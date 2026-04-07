Pago electrónico en autopistas: 3 cambios que agilizan tu viaje

El caos de buscar billetes en el peaje tiene los días contados. A partir de hoy, la implementación del pago electrónico en autopistas permite a miles de usuarios de los Accesos Norte y Oeste abonar sus pasadas con tecnología contactless y dispositivos NFC. Esta innovación, anunciada por las empresas Autopistas del Sol y Autopistas del Oeste, llega en un momento crítico donde la digitalización de los pagos es una demanda urgente de los conductores. El gancho informativo es contundente: ahora podés abrir la barrera simplemente apoyando tu celular o tarjeta, reduciendo drásticamente los tiempos de espera y evitando el contacto físico o el manejo de dinero en efectivo en las cabinas.

La relevancia de esta medida del pago electrónico en autopistas para el usuario práctico es inmediata. Quienes no cuentan con el dispositivo TelePASE ahora tienen una alternativa veloz que evita las filas del cobro manual tradicional. El sistema busca optimizar la fluidez en ramales estratégicos que conectan la Ciudad de Buenos Aires con Pilar, Campana, Tigre y Luján.

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Cómo funciona el nuevo sistema de pago sin contacto

El funcionamiento del pago electrónico en autopistas ha sido diseñado bajo una premisa de simplicidad extrema. Al aproximarse a la estación de peaje, el conductor deberá identificar las vías señalizadas con cartelería de color violeta, específicamente habilitadas para esta modalidad. Una vez en la terminal de cobro, el usuario solo debe apoyar su tarjeta Visa o MasterCard (débito o crédito) o su dispositivo móvil con tecnología NFC.

Tras la validación de la operación, que se visualiza en una pantalla integrada, la barrera se levanta de forma automática. Este proceso elimina la interacción con cajeros y el intercambio de billetes, brindando una experiencia más cómoda, segura y, sobre todo, higiénica. La integración de billeteras virtuales a través de teléfonos inteligentes marca un hito en la modernización del sistema vial argentino.

Beneficios prácticos: Control de gastos y ahorro de tiempo

La adopción del pago electrónico en autopistas no solo se traduce en velocidad. Para el conductor que necesita llevar un registro ordenado de sus finanzas, este sistema ofrece un nivel de transparencia superior al pago manual. Todas las transacciones quedan registradas digitalmente, lo que permite a los usuarios consultar sus movimientos y descargar comprobantes directamente desde los sitios web oficiales de las concesionarias.

Además del seguimiento claro de los gastos, los beneficios del pago electrónico en autopistas incluyen:

Más opciones de pago: Se aceptan tarjetas de diversas entidades bancarias y marcas líderes (Visa y MasterCard).

Se aceptan tarjetas de diversas entidades bancarias y marcas líderes (Visa y MasterCard). Seguridad financiera: Al reducir el uso de efectivo, se disminuyen los riesgos asociados al manejo de dinero físico en la vía pública.

Al reducir el uso de efectivo, se disminuyen los riesgos asociados al manejo de dinero físico en la vía pública. Eficiencia operativa: La tecnología contactless es sensiblemente más rápida que el conteo de billetes y la entrega de cambio, lo que reduce las filas en horas pico.

Modernización y transparencia en los Accesos Norte y Oeste

La incorporación del pago electrónico en autopistas es parte de un plan integral de modernización liderado por Autopistas del Sol y Autopistas del Oeste. Estas empresas, responsables de la administración de las vías más transitadas de la provincia, buscan alinearse con los estándares internacionales de movilidad inteligente. Al fomentar soluciones tecnológicas, no solo se mejora la experiencia del conductor individual, sino que se optimiza el funcionamiento general de la red vial nacional.

Cabe recordar que Autopistas del Sol gestiona no solo el Acceso Norte y sus ramales, sino también la Avenida General Paz, mientras que Autopistas del Oeste es la encargada del corredor que une la capital con Luján. Ambas compañías cuentan con accionistas internacionales de renombre como Abertis y WeBuild, lo que garantiza el respaldo técnico para la implementación de estas terminales de cobro de última generación.

La digitalización de los peajes, y por lo tanto el pago electrónico en autopistas, es un camino sin retorno que beneficia a todos los actores del sistema. Al elegir el pago electrónico, el usuario no solo ahorra minutos valiosos de su día, sino que contribuye a un tránsito más fluido y moderno para toda la comunidad bonaerense.

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