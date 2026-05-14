Poda responsable en Hurlingham: 3 claves para cuidar tu barrio este invierno

El Municipio de Hurlingham puso en marcha el cronograma completo de poda responsable, una iniciativa que moviliza a cuadrillas de trabajadores capacitados para intervenir el arbolado público de manera regular durante todo el año.

Es por ello que las autoridades advirtieron que las intervenciones particulares no autorizadas dañan la salud de las especies y multiplican los accidentes por cables cortados o cortocircuitos. Con la llegada de las bajas temperaturas y los vientos otoñales, los ejemplares mal mantenidos representan una amenaza directa para los techos, las veredas y el cableado de servicios esenciales.

El cuidado del arbolado urbano y la poda responsable son un pilar estratégico para la calidad de vida comunitaria. Cuando los árboles crecen sin control, sus copas bloquean las luminarias públicas, generando zonas oscuras que afectan la seguridad vecinal e interfieren con el monitoreo de las cámaras de vigilancia.

Por qué es necesario que la poda sea controlada y profesional

El arbolado de una ciudad no responde a las mismas dinámicas que la vegetación de un bosque natural. En el entorno urbano, las especies conviven con redes de gas, tendidos eléctricos, asfalto y cañerías subterráneas, lo que exige que cada corte responda a un criterio técnico riguroso.

Una intervención agresiva o mal ejecutada puede debilitar la estructura del árbol, haciéndolo vulnerable a plagas o provocando que sus ramas se vuelvan quebradizas. La poda responsable busca equilibrar el crecimiento del ejemplar con la seguridad de la infraestructura edilicia, retirando únicamente el follaje seco, enfermo o aquel que obstruye directamente los servicios públicos.

Riesgos y consecuencias de la poda clandestina

Muchos vecinos contratan servicios informales para despejar frentes o cortar ramas que molestan en sus ventanas, desconociendo que esta práctica está penalizada por las ordenanzas locales. Las mutilaciones severas acortan la vida útil del árbol y debilitan sus raíces, incrementando el peligro de caída total durante temporales por eso es importante la poda responsable.

Además, los cortes inadecuados abren vías de entrada para hongos y bacterias que pudren el tronco desde el interior. Cuando el Municipio insiste en la necesidad de una poda responsable, busca evitar que un árbol sano se transforme en un peligro latente para los peatones y los automóviles que estacionan en la vía pública.

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Cómo solicitar una inspección municipal gratuita

Ante la presencia de ramas sueltas, raíces problemáticas que rompen veredas o árboles que evidencien peligro de colapso, el Municipio dispone de un sistema de atención directa para que los vecinos no actúen por cuenta propia. Un inspector calificado evalúa cada caso sin costo antes de programar la cuadrilla oara garantizar la poda responsable.

Los canales de comunicación habilitados para la poda responsable son:

Línea de atención telefónica: 0800-999-4875, disponible para recepcionar reclamos e iniciar expedientes de emergencia de forma ágil.

0800-999-4875, disponible para recepcionar reclamos e iniciar expedientes de emergencia de forma ágil. Plataforma digital: Consultas y solicitudes a través del sitio oficial de la comuna.

Consultas y solicitudes a través del sitio oficial de la comuna. Seguimiento territorial: Operativos especiales que recorren los barrios identificando de forma temprana las zonas críticas de saturación de ramas.

El registro de podadores habilitados para el hogar

Si los trabajos de poda responsable deben realizarse dentro del límite de una propiedad privada (patios internos o jardines domiciliarios), la responsabilidad del corte recae sobre el propietario. Para evitar daños estructurales en las viviendas y asegurar la correcta disposición de las ramas, el Municipio creó una herramienta clave.

Ingresando a la web institucional hurlingham.gob.ar, los ciudadanos pueden consultar el registro de podadores habilitados. Este listado reúne a profesionales que han recibido capacitaciones específicas en fisiología vegetal, técnicas de corte seguro y manejo seguro de herramientas de altura, garantizando un trabajo eficiente que protege el ecosistema del barrio.

Consejos básicos para cuidar los árboles de tu vereda

La preservación del medio ambiente local requiere de la colaboración activa de toda la comunidad. Los árboles de la vereda purifican el aire, reducen el impacto del calor extremo en verano y absorben grandes volúmenes de agua de lluvia, previniendo anegamientos e inundaciones locales.

Para contribuir a su cuidado, los especialistas recomiendan:

Evitar el asfalto total: No cubrir por completo la base del tronco (cazuela) con cemento; las raíces necesitan respirar y absorber agua.

No cubrir por completo la base del tronco (cazuela) con cemento; las raíces necesitan respirar y absorber agua. No clavar objetos: Evitar fijar carteles, cables o luces navideñas con clavos que perforen la corteza, ya que esto daña el sistema de conducción de savia.

Evitar fijar carteles, cables o luces navideñas con clavos que perforen la corteza, ya que esto daña el sistema de conducción de savia. Denunciar podas ilegales: Si observás operarios informales mutilando un ejemplar en el espacio público, comunicalo al centro de atención municipal.

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