado en Venezuela y allí expone una tesis de su autoría sobre las relaciones entre la Economía y la Teología.

Con el regreso a la democracia, Alberto Descalzo pasa a integrar el Centro Político y Sindical Morón. Y desde ese lugar es propuesto como candidato a Concejal por la Juventud Peronista de Ituzaingó.

Llegó a concejal por primera vez en 1983 y tuvo un mando de 4 años, o sea, hasta 1987.

Durante esos primeros cuatro años, Descalzo fue oposición. Norberto Garcìa Silva gobernaba Morón. Alejandro Armendáriz la provincia de Buenos Aires y Raúl Alfonsín el país.

Como opositor, Descalzo presidió la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante.

Y de inmediato rompe con el PJ tradicional y adhiere en 1985 adhiere al Frente Renovador que lideraba Antonio Cafiero. O sea, Descalzo es un tipo formado en el «cafierismo» que «es Doctrina Social de la Iglesia, Movimiento Popular y Nacional», le dijo al periodista que escribe esta nota en 1988.

Cuando fue reelecto como concejal, en el año 1987, por el período 1987-1991, gana el único menemista del país, la intendente de Morón: Juan Carlos Rousselot.

Pero la oposición en su conjunto lo destituye a Rousselot en 1989 y Descalzo es elegido para Presidir el Concejo Deliberante.

En 1991 es pre-candidato a la Intendencia de Morón, enfrentando a Juan Carlos Rousselot. Elección interna que pierde.

Entre 1992 y 1994 continúa militando e integra la Liga Federal Morón.

Ituzaingó: El primer triunfo de Descalzo

Además organiza el Centro de Estudios para el asesoramiento en la Racionalización y Organización Administrativa de Municipios.

En 1995, con la autonomía del pueblo Ituzaingó, encabeza la Lista de Unidad 24 o Frente de Unidad Peronista.

Y obtiene el día 5 de marzo de 1999 la Presidencia del Concejo del Partido Justicialista con el del 41% de los votos.

Y el 14 de mayo, cuando se realizan las primeras elecciones para intendente, resultando elegido y asume el 10 de diciembre.

El 14 de mayo de 2019 habló en la Radio Pública del Oeste con el periodista Marcelo Chiaradia, en la foto, lleno de espuma, junto a Alberto Descalzo y recordó aquella primera elección.

Alberto Descalzo, que ingresó a la política como militante, llegó a concejal de Morón por la Juventud Peronista, luego fue Presidente del Concejo Deliberante de Morón, y en 1995 asume como jefe comunal de Ituzaingó y logró el desarrollo de aquellos jóvenes que lo siguieron desde un primer momento en lugares claves de la administración pública dentro del Gabinete como en el Concejo Deliberante de Ituzaingó como lo fueron y lo son Pablo Piana y Pablo Descalzo.

Sobre el primer triunfo

Hoy Alberto Descalzo publicó en su red Facebook: «Hace 31 años, el pueblo de Ituzaingó eligió empezar a escribir su propia historia. Con la fuerza de una comunidad que soñaba con crecer, con decidir su destino y construir un futuro mejor para sus vecinos y vecinas, nacía una nueva etapa para nuestra ciudad.»

«Tuve el enorme honor de ser el primer Intendente de este querido Ituzaingó autónomo, y desde aquel día asumimos el compromiso de trabajar con amor, responsabilidad y convicción por cada barrio, cada familia y cada proyecto colectivo. Nada de lo construido hubiera sido posible sin el acompañamiento de un pueblo que siempre creyó en la solidaridad, en la comunidad organizada y en la importancia de un Estado presente.»

El primer triunfo, que se dio un día como hoy «luego de aquella elección histórica, sigo sintiendo el mismo orgullo y la misma emoción de haber sido parte del comienzo de esta hermosa historia que seguimos construyendo entre todos y todas».